Grudniowe okazje Plusa – smartfony Samsunga lub 2 lata seriali za darmo

Nie tylko listopad może być miesiącem pełnym korzystnych promocji związanych z wyjątkowym okresem końcoworocznym. W ramach przedświątecznych okazji Plus przygotował dla Was dwie różne, całkiem dobre oferty.

Samsung Galaxy z serii A w ratach

Przez najbliższe trzy tygodnie na każdy piątek Plus przygotował dla swoich klientów specjalne weekendowe promocje, które obejmować będą m.in. smartfony Samsunga. Dziś na pierwszy ogień trafił model Galaxy A23 5G.

Jest to mocny przedstawiciel półki urządzeń do 1500 złotych. Sercem smartfona jest układ mobilny Snapdragon 695 który sprawdzi się zarówno podczas codziennych zadań oraz jako maszynka do mobilnego grania. Wszystko, czego potrzebujecie, zobaczycie na 6,6-calowym wyświetlaczu LCD o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+ (1080 na 2408 pikseli). Samsung Galaxy A23 5G ma również gniazdo słuchawkowe audio jack 3,5 mm, moduł NFC oraz możliwość szybkiego ładowania mocą 25 W. Z tyłu czekają na Was natomiast aż 4 obiektywy – główny z sensorem o rozdzielczości 50 Mpix, 5-megapikselowa matryca z obiektywem ultraszerokokątnym, kamerka makro 2 Mpix oraz czujnik głębi o takiej samej rozdzielczości.

Źródło: Plus

Oficjalny sklep Samsunga wycenia Galaxy A23 5G na kwotę 1499 złotych. W Plusie, w ramach trwającej obecnie promocji, kupicie ten smartfon za złotówkę a następnie operator rozłoży wam resztę płatności na 36 rat po 32 złote i 16 groszy miesięcznie. Oznacza to, że zapłacicie za urządzenie ok. 350 złotych mniej niż sugerowana cena detaliczna. Oferta będzie dostępna od 1 do 4 grudnia.

Dwa lata Disney+ w prezencie

Oprócz budżetowego Samsunga możecie skorzystać ze specjalnej oferty na abonament. Za 55 złotych miesięcznie w Plusie załapiecie się na 2x więcej GB internetu do wykorzystania oraz dostęp do sieci 5G. W ramach bonusu operator dorzuca dwa lata opłaconej subskrypcji Disney+. Wszystkie promocje łączą się również z okazją na abonament dla bliskich za 1 zł przez 15 miesięcy.

Jeżeli jednak żadna z ofert Was nie przekonuje, nie przejmujcie się. Macie jeszcze 3 weekendy w grudniu, podczas których Plus może zaskoczyć Was kolejnymi ofertami na smartfony lub abonamenty komórkowe.