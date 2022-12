Masz smartfon realme? Sprawdź, kiedy dostanie Androida 13

Marka realme zapowiedziała aktualizację wybranych smartfonów do systemu operacyjnego Android 13 oraz wprowadzenie swojej najnowszej nakładki systemowej realme UI 4.0. Znamy harmonogram aktualizacji w Europie. Zobacz, czy twój smartfon jest na liście.

realme UI 4.0 – co nowego?

Chiński producent zdradził już, czego możemy spodziewać się po nowej nakładce systemowej. Pierwszy punkt to zmiany wizualne w systemie. Marka twierdzi, że nowa wersja interfejsu zaoferuje bardziej intuicyjny zestaw ikon. Dodatkowo użytkownikom w bardziej przejrzystym korzystaniu z urządzenia ma pomóc układ stylizowany na karty, grupując różne segmenty informacji, a także nowe centrum sterowania w tych „kartach”.

Czwarta wersja interfejsu producenta wprowadzi do systemu również nowe, ciekawe możliwości trybu Always on Display. Nakładka pozwoli na przykład sterować odtwarzaczem muzycznym Spotify bez konieczności odblokowywania urządzenia. To niewielka zmiana, ale wszyscy, którzy często korzystają z tego serwisu, z pewnością ją docenią.

Ponad nowa nakładka oferuje też nowy silnik Dynamic Computing Engine, który ma zwiększyć wydajność smartfona, a jednocześnie pozytywnie wpływać na zużycie energii przez system. Według producenta, ogólna wydajność urządzeń zostanie poprawiona o 10%, a czas pracy na baterii wzrośnie o 4,7% – to niewiele, ale zawsze coś. realme w najnowszej nakładce zoptymalizowało animacje i dzięki wykorzystaniu Quantum Animation Engine 4.0 użytkownicy będą mogli cieszyć się płynniejszym przewijaniem i przełączaniem się pomiędzy aplikacjami.

Chiński producent postawił tez nacisk na ochronę prywatności użytkowników. Najnowsza nakładka zaoferuje funkcje automatycznego rozpikselowania informacji osobistych na zrzutach ekranu za pomocą jednego kliknięcia. Dodatkowo marka zastosowała nowe narzędzie zapewniające pełen zakres usług ochrony danych o nazwie Private Safe, które oparte jest na Advanced Encryption Standard.

Harmonogram aktualizacji Android 13 w Europie

Niektóre ze smartfonów marki realme otrzymają aktualizację do systemu operacyjnego Android 13 z nakładką realme UI 4.0 jeszcze przed końcem tego roku, jednak harmonogram zakłada aktualizacje rozciągnięte nawet do marca przyszłego roku. Jakie urządzenia znalazły się na liście? Przedstawia się to następująco: