realme 9i 5G to naprawdę ładny średniopółkowiec!

27 października w Polsce zadebiutował średniopółkowy smartfon od chińskiego producenta realme. Jak sama nazwa modelu wskazuje, wspiera on 5G. Do tego wygląda bardzo ładnie. Co jeszcze oferuje realme 9i 5G?

Ładny średniak od realme

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy po zobaczeniu tego smartfona, to jego nietypowy (w takiej cenie) wygląd. Jest on bardzo smukły, a na pleckach nie znajdziemy żadnej wyspy wydzielającej sekcję na aparaty. Warto też wspomnieć, że rozkład obiektywów i latarki mocno przypomina ten w iPhone 13 Pro.

Uroku dodają również warianty kolorystyczne: czarny i złoty (choć na stronie Orange widnieje niebieski zamiast złotego). Oba z nich mienią się tak, jakby były obsypane brokatem. W przypadku tego złotego wygląda to ciut kiczowato, natomiast światło odbijające się w pleckach czarnego tworzy efekt podobny do nocnego nieba rozświetlonego przez gwiazdy.

Wygląd to nie wszystko – specyfikacja realme 9i 5G

Za działanie smartfona odpowiada procesor MediaTek Dimensity 810 5G, który wspierany jest tu przez 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej. Pamięci na pliki jest zależnie od wybranej opcji: 64 GB lub 128 GB.

Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala, natomiast producent nigdzie nie chwali się, jakiej użył matrycy. Wiadomo natomiast, że odświeżanie ekranu wynosi 90 Hz, a rozdzielczość to Full HD. Wycięcie w kształcie łezki u góry ekranu mieści w sobie pojedynczy aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix i przysłonie f/2.0.

Wewnątrz realme 9i 5G znalazł się akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładować można ładowarką o mocy 18 W przewodowo przez wejście USB-C. Producent deklaruje, że smartfon jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu w trybie czuwania nawet 35 dni.

Na pleckach umieszczone zostały trzy obiektywy, z czego główny ma przysłonę f/1.8 i współpracuje z matrycą 50 Mpix. Pozostałe dwa oczka służą jako wsparcie: jedno jako aparat do portretów o polu widzenia 50°, zaś drugie do zdjęć makro.

Waga realme 9i 5G wynosi 187 gramów, a sama obudowa – 8,1 mm grubości. Dzięki temu użytkownicy nie powinni narzekać na ciężar czy nieporęczność urządzenia. Ponadto smartfon obsługuje dual SIM, a także karty microSD o pojemności do 1 TB.

Dostępność i cena

realme 9i 5G będzie dostępny od zaraz w sklepach producenta oraz w ofercie sieci Orange. Poznaliśmy również cenę jednego z wariantów: czarny z 4 GB RAM-u oraz 64 GB pamięci wbudowanej kosztować będzie 1149 złotych.

Jak myślicie, czy smartfon ten będzie w stanie zwojować polski rynek z taką ceną? Moim zdaniem ma on ładny wygląd, a także stosunkowo dobrą specyfikację, która choć nie jest niespotykana w tym segmencie cenowym, to z pewnością sprawia, że urządzenie to znajdzie niejednego użytkownika.