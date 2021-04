Ten smartfon jest piękny! A jego cena? Niezwykle atrakcyjna

Zapewne obiło się Wam o uszy, że niedawno zadebiutowały realme 8 i realme 8 Pro. realme jeszcze nie skończyło jednak ze smartfonami z „7” w nazwie. Na rynek właśnie trafił nowy realme X7 Pro EE (Extreme Edition), który wygląda przepięknie i kosztuje niewiele.

Specyfikacja realme X7 Pro EE

Smartfon niewątpliwie przyciąga uwagę obustronnie zakrzywionym wyświetlaczem. Bo choć jest on bardzo często spotykany we flagowych modelach, to w tych z niższej półki jest czymś wyjątkowym i chyba nawet można policzyć je na palcach jednej ręki (wśród nich można wymienić dostępnego w Polsce TCL 10 Plus).

Ekran w realme X7 Pro EE ma przekątną 6,55 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) i oferuje możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Gwoli ścisłości należy doprecyzować, że jest to elastyczny wyświetlacz AMOLED produkcji Samsunga. Ponadto charakteryzuje się on kontrastem 6000000:1. Przód smartfona pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

realme X7 Pro Extreme Edition (źródło: realme)

Sercem realme X7 Pro EE jest bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 1000+ (7 nm) ze zintegrowanym modemem 5G. Do tego są, w zależności od konfiguracji, 8 GB lub 12 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. Producent nie wspomina nic o obsłudze kart microSD.

Smartfon ma wymiary 159,9×73,4×7,8 mm, waży 170 gramów, pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 65 W (przez port USB-C; podłącza się do niego też słuchawki, bowiem na pokładzie nie ma 3,5 mm złącza).

realme X7 Pro Extreme Edition (źródło: realme)

Specyfikacja realme X7 Pro EE obejmuje również aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.5) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.8) z „ultra stabilizacją obrazu” + 8 Mpix (f/2.3; 119° FOV) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle, a także moduł NFC, Dual SIM i pojedynczy głośnik (aczkolwiek producent jednocześnie postarał się o certyfikat Hi-Res Audio i dźwięk Dolby).

Cena realme X7 Pro Extreme Edition

Cena wersji podstawowej, tj. z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, została ustalona w Chinach na 2399 juanów (równowartość ~1460 złotych). Konfiguracja z 12 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika kosztuje zaś 2699 juanów (~1650 złotych). W obu przypadkach cena na start dla pierwszych klientów została obniżona o 100 juanów (~60 złotych).