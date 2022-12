Nowe smartfony Gigaset do zadań specjalnych. Niemiec płakał jak kupował

Smartfony marki Gigaset nie są powszechnie znane na polskim rynku, chociaż ten niemiecki producent coraz śmielej sobie na nim poczyna. Na tle urządzeń oferowanych przez innych producentów zaprezentowane właśnie sprzęty są nie tylko bardziej wytrzymałe, ale również mają coś, czego nie mają niemal wszystkie smartfony dostępne na sklepowych półkach. O co chodzi?

Gigaset GX4, czyli ten tańszy

Omówienie tego modelu trzeba zacząć dość nietypowo, bo właśnie od tego, co go wyróżnia. Producent wyposażył smartfon w wymienną baterię, a to w dzisiejszych czasach już naprawdę rzadkość. Akumulator, jaki oferuje urządzenie, ma pojemność 5000 mAh – producent deklaruje, że pozwoli on na dwa dni „normalnego” użytkowania. Według firmy, bateria wystarczy nawet na 56 godzin słuchania muzyki, 16 godzin oglądania filmów oraz do 45 godzin rozmów.

Dodatkowo akumulator wspiera przewodowe ładowanie o mocy 30 W oraz bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W, a także oferuje technologię Gigaset BatteryLife +, która wydłuża żywotność baterii. Chociaż u innych producentów to niespotykane, to jednak wymienna bateria w smartfonach Gigaset zdarza się dość często – warto wspomnieć tutaj między innymi o modelu GS5 lub GS5 LITE.

Gigaset GX4 oferuje 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1560 x 720 pikseli) z częstotliwością odświeżania 60 Hz, jasnością 550 nitów oraz 16,7 mln kolorów. Ekran pokryty jest odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glass 5 i ma być łatwy w obsłudze zarówno w rękawiczkach jak i mokrymi rękami. Ponadto urządzenie oferuje solidną obudowę zgodną z wojskowym standardem MIL-STD-810H oraz pyłoszczelność i wodoodporność zgodną z normą IP68.

Gigset GX4 (źródło: Gigaset)

Pod maską smartfona znalazł się MediaTek Helio G99, który rozpędzi się do 2,2 GHz. Producent wyposażył urządzenie w 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – tę można jednak rozszerzyć dzięki kartom microSD o pojemności nawet 1 TB. Na tylnym panelu znalazł się 48 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.79 oraz 8 Mpix matryca z obiektywem ultraszerokokątnym z przysłona f/2.2. Z kolei we wcięciu nad ekranem producent umieścił 16 Mpix kamerkę do selfie z przysłoną f/2.0.

Gigaset GX4 wyróżnia również podświetlany pierścień LED wokół wyspy aparatów, programowalny klawisz funkcyjny oraz oczko na pasek na rękę. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach obudowy: czarnej oraz zielonej. Producent wycenił urządzenie na 349 euro, czyli równowartość ~1640 złotych.

Gigaset GX6 – wytrzymały smartfon z 5G

Podobnie jak opisany powyżej model GX4, również ten smartfon oferuje wymienną baterię – jest to dokładnie ten sam akumulator. To jednak tyle wspólnych części z tańszym modelem. Gigaset GX6 został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania do 120 Hz, gęstością pikseli na poziomie 401 ppi oraz 550 nitami jasności. Dodatkowo Ekran pokryty jest odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glass 5. Cała konstrukcja zgodna jest z normami MIL-STD-810H oraz IP68.

Gigaset GX6 (źródło: Gigaset)

Pod maską Gigaset GX6 znalazł się MediaTek Dimensity 900 5G Octa-Core wspierany przez 6 GB RAM. Smartfon oferuje również 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.1. Producent wyposażył urządzenie w 50 Mpix aparat główny z OIS oraz przysłoną f/1.88 oraz 2 Mpix aparat do zdjęć makro z przysłona f/2.4. Z kolei na przednim panelu znalazł się 16 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0.

Smartfon oferuje również głośnik o natężeniu dźwięku do 110 dB, zintegrowany z kamerą skaner kodów kreskowych, programowalny klawisz funkcyjny oraz oczko na pasek na rękę. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz szarej. Poza tym klienci znajdą tutaj również obsługę 5G, moduł NFC oraz Wi-Fi 6.

Tutaj dochodzimy do rozwiązania zagadki, dlaczego Niemiec płakał. Urządzenie zostało wycenione na 579 euro, czyli równowartość ~2721 złotych. Nawet przy niemieckich zarobkach to zdecydowanie za dużo jak na smartfon o takich parametrach. Zapłacilibyście tyle za Gigaset GX6?