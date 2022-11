Możesz zgarnąć nawet 3 miesiące Spotify Premium za darmo!

Spotify chce zachęcić jeszcze więcej swoich użytkowników do przejścia na płatną wersję usługi. Ponownie przygotowano promocję, dzięki której można zyskać nawet 3 miesiące darmowego planu Premium. Jest też coś specjalnego dla powracających użytkowników.

Premium na start za free

W zasadzie nie jest to nic nowego, bo dokładnie taka sama promocja powraca co jakiś czas jak bumerang. Platforma streamingowa po raz kolejny prezentuje klientom dobrze znaną ofertę, dzięki której nowi użytkownicy mogą korzystać z planu Individual nawet przez 3 miesiące za darmo. To podstawowy pakiet Premium, który obejmuje tylko jedno konto w aplikacji. Po darmowym okresie cena za ten plan wyniesie 19,99 złotych za każdy miesiąc korzystania.

Jeśli klient zdecyduje się na inny z planów Premium, to korzystanie z nich będzie darmowe jedynie przez pierwszy miesiąc. Pakiet Student, podobnie jak Individual, obejmuje jedno konto – po darmowym okresie testów, jego regularna cena to 9,99 złotych miesięcznie. Plan Premium Duo jest przeznaczony dla dwóch osób, mieszkających pod tym samym adresem. Po zakończeniu darmowego okresu będzie kosztował 24,99 złotych miesięcznie. Z kolei opcja do której można podłączyć nawet 6 kont użytkowników, czyli plan Family po darmowym pierwszym miesiącu będzie kosztować 29,99 złotych miesięcznie.

źródło: Spotify

Warto zaznaczyć, że powyższe oferty skierowane są do nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z planów Premium. Jeśli chodzi o ofertę, dzięki której można zyskać 3 darmowe miesiące jest ważna do końca tego roku. Jest jednak jeden haczyk – za darmo słuchać można do 28 lutego 2023 roku. To znaczy, że nie warto zwlekać z tym zakupem, ponieważ im później nastąpi zakup, tym mniej czasu zostanie na darmowe słuchanie Spotify.

Spotify ma też coś dla synów marnotrawnych

Tym razem Spotify nie zapomniało również o użytkownikach, którzy już wcześniej korzystali z wersji Premium, ale z niej zrezygnowali. Ci z nich, którzy chcą powrócić do płatnej subskrypcji mogą teraz skorzystać z oferty, dzięki której plan Individual zgarną za 19,90 złotych za pierwsze trzy miesiące.

Z tej oferty również można skorzystać do końca roku. W tym przypadku również jest jeden haczyk – nie mogą skorzystać z niej osoby, które zrezygnowały ze Spotify Premium po 28 października 2022 roku.