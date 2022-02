Nowy realme kusi super ekranem i nawet 11 GB RAM

Już w najbliższy poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, w trakcie targów MWC 2022, producent ogłosi globalną dostępność flagowych realme GT 2 i GT 2 Pro. Już teraz zadebiutował natomiast zdecydowanie bardziej przystępny cenowo realme narzo 50, który kusi ekranem o świetnych parametrach, a także dużym zapasem pamięci operacyjnej.

Premiera realme narzo 50

Ekran w smartfonie ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli (401 ppi) i wyświetla 16,7 mln kolorów. Do tego zapewnia on sześciostopniową częstotliwość odświeżania do 120 Hz. W celu oszczędzania energii jest ona dostosowywana do tego, co posiadacz urządzenia aktualnie robi – na przykład przy wyświetlaniu statycznych obrazów to tylko 30 Hz, podczas oglądania filmów 48 Hz, w trakcie grania 60 Hz, a w strumieniu informacyjnym, czyli sytuacjach, gdy użytkownik przewija dużo treści, 90 Hz lub nawet 120 Hz.

narzo 50 (źródło: realme)

We wnętrzu smartfona znajduje się procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz, który nie obsługuje sieci 5G, a także od 4 GB do 6 GB RAM LPDDR4X. Urządzenie oferuje funkcję Dynamic RAM, dzięki której użytkownik – gdy zajdzie taka potrzeba – może zyskać nawet do 5 GB dodatkowej pamięci operacyjnej. Zostanie ona wydzielona z zasobów wbudowanej pamięci wewnętrznej, której – w zależności od konfiguracji – jest 64 GB lub 128 GB (typu UFS 2.1).

Ponadto realme narzo 50 oferuje zestaw trzech aparatów na panelu tylnym, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) oraz dwa po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden do zdjęć makro, natomiast drugi to obiektyw B&W. Na przodzie, w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu, znajduje się z kolei 16 Mpix aparat (f/2.05).

realme narzo 50 odda swoim właścicielom do dyspozycji również m.in. czytnik linii papilarnych, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz port USB-C, za pośrednictwem którego użytkownik naładuje akumulator o pojemności 5000 mAh (z mocą 33 W; ładowarka 33 W znajduje się w zestawie).

Smartfon po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem realme UI 2.0. Urządzenie ma wymiary 164,1×75,5×8,5 mm i waży 194 gramy. Do sprzedaży trafią dwie wersje kolorystyczne: czarna Speed Black i niebieska Speed Blue.

narzo 50 (źródło: realme)

realme narzo 50 w pierwszej kolejności będzie dostępny w Indiach. Cenę wersji 4 GB/64 GB ustalono w tym kraju na 12999 rupii (równowartość ~710 złotych), a konfiguracji 6 GB/128 GB na 15499 rupii (~850 złotych).