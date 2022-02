Każdy smartfon musi się jakoś wyróżnić, aby przyciągnąć uwagę klienta. realme 9 Pro na pewno to się uda, ponieważ nie każdy model ma obudowę, która zmienia kolor. To jednak nie jedyna jego mocna strona.

Reklama

realme 9 Pro ma obudowę, która zmienia kolor i ekran 120 Hz

Zmieniająca kolor obudowa z pewnością sprzeda ten smartfon. Jest to możliwe dzięki Light Shift Design, dzięki której pod wpływem promieniowania słonecznego panel tylny w wersji Sunrise Blue zmienia kolor z jasnoniebieskiego na czerwony. realme podaje, że proces ten został zainspirowany wschodzącym słońcem. Nie można nie przyznać, że wygląda to naprawdę efektownie.

Smartfon będzie dostępny również w dwóch innych wersjach kolorystycznych, które już nie zmieniają koloru – czarnej Midnight Black i zielonej Aurora Green. W tym miejscu warto wspomnieć, że realme 9 Pro ma wymiary 164,3×75,6×8,5 mm i waży 195 gramów.

Reklama

Mocną stroną tego modelu jest również wyświetlacz, ponieważ producent sięgnął tu po ekran, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością 240 Hz. Częstotliwość odświeżania dostosowuje się do sytuacji – podczas wyświetlania statycznych obrazów zmniejsza się do 30 Hz, a przy wyświetlaniu filmów do 48 Hz. Z kolei w grach to już od 60 Hz do 90 Hz, a „strumieniu informacyjnym” 120 Hz.

Wyświetlacz w realme 9 Pro ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ 2412×1080 pikseli. Producent nie podaje, żeby to był AMOLED, więc zapewne jest to IPS LCD. Szczególnie że czytnik linii papilarnych nie został zintegrowany z ekranem, tylko znajduje się na bocznej krawędzi smartfona.





realme 9 Pro (źródło: realme)

We wnętrzu realme 9 Pro znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G oraz 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 i od 6 GB do 8 GB RAM. Dzięki technologii Dynamic RAM Expansion smartfon może jednak „zabrać” z pamięci wewnętrznej do 5 GB na potrzeby pamięci operacyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Smartfon oferuje też aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.05) na przodzie i zestaw trzech na tyle: 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. W oprogramowaniu aparatu zawarto m.in. funkcję Super Nightscape, która ma zapewnić jasne i szczegółowe zdjęcia w nocy, a także Smart Long Exposures, pozwalającej uzyskać efekt „malowania światłem”. Ponadto producent deklaruje, że dzięki ulepszonemu algorytmowi AI Nightscape możliwe jest nagrywanie „pięknych filmów w słabym świetle” z dużą ilością detali.

Ponadto na pokładzie realme 9 Pro znalazło się miejsce m.in. dla modułu NFC, dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD) i 3,5 mm złącza słuchawkowego z certyfikatem Hi-Res Audio. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem realme UI 3.0, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 33 W (przez USB-C; zasilacz 11 V/3 A znajduje się w zestawie, podobnie jak dedykowane etui ochronne).

Regularna cena realme 9 Pro w Polsce została ustalona na 1399 złotych za wersję 6 GB/128 GB i 1499 złotych za wariant 8 GB/128 GB. W dniach 23-24 lutego 2022 roku odbędzie się jednak flash sale, w trakcie którego obie konfiguracje będą sprzedawane o 100 złotych taniej.

Bonus: realme 9i

Wraz z realme 9 Pro i realme 9 Pro+ w Polsce zadebiutował również realme 9i z procesorem Qualcomm Snapdragon 680, 6,6-calowym ekranem 90 Hz, pamięcią UFS 2.2, akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W oraz aparatami 16 Mpix na przodzie i 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix na tyle.

realme 9i będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach: 4 GB/64 GB za 999 złotych i 4 GB/128 GB za 1099 złotych. 23 i 24 lutego 2022 roku podczas flash sale ma być jednak sprzedawany o 100 złotych taniej (tj. za 899 i 999 złotych).