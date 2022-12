Onyx Boox Leaf2 to czytnik e-booków, w przypadku którego kolor naprawdę ma znaczenie

Zazwyczaj, kupując urządzenie elektroniczne, wybieramy taki kolor, jaki wpisuje się w nasze osobiste preferencje. W przypadku nowego Onyx Boox Leaf2 czeka na Was natomiast inne doświadczenie w korzystaniu z czytnika w zależności od wariantu kolorystycznego.

A teraz coś bardziej przyziemnego

Ostatnio Onyx zaszokował wielu swoim nowym pomysłem na czytnik e-booków. Model Onyx Boox Tab Ultra oferuje bowiem nie tylko 10,3-calowy ekran E Ink, duży akumulator czy gniazdo na karty microSD, ale również 16 Mpix aparat na tyle do skanowania dokumentów. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, jest to sprzęt przeznaczony dla wąskiego grona fanów czytników. Model Boox Leaf2 jest natomiast klasyczną, budżetową propozycją firmy.

Źródło: Onyx

Onyx Boox Leaf2 to pierwsza konstrukcja firmy z wbudowanymi przyciskami do przewijania stron. Czytnik wyposażono w 7-calowy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 1680×1264 pikseli, co finalnie zapewnia zagęszczenie na poziomie 300 ppi. Sercem urządzenia jest nieokreślony układ mobilny Qualcomma, a do dyspozycji użytkownika oddano 2 GB RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej oraz system Android 11.

Akumulator o pojemności 2000 mAh powinien wystarczyć na 26 dni pracy, a kiedy wskaźnik naładowania przestanie być satysfakcjonujący, naładujemy go poprzez gniazdo USB-C. Do tego mikrofon, głośniki, akcelerometr oraz moduł Bluetooth 5.0 i mamy wzorcowy czytnik za niedużą kwotę. Ale jest coś jeszcze.

Onyx Boox Leaf2 – z ochroną czy bez? Jaka cena?

Czarny i biały Onyx Boox Leaf2 to nie są do końca te same urządzenia. Owszem, oba czytniki mają ten sam wyświetlacz, pojemność akumulatora czy wersję Androida na pokładzie. Model w kolorze czarnym ma jednak matową powłokę ochronną na ekranie, podczas gdy wersja biała jest pozbawiona tej technologii. Wyświetlacz w wersji nie-matowej został przy okazji osadzony głębiej w ramce, aby „uzyskać bardziej wyraziste wrażenia z oglądania”, jak twierdzi opis na oficjalnej stronie firmy. Dodatkowo biały Boox Leaf2 waży o 15 gramów mniej (170 gramów zamiast 185 gramów) – wartość zapewne nieodczuwalna przy normalnym użytkowaniu, choć warta odnotowania.

Źródło: Onyx

Onyx Boox Leaf2 jest już dostępny w Polsce w sklepie internetowym czytio.pl w cenie 1199 złotych. Jak na to, co oferuje konkurencja, jest to lekka, dobrze wyceniona konstrukcja. Najważniejsze jednak dla kupującego Boox Leaf2 będzie to, aby nie pomylić się przy wyborze koloru podczas zakupu. To już nie tylko kwestia estetyczna, ale również taka, która może wpłynąć na komfort użytkowania sprzętu.