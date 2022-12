Orange i T-Mobile rozdają prezenty na Boże Narodzenie 2022. Jak je odebrać?

Był już u Was Mikołaj? Jeśli nie, a macie numer w Orange lub T-Mobile, to możecie odebrać swoje prezenty. Co więcej, jeżeli jesteście klientami pierwszego z ww. operatorów, to kolejne podarki czekają na Was każdego dnia! Sprawdźcie, jak odebrać bonusy na Boże Narodzenie 2022.

Prezenty dla klientów Orange na Boże Narodzenie 2022

Operator przygotował dla swoich klientów prawdziwy róg obfitości, choć w tym przypadku odpowiedniejsze jest określenie „świąteczny worek obfitości”. Otóż każdego dnia, aż do 23 grudnia 2022 roku, klienci tej sieci mogą otrzymać świąteczny upominek – wystarczy, że zalogują się do aplikacji Mój Orange. Co ważne, wymagane jest zarejestrowanie się, ponieważ logowanie e-mailem nie wystarczy w tym przypadku.

Akcja trwa już od 1 grudnia, więc można powiedzieć, że operator przygotował swego rodzaju kalendarz adwentowy, ale zamiast czekoladek są w nim niespodzianki – może to być na przykład kod rabatowy upoważniający do zakupu urządzenia lub usługi ze zniżką lub coś związanego z usługami Gdzie Jest Dziecko, Chroń Dzieci w Sieci i Nawigacja Orange.

Co ważne, akcja promocyjna skierowana jest zarówno do użytkowników ofert abonamentowych, jak i na kartę. Przy okazji odsyłamy Was do artykułu, w którym znajdziecie inne promocje Orange na Boże Narodzenie 2022. Zdecydowanie można powiedzieć, że sieć rozpieszcza swoich klientów, zarówno nowych, jak i obecnych – nie daje im powodów do narzekania.

Regulamin promocji „Świąteczne Odliczanie z Mój Orange” (PDF)

Nielimitowany internet w prezencie dla klientów T-Mobile na Boże Narodzenie 2022

Ten operator nie rozdrabnia się jak jego pomarańczowy konkurent – od razu poszedł na całość, ponieważ umożliwia swoim klientom włączenie nielimitowanego internetu w prezencie na Boże Narodzenie 2022, podobnie jak na Boże Narodzenie 2021, kiedy to z podobnej promocji skorzystało blisko 400 tysięcy osób.

Nielimitowany internet za darmo można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji Benefity od dziś, tj. 6 grudnia 2022 roku, do 3 stycznia 2023 roku włącznie. Po aktywacji będzie można z niego korzystać przez 14 dni na terenie Polski.

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni (T, T DATA), jak i firmowi (Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub DATA JUMP), a także użytkownicy taryf na kartę (GO!, Internet na kartę Blueconnect) i MIX (Frii Mix).

Regulamin promocji dla użytkowników ofert na abonament (PDF)

Regulamin promocji dla użytkowników ofert na kartę (PDF)

W tym przypadku również zachęcamy Was do zapoznania się z promocjami T-Mobile na Boże Narodzenie 2022. Jak zostało wspomniane na początku artykułu – jest na bogato!

Prezenty czekają na Was również w aplikacjach sklepów

Na koniec, skoro jest już mowa o prezentach na Boże Narodzenie 2022, wspomnę, że w aplikacjach Rossmann i Lidl Plus również dostępne są specjalne, elektroniczne kalendarze adwentowe – codziennie czeka na Was nowy prezent-niespodzianka. Rossmann daje trochę więcej czasu na wykorzystanie bonusu, podczas gdy kupony Lidla są ważne tylko do końca dnia, w którym zostały odebrane.