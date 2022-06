Specyfikacja realme GT Neo 3T ujawniona przed premierą. To będzie mocny zawodnik

Seria realme GT Neo 3 zadebiutuje na rynku globalnym już jutro, tj. 7 czerwca 2022 roku. Smartfony z tej linii trafią do sprzedaży również do Polski, dlatego z niecierpliwością wyczekujemy jej globalnego debiutu. Szczególnie że specyfikacja tajemniczego modelu GT Neo 3T jest znana już dzisiaj.

Jak zostało wspomniane, globalna premiera serii GT Neo 3 zaplanowana jest na 7 czerwca 2022 roku, natomiast dzień później zadebiutuje ona na rynku europejskim i wówczas powinniśmy poznać też jej ceny w Polsce – a przynajmniej tego się spodziewamy. I o ile specyfikacja realme GT Neo 3 była już znana, o tyle lista parametrów modelu GT Neo 3T pozostawała tajemnicą. Czas przeszły został tu jednak użyty nie bez powodu.

Na dzień przed globalną premierą do sieci przedostały się materiały, które znajdą się na stronie producenta po globalnej premierze realme GT Neo 3T. Dzięki temu już dziś wiemy, co zaoferuje ten smartfon – bo do tej pory wiedzieliśmy tylko, że procesor Qualcomm Snapdragon 870 i wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 80 W, dzięki któremu akumulator o pojemności 5000 mAh naładuje się do 50% w 12 minut (po 1600 cyklach ma zachować nie mniej niż 80% oryginalnej pojemności). Ponadto już pod koniec maja producent zdradził, że na rynek trafi też specjalna, limitowana edycja Dragon Ball Z.

(źródło: Sudhanshu Ambhore)

Specyfikacja realme GT Neo 3T

Wiele osób może powiedzieć, że realme GT Neo 3T jest lepszy, bo ma procesor Snapdragon, a nie MediaTek jak realme GT Neo 3, ale pod względem wydajności MediaTek Dimensity 8100 z GT Neo 3 jest zauważalnie wydajniejszy od Snapdragona 870 z GT Neo 3T.

Mimo wszystko użytkownicy nie powinni narzekać na wydajność, ponieważ smartfon dostanie do dyspozycji 8 GB RAM wraz z technologią Dynamic RAM Expansion, dzięki której można z pamięci wewnętrznej wygospodarować dodatkowe 5 GB na potrzeby pamięci operacyjnej. Ponadto na pokładzie urządzenia znajdzie się efektywny system chłodzenia z komorą parową ze stali nierdzewnej o powierzchni 4129 mm2.

Specyfikacja realme GT Neo 3T obejmie również wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, X-liniowy silnik wibracyjny oraz trzy aparaty na panelu tylnym: główny o rozdzielczości 64 Mpix, z obiektywem ultraszerokokątnym i matrycą 8 Mpix, a także 2 Mpix do zdjęć makro.

(źródło: Sudhanshu Ambhore)

Cena realme GT Neo 3 i realme GT Neo 3T nie są jeszcze znane, ale poznamy je już jutro i pojutrze.