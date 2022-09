Nie do wiary – nowy smartfon Xiaomi ma (prawie) czystego Androida

Jedną z charakterystycznych cech smartfonów Xiaomi niewątpliwie jest autorski interfejs MIUI, który ma wielu fanów, ale faktem jest też, że w jego stronę pada także wiele krytycznych słów. Najnowszy model w ofercie marki nie ma jednak MIUI, bowiem zapewnia doświadczenie czystego Androida.

To pierwszy od lat smartfon Xiaomi z „czystym” Androidem

Chiński gigant miał epizod z programem Android One, w ramach którego powstało kilka modeli. Niestety, niezbyt udany, bowiem producent udostępnił niejedną wadliwą aktualizację dla urządzeń z serii Mi A – jedna z nich nawet „ucegliła” model Mi A3. Ważnym uczestnikiem programu była również Nokia, ale obecnie można powiedzieć, że Android One jest – ponownie – martwy. Czy znów zostanie reaktywowany (do trzech razy sztuka?) – nie wiadomo, lecz nie oznacza to, że na rynek nie trafiają urządzenia z „czystym” Androidem.

Najnowszym – zaskakującym przedstawicielem tego gatunku jest Redmi A1, który zadebiutował dziś w Indiach. Jak podaje producent, preinstalowany Android 12 zapewnia doświadczenie czystego Androida, które dostarcza bogatą łączność i lekką AI, aby działać szybciej i oszczędzać dane.

Redmi A1 (źródło: Redmi India)

Producent zadeklarował również, że połączenie wydajnego energetycznie procesora (MediaTek Helio A22) i doświadczenia czystego Androida ma zaowocować dłuższym czasem pracy na baterii i oszczędnością pamięci, ponieważ system zamrozi nieużywane przez dłuższy czas aplikacje.

Specyfikacja Redmi A1

Technologia ta niewątpliwie się przyda w tym modelu, ponieważ ma on zaledwie 2 GB RAM LPDDR4X, a do tego oferuje jedynie 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, aczkolwiek smartfon zapewnia dedykowany slot na kartę microSD o pojemności do 512 GB, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Ponadto nowy Redmi A1 oferuje 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) ze szkłem odpornym na zadrapania, aparat 5 Mpix na przodzie i „8 Mpix Dual AI Camera” na tyle, pojedynczy głośnik, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 10 W i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Cena Redmi A1 została ustalona w Indiach na 6499 rupii (równowartość ~390 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona w innych krajach. Przy okazji warto jednak wspomnieć, że w przygotowaniu jest też Redmi A1+, ale nie wiemy, czy będzie się różnił od wersji bez „plusa” w nazwie.

Redmi A1 (źródło: Xiaomi)

Redmi 11 Prime

Wraz z Redmi A1 w Indiach zadebiutowały dziś również Redmi 11 Prime 5G i Redmi 11 Prime. Ten pierwszy to nic innego, jak dostępny w Polsce Redmi 10 5G, natomiast drugi jest bardzo podobny do zaprezentowanego wczoraj POCO M5, aczkolwiek nie jest to bliźniaczy model.

Redmi 11 Prime został wyposażony w procesor MediaTek Helio G99, do 6 GB RAM LPDDR4X, do 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2, potrójny aparat 50 Mpix + 2 Mpix + sensor do pomiaru głębi na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass.

Redmi 11 Prime (źródło: Redmi India)

Ponadto smartfon oferuje wsparcie dla Widevine L1, akumulator o pojemności 5000 mAh (zasilacz o mocy 22,5 W w zestawie), Bluetooth 5.3, emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Redmi 11 Prime fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Smartfon będzie dostępny w Indiach w cenach 12999 rupii (~780 złotych) za wersję 4/64 GB i 14999 rupii (~900 złotych) za konfigurację 6/128 GB.