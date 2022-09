Oddajesz stare słuchawki i dostajesz 150 złotych zwrotu przy zakupie Galaxy Buds 2 Pro

Samsung rusza z promocjami na swoje najnowsze akcesoria. Zarówno słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, jak i smartwatche z serii Galaxy Watch 5 można teraz kupić, korzystając ze zwrotu części środków.

Reklama

Promocje z częściowym zwrotem pieniędzy za zakup urządzeń Samsung stały się tak częste, że uznajemy je niemal za normę. Prawie zawsze trwa jakaś akcja związana ze smartfonami albo innymi gadżetami producenta. Tym razem funkcjonują równolegle nawet dwie.

Cashback za zakup słuchawek Galaxy Buds 2 Pro

Jeśli marzą się nowe słuchawki Samsunga, a w domu po szufladzie plączą się nam jakieś stare akcesoria tego typu, to w prosty sposób możemy obniżyć sobie finalny koszt zakupu Galaxy Buds 2 Pro. Producent umożliwia nam teraz odesłanie zużytych słuchawek, w zamian za co dostaniemy 150 złotych zwrotu za zakup nowych.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (fot. Tabletowo)

To tak w skrócie, bowiem proces otrzymania środków z powrotem jest nieco bardziej złożony. Powinniśmy jednak poznać kilka podstawowych warunków:

słuchawki Galaxy Buds 2 Pro muszą być zakupione między 5 września a 25 września 2022 roku,

roku, w ciągu tygodnia musimy odesłać stare słuchawki do firmy Smolar korzystając z usługi Szybkie zwroty (przesyłka jest darmowa),

następnie zgłaszamy się do udziału w promocji do 2 października 2022 roku z kompletem danych (w tym dowodem zakupu, zdjęciem kodu kreskowego wyciętego z opakowania z nowym urządzeniem, numerem paczki ze słuchawkami nadanej do Smolar oraz namiarami na konto potrzebnymi do otrzymania zwrotu).

Wypłata zwrotu nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Cashback za zakup smartwatcha Galaxy Watch 5/5 Pro

Podobna do powyższej promocja dotyczy zakupu zegarków Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro. Różnica w prowadzonych akcjach dotyczy jednak tego, że w przypadku smartwatchy nie musimy niczego odsyłać, żeby zyskać zwrot części środków.

Samsung Galaxy Watch 5 (fot. Tabletowo)

Po zarejestrowaniu się na stronie Samsunga i wypełnieniu wniosku, dostaniemy 200 złotych z powrotem na wskazane przez nas konto – i to niezależnie, czy wybierzemy wersję Pro, czy zwykłą.

8 Ocena

Ważne jest tylko dotrzymanie terminów. Zakup urządzenia musi nastąpić do 18 września 2022 roku, a rejestracja w akcji musi dokonać się do 25 września. Wpłata zwrotu środków powinna nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zgłoszenia.

Poniżej, w Regulaminie, znajdziecie wszelkie szczegóły odnośnie promocji.