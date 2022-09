Powiedz dziadkowi, że może oglądać więcej kanałów telewizyjnych w Orange

Być może sami nie oglądamy zbyt dużo telewizji lub nie robimy tego w ogóle, ale pokolenie naszych rodziców lub dziadków – owszem. Jeśli więc mamy kogoś takiego w rodzinie, to może ucieszy się z nowej akcji Orange.

Darmowe kanały TV od Orange

Zwykle za pakiet Komfortowy w Telewizji od Orange trzeba płacić i raczej nie jest to dla nikogo dziwne. Na szczęście, nie zawsze jest to regułą, ponieważ żeby wypróbować znajdujące się w nim kanały, wystarczy być cierpliwym. Pomarańczowi od czasu do czasu odblokowują wszystkim możliwość oglądania dodatkowych stacji telewizyjnych i to bez ponoszenia żadnych opłat. Tak jest i tym razem.

Jeśli jesteśmy klientami technologii kablowej Pakietu Optymalnego lub Orange Love Standard, to warto wiedzieć, że przez 4 tygodnie do 3 października 2022 roku możemy oglądać odblokowane kanały Pakietu Komfortowego. Jakie stacje się w nim znajdą? Między innymi:

AXN Black,

AXN White,

dizi,

CBS Europa,

Romance TV,

nicktoons,

Animal Planet,

History 2,

NatGeo People,

extreme,

Fox Comedy,

Discovery Historia.

Oprócz bezpłatnie odkodowanego Pakietu Komfortowego zwiększy się także liczba kanałów w Pakiecie Optymalnym o 12. Dodane kanały to m.in. Polsat 2 HD, Polsat Cafe HD, Polsat Filma HD, Polsat News HS, Polsat Rodzina HD i Polsat Sport Extra HD.

Co oglądać podczas okna programowego?

Cóż, dodatkowych kanałów jest od zatrzęsienia. Na przykład na Fox Comedy na widzów czekają klasyczne komedie z lat 90. ubiegłego wieku – Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego, Życie biurowe, czy 9 miesięcy. Z kolei dla miłośników teorii spiskowych dobrą wiadomością będzie, że History 2 wciąż nadaje program Starożytni kosmici. Nie ma nudy.

Po 3 października kształt dostępnych pakietów wróci do normy. Póki co – można korzystać!