Z nakładki systemowej MIUI od Xiaomi korzysta już pół miliarda ludzi. Jesteś wśród nich?

Raport finansowy Xiaomi zdradza, że liczba aktywnych użytkowników MIUI, czyli autorskiej nakładki systemowej na Androida, przekroczyła 500 milionów w skali miesiąca. To sporo!

Xiaomi wciąż notuje wzrosty

Globalny kryzys związany z przerwami w dostawach półprzewodników ma wpływ na wszystkie segmenty rynku, polegającego na elektronice, ale szczególnie dotkliwe straty notują producenci smartfonów. Niektórym z nich, problemy w łańcuchach dostaw pomogły podjąć decyzję o zmniejszeniu nakładów na działy mobilnych technologii. Innym z kolei nie zaszkodziły aż tak mocno.

Xiaomi to oczywiście nie tylko smartfony (fot. blog.mi.com)

Obronną ręką z całej sytuacji wychodzi Xiaomi. Raport finansowy za III kwartał 2021 roku wykazuje przychód w wysokości 78,06 miliarda juanów (~12,22 mld dolarów). To wzrost o 8,2% rok do roku. Zysk netto określono na 5,176 miliarda juanów (0,81 mld dolarów), co jest ogromnym skokiem względem poprzedniego roku (aż o 25,4%).

Xiaomi sporo zawdzięcza swojemu działowi mobilnemu. Sektor smartfonów przyniósł 47,8 miliarda juanów (7,48 mld dolarów), co jest wzrostem o 4,4% rok do roku. Poziom dostaw osiągnął 43,9 mln sztuk urządzeń, co pozwoliło stanąć Chińczykom na trzecim miejscu pod względem liczby wyprodukowanych telefonów na świecie.

MIUI ma ogromną liczbę użytkowników

Przy okazji, Xiaomi pochwaliło się osiągnięciem nowego celu. Na dzień 22 listopada 2021 roku, liczba użytkowników MIUI przekroczyła 500 milionów w ciągu miesiąca. Wyłącznie od początku roku, system Xiaomi zdołał zjednać sympatię aż 100 milionów nowych użytkowników z całego świata.

Progres MIUI jest niezwykły. Interfejs zagościł na smartfonach Xiaomi 16 sierpnia 2010 roku. Po pięciu latach liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 100 milionów miesięcznie, by w czerwcu 2018 roku podwoić ten wynik. Bariera 300 milionów pękła w październiku 2019 roku, a początek roku 2021 powitał 400-milionowego użytkownika MIUI. Stąd już tylko krok do obecnego stanu.

O nakładce systemowej MIUI można powiedzieć wiele dobrego – sam przez ponad dwa lata używałem smartfonów Xiaomi i byłem bardzo zadowolony z ich oprogramowania. Ma ono także swoje bolączki, ale nie można mu odmówić jednego: producent całkiem sprawnie aktualizuje MIUI, by najnowsze wersje nakładki trafiały możliwie do jak największego grona użytkowników. Jak widać, takie podejście naprawdę działa.

