To będzie przełom: Samsung stworzy składany smartfon dla mas

Sprzedaż składanych smartfonów ciągle rośnie i Samsung bardzo mocno się do tego przyczynia. Producent z Korei Południowej robi wszystko, aby urządzenia tego typu szybko zyskiwały na popularności. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie na rynek „budżetowego” składaka.

Reklama

Klienci coraz chętniej kupują składane smartfony

Według najnowszych danych, przedstawionych przez Display Supply Chain Consultants (DSCC), w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczono na rynek 2,22 mln składanych smartfonów – to aż o 571% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pod względem wolumenu dostaw był to trzeci najlepszy kwartał – rekord padł w czwartym kwartale 2021 roku, w którym dostarczono aż 4,2 mln składaków.

Samsung niezmiennie dominuje w tym segmencie, ale jego udziały się zmniejszają z uwagi na coraz silniejszą konkurencję. W pierwszym kwartale 2022 roku producent z Korei Południowej miał 74%, a Huawei 20%, pomimo amerykańskich sankcji. Nie dziwi zatem niedawna globalna premiera składanego Huawei Mate Xs 2.

źródło: DSCC

DSCC przekazało jeszcze jedną, bardzo ciekawą informację. Otóż w pierwszym kwartale 2022 roku liderem w segmencie składanych smartfonów był Samsung Galaxy Z Flip 3, zdobywając 51% udziałów w rynku składaków. Na drugim miejscu znalazł się Samsung Galaxy Z Fold 3. Oba smartfony Samsunga okupują te miejsca już trzeci kwartał z rzędu. Co jednak ciekawe, ten ostatni został niemal prześcignięty przez Huawei P50 Pocket. DSCC podaje, że tylko te trzy modele odpowiadają za 91% udziałów, podczas gdy żaden inny smartfon nie ma więcej niż 2,5%.

źródło: DSCC

Istotną informacją jest również to, że Samsung Galaxy Z Flip 3 i Huawei P50 Pocket w pierwszym kwartale 2022 roku zgarnęły aż 70% udziałów w rynku składanych smartfonów. To wyraźnie pokazuje, że rozwój tego segmentu napędzają przede wszystkim modele typu clamshell, tj. z klapką.

CEO DSCC, Ross Young, spodziewa się, że w 2022 roku na rynek zostanie dostarczonych ponad 16 mln składanych smartfonów.

Składane smartfony są coraz tańsze, ale wciąż drogie

Pierwszy Samsung Galaxy Fold kosztował na start w Polsce… 9000 złotych. Samsung Galaxy Fold 2 był nieznacznie tańszy – zadebiutował w cenie 8799 złotych. Kolejna generacja przyniosła kolejną obniżkę ceny – do 8299 złotych za wersję 256 GB i 8799 złotych za wariant 512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip kosztował natomiast na początku 6600 złotych. Później do oferty producenta dołączył Galaxy Z Flip 5G za 6799 złotych, a w ubiegłym roku Galaxy Z Flip 3, za którego trzeba było zapłacić na początku od 4799 złotych do 4799 złotych.

Dla porównania, Motorola razr zadebiutowała w Polsce w cenie… 7299 złotych. Kolejna Motorola razr 5G była już tańsza – kosztowała od 6499 złotych. Do Polski nie trafiło więcej składanych smartfonów.

Samsung stworzy składany smartfon dla mas

Jak widać, składane smartfony są coraz tańsze, ale wciąż drogie. Nie wiadomo, ile będzie kosztował Galaxy Z Flip 4 – spodziewaliśmy się niższej ceny niż w przypadku Galaxy Z Flip 3, ale z uwagi na globalną sytuację (m.in. kryzys w łańcuchach dostaw i szalejącą inflację), nie należy oczekiwać znacznej redukcji, jeśli w ogóle Samsung się na nią zdecyduje.

Tym bardziej, że w przygotowaniu jest składany smartfon dla mas – składany Galaxy A. Teoretycznie Samsung nie musi więc dalej obniżać high-endowych składaków, skoro planuje wprowadzić „budżetowego” składaka. Ba, otwiera mu to nawet furtkę do ponownego zwiększania cen modeli z serii Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (fot. Katarzyna Pura / fot. Tabletowo.pl)

To nie pierwszy raz, kiedy mówi się o „tańszym składanym smartfonie”. Co więcej, miał on zadebiutować już w 2021 roku, ale Samsung zmienił plany. Koreańczycy najwyraźniej nie zrezygnowali jednak całkowicie z projektu „budżetowego” składaka. Jego pojawienie się w sprzedaży może wstrząsnąć na rynkiem, bo wciąż nie ma widoków na to, aby w najbliższej przyszłości trafił na niego TCL Flex V za ~3000 złotych.

Mimo wszystko należy się przygotować na to, że składany Samsung Galaxy A zadebiutuje na rynku najprawdopodobniej najwcześniej dopiero w 2023 roku. Oby tylko nie później, bo mamy na niego wielką ochotę!