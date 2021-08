Na premierę tego składaka czekałam – oto Samsung Galaxy Z Flip 3

Być może jestem w mniejszości, ale uważam, że smartfon składany jak puderniczka, w którym duży ekran można zamknąć w naprawdę małej i poręcznej po złożeniu formie, to to, co ma sens. Wąskie i płytkie kieszenie damskich spodni bardzo nie lubią się z wielkimi smartfonami, a z klapkami radzą sobie nad wyraz doskonale. W taką koncepcję idealnie wpisuje się świeżo zaprezentowany Samsung Galaxy Z Flip 3.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się nowości, która wydaje mi się, że dla Samsunga jest swego rodzaju lifestyle’ową zabawką – co nie przeszkodziło mu jednak wprowadzić szeregu zmian i udoskonaleń względem poprzedniego modelu. Nie ukrywam – czekam na możliwość przetestowania Samsunga Galaxy Z Flip 3! Pamiętajcie też, że drugim składakiem, zaprezentowanym dziś przez Samsunga, jest Galaxy Z Fold 3, ale jemu poświęciłam osoby wpis.

Samsung Galaxy Z Flip 3 – sporo pozytywnych zmian

Testując Samsunga Galaxy Z Flip w ubiegłym roku, zwracałam uwagę przede wszystkim na uzależniający mechanizm składania i rozkładania smartfona. Teraz, nie dość, że konstrukcja została wzmocniona – spełnia standard IPX8 i ma bardziej wytrzymały mechanizm otwierania i zamykania klapki, a także składa się na płasko, to jeszcze oferuje większy i bardziej funkcjonalny zewnętrzny ekran.

Teraz zewnętrzny ekran Super AMOLED ma przekątną 1,9 cala i rozdzielczość 512 x 260 pikseli. Dla przypomnienia, poprzednik miał ekranik 1,1” 112×300 pikseli. Większa przestrzeń pozwala na więcej, dzięki czemu zewnętrzny ekran zyskał na funkcjonalności – w większej ilości przypadków, względem poprzednika, nie trzeba przechodzić do głównego wyświetlacza, by coś zrobić. To zdecydowanie krok w dobrą stronę.

Główny ekran Galaxy Z Flip 3 to matryca Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7” i rozdzielczości 2640×1080 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Za działanie całości odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAM i Android 11 z nakładką One UI. Na wyposażeniu znalazło się miejsce dla 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, akumulatora o pojemności 3300 mAh (takiej samej, jak w Galaxy Z Flip) oraz czytnika linii papilarnych, znajdującego się na prawej krawędzi.

Do tego dochodzą oczywistości w postaci 5G, NFC, Bluetooth, dwuzakresowe WiFi oraz eSIM i nanoSIM (niestety, nie dual SIM – nie ma dwóch slotów nanoSIM, tylko jeden). Na pokładzie zabrakło miejsca dla slotu kart microSD oraz 3.5 mm jacka audio. W przeciwieństwie do poprzednika, na jego pokładzie znajdziemy głośniki stereo!

Zdjęcia zrobimy za pomocą aparatu głównego 12 Mpix f/1.8 z OIS lub ultraszerokokątnego 123° 12 Mpix f/2.2. Z przodu natomiast do naszej dyspozycji oddany został aparat 10 Mpix f2.4 o kącie widzenia 80°.

Nowość Samsunga ma wymiary 72,2 x 86,4 x 17,1 mm, gdy jest złożona, a 72,2 x 166 x 6,9 mm – gdy jest rozłożona. Waży 183 g, czyli dokładnie tyle samo, ile poprzednik. Pod względem ergonomii nie zmieniło się właściwie nic – jest tak, jak było – doskonale.

Składana konstrukcja Samsunga dostępna jest w różnych ciekawych kolorach – kremowym, zielonym, lawendowym (fioletowym) oraz czarnym, a także szarym, białym i różowym ekskluzywnie dla sklepu Samsung.com – co oznacza, że w Polsce niestety nie będą dostępne.

Cena Samsunga Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 w Polsce został wyceniony na 4799 złotych w wersji 8/128 lub 4999 złotych za 8/256. Dla przypomnienia, Galaxy Z Flip w marcu ubiegłego roku kosztował w dniu rynkowej premiery 6600 złotych.

Kupując Galaxy Z Flip 3 w przedsprzedaży, do 26 sierpnia, można otrzymać ubezpieczenie Samsung Care+ na rok oraz do tysiąca złotych zwrotu na konto bankowe – po spełnienu szeregu wymagań.

