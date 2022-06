Nowy Amazfit Bip 3 już dostępny, ale chyba ktoś się pospieszył

W ubiegłym tygodniu Amazfit zaprezentował oficjalnie swój najnowszy smartwatch T-Rex 2, który w Polsce będzie dostępny od 10 czerwca 2022 roku w cenie 1199 złotych. Dość niedoczekiwanie do sprzedaży trafił już natomiast model Amazfit Bip 3 (wraz ze wzmianką o Bip 3 Pro), mimo że nie został jeszcze zaanonsowany przez samego producenta.

Reklama

Amazfit Bip 3 dostępny pomimo braku oficjalnej premiery

Nowy Bip 3 pojawił się w ofercie brazylijskiej wersji serwisu zakupowego Amazon, mimo że nie sposób znaleźć go na oficjalnej stronie producenta w Brazylii. Smartwatch cały czas jest jednak już dostępny na Amazonie, ale wszystko wskazuje na to, że ktoś zwyczajnie się pospieszył z rozpoczęciem jego sprzedaży.

Na stronie głównej produktu widnieje nazwa „Amazfit 2022new models bip 3” – żaden szanujący się producent nie pozwoliłby sobie na takie niedbalstwo. Co więcej, na grafikach promocyjnych nigdzie nie ma rynkowej nazwy smartwatcha, tylko „Amazfit Crater” i „Amazfit Crater Pro” – to kolejny dowód na przedwczesną premierę, gdyż zapewne są to nazwy kodowe wersji podstawowej i z dopiskiem „Pro”.

Amazfit Bip 3 NIE MA ekranu AMOLED (źródło: Amazon)

Wygląda więc na to, że komuś „omsknęła się ręka” i przedwcześnie rozpoczął sprzedaż nowej rodziny Bip. W tym przypadku to poważna wpadka, gdyż ofertę wystawił… oficjalny sklep brazylijskiego oddziału marki. Co więcej, jest ona dostępna już od przynajmniej kilku godzin i wciąż nikt jej nie usunął. Być może stwierdzono, że nie ma sensu, skoro mleko się rozlało, lecz niesmak mimo wszystko pozostał.

Co oferują Amazfit Bip 3 i Amazfit Bip 3 Pro?

Udostępnione przez oficjalny sklep grafiki promocyjne zawierają mnóstwo informacji na temat nowych smartwatchy marki. Wiadomo na przykład, że zostały one wyposażone w wyświetlacze TFT o przekątnej 1,69 cala i 237 ppi z hartowanym szkłem 2.5D z powłoką oleofobową. Co ciekawe, producent zapewnia w materiałach, że im jaśniej jest na zewnątrz, tym ekran jest wyraźniejszy.

Amazfit Bip 3 ma też cechować się odpornością na wodę do 5 ATM, a Bip 3 Pro będzie w dodatku potrafił śledzić dane podczas pływania w otwartej wodzie, ponieważ na jego pokładzie znajdzie się wymagany w tym trybie GPS (i przy okazji też GLONASS). Producent podaje także, że zabraknie trybu monitorowania aktywności w basenie z uwagi na brak żyroskopu.

Smartwatche z serii Bip 3 zaoferują w sumie ponad 60 różnych trybów sportowych, pulsometr z opcją całodobowego pomiaru tętna i alertów o wysokim tętnie oraz funkcję monitorowania snu wraz z rozpoznawaniem jego faz i czasu pobudki (użytkownik otrzyma ocenę snu, aby mógł przeanalizować swoje wzorce snu i ewentualnie wprowadzić zasugerowane zmiany, by poprawić jego jakość).

Ponadto nie zabraknie funkcji monitorowania cyklu menstruacyjnego i poziomu stresu oraz relaksujących ćwiczeń oddechowych. Amazfit Bip 3 i Bip 3 Pro na start otrzymają dwie wbudowane tarcze, ale użytkownicy będą mogli pobrać przez aplikację kolejne spośród ponad 50, a także ustawić jako tło własne zdjęcie.

Cena Amazfit Bip 3

Amazfit Bip 3 jest sprzedawany na Amazonie za 279 reali brazylijskich, co jest równowartością ~250 złotych. Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędzie się oficjalna premiera tego smartwatcha – o ile producent już z niej nie zrezygnuje przez wpadkę brazylijskiego sklepu i po prostu wprowadzi nowe Bipy do sklepów bez oficjalnej zapowiedzi i tej całej otoczki towarzyszącej większości premier.