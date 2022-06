No to pograne. Diablo Immortal nie daje rady na Samsungach

Diablo Immortal to niewątpliwie największa premiera maja, jeśli mówimy o grach mobilnych. Szkoda tylko, że tego samego nie mogą powiedzieć niektórzy posiadacze smartfonów firmy Samsung, mający ogromne trudności z rozgrywką w najnowszej produkcji Blizzarda. Mało tego, pojawił się już pierwszy podejrzany w tej sprawie.

Reklama

Jego imię to Exynos

Zacznijmy od małej anegdoty. Jeden z moich przyjaciół zwykł zajmować się sprzedażą smartfonów w jednej z polskich sieci handlowych. Gdy ostatnio rozmawialiśmy, stwierdził, iż klienci unikają smartfonów Samsunga z procesorami Exynos, skłaniając się bardziej ku tej zaufanej marce, czyli Snapdragon. Wiemy jednak doskonale, że wybór tego pierwszego nie jest przecież tragedią, prawda?

Nie mogą tego powiedzieć wszyscy ci, którzy zainstalowali Diablo Immortal na smartfonach z procesorami Exynos. Najnowsza gra Blizzarda wykazuje mnóstwo graficznych artefaktów, które nie powinny mieć miejsca podczas normalnej rozgrywki. Śledząc wątek na oficjalnym subreddicie gry, dowiemy się jednak, że studio znalazło już źródło problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem. To niesamowicie ważne, ponieważ awarią zostało dotknięte naprawdę wiele urządzeń. Od budżetowego Galaxy A12, po flagowego Galaxy S22+. Spójrzcie tylko na przykładowe grafiki, prezentujące napotkane błędy.

Nie tak Diablo Immortal powinno wyglądać (źródło: SamMobile)

Diablo Immortal z problemami wieku dziecięcego

W dzisiejszej branży gier to dość normalne, że tak duża produkcja jak Diablo Immortal spotyka się z problemami w krótkim czasie od globalnej premiery. Dziwi jednak to, że najwięcej kłopotów napotkali posiadacze urządzeń Samsung z procesorami Exynos. Tak jakby byli dodatkowo karani za zaufanie firmie, która tylko chciała ograniczyć swoją zależność od układów produkowanych przez Qualcomma.

Pozostaje mieć nadzieję, że odpowiednia łatka pojawi się w najbliższych dniach (jeśli nie godzinach), a gracze znów będą mogli cieszyć się zabawą w Diablo Immortal. Swoją drogą jest to niesamowite, że wewnętrzne testy nie wykazały większych problemów z procesorami Exynos. Czyżby w ogóle nie były testowane? Któż to wie, któż to wie!

Czy spotkaliście się z podobnymi problemami? A może w ogóle nie gracie w Diablo Immortal? Cóż, teraz nie trzeba nawet mieć smartfona – wystarczy stosunkowo dobry komputer do gier!