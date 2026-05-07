Samsung wypuszcza One UI 8.5 na kolejne smartfony. Kiedy dotrze na Twój?

W lutym 2026 roku odbyła się premiera flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S26, na czele z topowym modelem Samsung Galaxy S26 Ultra. To właśnie nabywcy tych urządzeń jako pierwsi mieli okazję zapoznać się z nakładką One UI 8.5, która była na nich dostępna od samego początku. Tę wersję fabrycznie zainstalowaną mają również średniopółkowe smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37, które zadebiutowały w Polsce wczesną wiosną. Teraz nadszedł czas na kolejne modele.

Aktualizacja One UI 8.5 zaczyna docierać na kolejne smartfony Samsunga

Firma Samsung oficjalnie ogłosiła, że One UI 8.5 rozpoczyna drogę na kolejne, nieco starsze modele smartfonów, jak i tablety. W pierwszej fazie aktualizację otrzymają topowe urządzenia poprzedniej generacji oraz składane smartfony. Lista przedstawia się następująco:

Kiedy One UI 8.5 dotrze na Twój smartfon?

Proces aktualizacji w przypadku wyżej podanych urządzeń wystartował 6 maja 2026 roku, ale wyłącznie w Korei Południowej. Do kolejnych regionów, w tym do Polski, nowa wersja dotrze po 11 maja 2026 roku, przy czym nie znamy dokładnego terminu.

W ramach kolejnych etapów aktualizacja One UI 8.5 powinna zostać udostępniona również posiadaczom innych urządzeń – zarówno starszych flagowców, jak i smartfonów reprezentujących średnią półkę cenową, a więc między innymi Samsung Galaxy A56 i Galaxy A36.

Jakie zmiany i nowości w One UI 8.5?

Bazująca na systemie Android 16 nakładka One UI 8.5 opiera się na fundamentach wylanych przez poprzednie wersje i pod względem estetycznym nie nastawiaj się na żadną rewolucję (warto jednak wspomnieć o szerokich możliwościach personalizacji ekranu blokady i zadbania o to, by elementy interfejsu nie przysłaniały kluczowych fragmentów zdjęcia). Zresztą tej trudno szukać w którymkolwiek aspekcie, co wcale nie oznacza, że zabrakło istotnych i zmian nowości.

Listę nowości w One UI 8.5 otwierają ulepszone funkcje z pakietu Galaxy AI, a więc pozwalające na praktyczne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji. To między innymi możliwość ciągłego generowania obrazów, ale też ich edycji za pomocą promptów. Asystent AI – poprzez Now Nudge – pomoże również w analizie rozmów, jeśli będziecie tylko chcieli.

Spośród nowości warto jeszcze wspomnieć o asystencie, który może odebrać połączenie i spytać rozmówcę, kim jest i po co dzwoni. Do tego dochodzi ułatwione przesyłanie plików na inne urządzenia i wyświetlanie ekranu telefonu na telewizorze, wygodna transmisja dźwięku poprzez Auracast, jak również olbrzymia aktualizacja asystenta Bixby, opisywana niedawno przez Grześka.