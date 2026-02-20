Jeśli masz Samsunga, to może przekonać Cię do korzystania z asystenta Bixby

Autorski asystent Bixby został udostępniony w 2017 roku i od tamtej pory jest stale udoskonalany przez Samsunga. Najnowsza aktualizacja jak najbardziej może sprawić, że więcej osób zdecyduje się skorzystać z jego pomocy.

Aktualizacja asystenta Samsung Bixby w One UI 8.5 może zachęcić więcej osób do korzystania z niego

Aktualizacja asystenta Bixby w ramach beta testów One UI 8.5 zmienia jego charakter – od teraz ma on działać jako „agent urządzenia konwersacyjnego”, dzięki czemu korzystanie z niego będzie bardziej intuicyjne i przypominać rozmowę z człowiekiem.

Co to oznacza w praktyce? Właściciel smartfona Galaxy nie musi już wskazywać konkretnej funkcji czy ustawienia, aby dokonać zmiany, jakiej potrzebuje. Może po prostu opisać słowami, o co mu chodzi albo zapytać, dlaczego jego urządzenie działa w określony sposób.

Użytkownik może na przykład powiedzieć nie chcę, żeby ekran się wyłączał, kiedy na niego patrzę – Bixby zrozumie jego intencję i włączy funkcję, która zapobiega wyłączaniu ekranu, gdy właściciel urządzenia cały czas na niego patrzy, ale go nie dotyka. Można również zapytać dlaczego ekran mojego telefonu jest ciągle włączony, kiedy jest w mojej kieszeni – tutaj także asystent ma być pomocny i wyświetlić opcję włączenia ochrony przed przypadkowym dotykiem.

Co ważne, użytkownik nie otrzyma instrukcji, jak dotrzeć do tego ustawienia – nie będzie musiał przeklikiwać się przez Ustawienia smartfona, ponieważ Bixby od razu wyświetli na ekranie urządzenia odpowiednią sekcję, umożliwiając dokonanie zmian bezpośrednio z poziomu ekranu domowego.

Bixby Samsunga potrafi też przeszukiwać internet, a nie tylko sam smartfon Galaxy

Zaktualizowany asystent Samsunga ma jednak być przydatny nie tylko w sytuacji, gdy użytkownik zechce zmienić jakieś ustawienie, ale też wtedy, kiedy będzie chciał przeszukać zasoby internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytanie czy uzyskać pomoc w zaplanowaniu podróży.

Producent podkreśla, że wszystko otrzyma na jednej karcie w jednym oknie i nie będzie zmuszony do przeklikiwania się przez różne linki i przeskakiwania do wielu stron internetowych czy aplikacji. Jako przykład podaje polecenie znajdź mi hotele w Seulu, które mają baseny dla dzieci:

Nowe funkcje asystenta Samsung Bixby są już dostępne w Polsce w ramach One UI 8.5 w wersji beta

Zaktualizowany asystent Bixby został już udostępniony w ramach testów beta One UI 8.5 w Polsce, a także Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Indiach.