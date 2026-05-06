Mistrzostwa Świata 2026 spędzisz na kanapie? Możesz stworzyć stadionową atmosferę nawet w domu

Nowa technologia znanej marki pozwoli stworzyć stadionową atmosferę we własnym salonie. Oprogramowanie zadebiutuje w sam raz na Mistrzostwa Świata 2026.

Oprogramowanie, które uświetni Mistrzostwa Świata 2026

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Fani sportu w sporej części jednak nie wybiorą się na stadion, a zdecydują się na oglądanie piłkarskich drużyn z poziomu domowej kanapy. Niestety, często ekran telewizora nie oddaje sportowych emocji tak jak wizyta na arenie.

Z pomocą przychodzi nowa technologia firmy Signify. Twórca marek Philips Hue i Philips Smart Lighting opracował oprogramowanie Sports Live, które z pomocą inteligentnego oświetlenia pozwoli stworzyć w domu efekty znane z prawdziwych stadionów piłkarskich. Zaprezentowane rozwiązanie wykorzysta dane meczowe w czasie rzeczywistym, aby generować efekty rozświetlające cały salon.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Signify, oświetlenie ma reagować na kluczowe wydarzenia na boisku, w tym gole, czerwone i żółte kartki. Akcja sportowa ma więc wychodzić poza ramki telewizora i wypełniać całe pomieszczenie. Producent deklaruje, że oprogramowanie Sports Live jest łatwe w konfiguracji i zostaje udostępnione użytkownikom w sam raz przed największymi wydarzeniami piłkarskimi 2026 roku.

Funkcja Sports Live w Philips Hue – inteligentne oświetlenie uświetni oglądanie MŚ 2026

Sports Live to oprogramowanie bazujące na ekosystemie rozrywkowym Philips Hue i Philips Smart Ligtning (connected by Wiz). Dzięki temu może generować immersyjne doświadczanie treści w domowym wnętrzu. Co istotne, do działania tego rozwiązania nie jest konieczne wyposażanie się w dodatkowe urządzenia synchronizujące. Całość ogranicza się do zainstalowanych sprzętów oświetleniowych oraz już istniejących funkcji znanych z Hue Sync lub aplikacji WiZ (służącej do synchronizacji świateł z oświetleniem telewizora).

Jak podkreśla Signify, efekty są dynamiczne i dostosowane do transmisji na żywo. Jeśli jednak widz zdecyduje się na zatrzymanie odtwarzania, oświetlenie również zostanie zatrzymane. Po wznowieniu światła ponownie zsynchronizują się z odtwarzanymi treściami.

Konfiguracja zajmuje kilka minut. Wystarczy wybrać swoją ulubioną drużynę oraz przypisać do niej kolorowe źródła światła. Aplikacja Philips Hue korzysta z mostka Philips Hue Bridge i automatycznie łączy się z danymi meczowymi w czasie rzeczywistym. Z kolei aplikacja WiZ (dedykowana dla produktów z linii Philips Smart Lighting i oznaczonych jako Connected by WiZ) korzysta z sieci Wi-Fi i nie wymaga stosowania mostka. Twórcy deklarują, że system może obsłużyć nieograniczoną liczbę punktów świetlnych.

Sports Live jest obecnie prezentowane wewnątrz aplikacji Philips Hue. Signify zaplanowało oficjalną premierę na czerwiec 2026 roku.

Warto przypomnieć, że Signify w styczniu 2025 roku zaanonsowało asystenta AI Philips Hue. Z kolei we wrześniu 2025 roku do grona sprzętów dołączyły też kolejne żarówki, taśmy LED oraz nowy hub Philips Hue Bridge Pro.