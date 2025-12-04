Twój Samsung zyska mnóstwo nowych funkcji dzięki One UI 8.5

Kolejna aktualizacja autorskiego oprogramowania producenta z Korei Południowej przyniesie mnóstwo zmian i nowych funkcji. Do sieci wyciekł pełny changelog One UI 8.5. Wiemy, co szykuje Samsung.

Co nowego w One UI 8.5? Bardzo dużo

Galaxy AI w najnowszej wersji One UI zapewni dostęp do ulepszonej funkcji Photo Assist, która pozwoli generować obrazy AI za pomocą różnych funkcji Photo Assist bez zapisywania każdej iteracji – po zakończeniu procesu tworzenia będzie można wybrać obrazy do zapisania.

One UI 8.5 ma oferować też ulepszone działanie Bixby. Asystent Samsunga – według deklaracji producenta – lepiej poradzi sobie z odnajdywaniem potrzebnych ustawień i funkcji, nawet jeśli użytkownik nie użyje ich konkretnej nazwy. Podobno wystarczy, że powie, czego potrzebuje. Ponadto Bixby ma dostarczyć odpowiednią informację – szybką lub szczegółową, zwalniając użytkownika z poszukiwania ich na własną rękę w wielu aplikacjach. Oprócz tego przeglądanie poprzednich rozmów z Bixby ma być „łatwiejsze niż kiedykolwiek” – znajdą się one w historii w panelu bocznym.

Nowa wersja One UI 8.5 pozwoli też uzyskać dostęp do plików na innych urządzeniach Galaxy za pomocą aplikacji Moje pliki. Łatwiej i szybciej będzie można również wyświetlić ekran smartfona na telewizorze dzięki możliwości dodania skrótu do tej czynności na ekranie głównym telefonu.

Ponadto Samsung ułatwi słuchanie i transmisję dźwięku z użyciem Auracast, ponieważ opcje nadawania i słuchania znajdą się w menu „Nadawanie dźwięku” w Ustawieniach. Możliwa będzie również transmisja własnego głosu w czasie rzeczywistym za pomocą mikrofonu w smartfonie.

W przypadku udostępniania plików zaś One UI 8.5 pozwoli ograniczyć możliwość odbierania ich tylko z innych urządzeń, zalogowanych na tym samym koncie Samsung lub Google. Z kolei po wybraniu zdjęć do udostępnienia, funkcja Quick Share rozpozna, kto się na nich znajduje i zasugeruje udostępnienie fotografii bezpośrednio tym osobom.

One UI 8.5 ma również automatycznie dostosowywać układ elementów na ekranie blokady po wybraniu tapety, aby nie zasłaniały „ważnych części zdjęcia”. Dostępne będzie też więcej opcji personalizacji zegara – nowe One UI umożliwi dostosowanie grubości większej liczby stylów czcionek. Z kolei widżet Pogody na ekranie głównym wyświetli wykres, jeśli w ciągu najbliższych kilku godzin spodziewane będą opady. W aplikacji użytkownik znajdzie natomiast poziom pyłków w powietrzu.

Platforma Samsung Health też zostanie ulepszona – zapewni m.in. bardziej szczegółowe raporty tygodniowe, możliwość wybrania elementów do udostępnienia oraz rozpoczęcie medytacji i pomiaru antyoksydantów z poziomu smartwatcha.

Ponadto w One UI 8.5 znajdzie się opcja, która samodzielnie włączy automatyczne blokowanie dostępu do urządzenia po 30 minutach od wyłączenia tej opcji przez użytkownika (zasada podobna do automatycznego zastrzeżenia PESEL po cofnięciu jego zastrzeżenia). Nowa wersja One UI dostarczy też przeprojektowany ekran informacji o baterii, który ułatwi sprawdzenie pozostałego czasu, stanu ładowania i dziennego zużycia w ciągu ostatniego tygodnia.

Użytkownicy dostaną również do dyspozycji dwa tryby oszczędzania energii – Standardowy (oszczędzanie „w umiarkowanym tempie” i konfigurowalne limity) oraz Maksymalny (wyłączenie „zbędnych funkcji”). Będą mogli też dowolnie konfigurować panel szybkich ustawień i nagrać wybraną część ekranu. Do tego kalkulator ma sugerować liczby i wzory skopiowane do schowka, a DeX zapamięta rozmiar i pozycje okien aplikacji.

Kiedy Samsung udostępni One UI 8.5?

Koreańczycy prawdopodobnie wdrożą nową wersję One UI w pierwszej kolejności w serii Galaxy S26, a następnie udostępnią ją w formie aktualizacji starszym modelom. Wcześniej natomiast mają ją przetestować – beta testy One UI 8.5 podobno rozpoczną się już 8 grudnia 2025 roku, a w Polsce mają być dostępne od 22 grudnia 2025 roku.