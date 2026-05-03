Dobry telefon wcale nie musi być drogi, szczególnie jeśli nie wykorzystuje się go do pracy. Tani smartfon może być dobrym wyborem dla zwykłych użytkowników bez sprecyzowanych wymagań, a także dla dzieci jako pierwszy telefon. Z tego rankingu dowiesz się, które niedrogie modele warte są obecnie zakupu.

Ranking tanich telefonów dla osób o niesprecyzowanych wymaganiach

Jeśli potrzebujesz po prostu przyzwoicie działającego telefonu do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmików na YouTube, prowadzenie rozmów, okazjonalne robienie zdjęć, a od czasu do czasu spędzanie paru chwil przy mniej wymagających gierkach, to najpewniej w zupełności wystarczy Ci budżet na poziomie kilkuset złotych.

W tym zestawieniu polecam właśnie takie modele – najtańszy nie kosztuje nawet 400 złotych, najdroższy jest zaś wyceniony na nieco ponad 1000 złotych. Ranking przedstawia się następująco…

Jaki tani telefon (na Komunię i nie tylko)? Ranking 2026:

Motorola Moto G06 Power – bardzo dobry, choć bardzo tani smartfon

– bardzo dobry, choć bardzo tani smartfon Samsung Galaxy A16 – najlepszy smartfon do 500 złotych

– najlepszy smartfon do 500 złotych Doogee Fire 3 Ultra – wytrzymały smartfon z małym ekranem

– wytrzymały smartfon z małym ekranem Oppo A5 – zbalansowany i po prostu dobry smartfon do 700 złotych

– zbalansowany i po prostu dobry smartfon do 700 złotych TCL 60 SE Nxtpaper 5G – dobry telefon z przyjaznym wyświetlaczem

– dobry telefon z przyjaznym wyświetlaczem Motorola Moto G86 5G – niedrogi smartfon z dobrym aparatem

– niedrogi smartfon z dobrym aparatem Samsung Galaxy A26 5G – niepozorny, a świetny smartfon do 1000 złotych

– niepozorny, a świetny smartfon do 1000 złotych Nubia Neo 3 GT 5G – gamingowy smartfon za nieduże pieniądze

Zacznijmy jednak w ogóle od tego…

Czy (tani) telefon to dobry prezent na Komunię?

Odpowiedź na tak zadane pytanie na pewno nie jest jednoznaczna. Decyzja o tym, czy podarować dziecku telefon na prezent, musi zaś być poprzedzona rozmową z jego rodzicami. Wiek, w którym dziewczynki i chłopcy przystępują do I Komunii, na pewno jest już jednak bardziej odpowiedni na pierwszy telefon niż lata wcześniejsze. Dzieci zaczynają samodzielnie wracać ze szkoły do domu, nawiązują nowe znajomości, a do tego mogą wykorzystać smartfon do poszerzania swojej wiedzy.

Ważne też, by podarowanie telefonu na prezent nie kończyło się na jego… podarowaniu. Warto nauczyć dziecko, jak właściwie z niego korzystać i – choć to już rola rodziców – odpowiednio kontrolować i ograniczać możliwości jego użytkowania.

Do tego pytania można też podejść w inny sposób: tani telefon to lepszy prezent niż drogi telefon. Dziecko i tak nie jest w stanie wykorzystać potencjału drzemiącego w droższych urządzeniach, więc ich zakup nie ma większego sensu.

Jeśli czujesz, że Ty też – nawet jeśli lata komunijne masz już dawno za sobą – nie jesteś w stanie wykorzystać możliwości smartfona za kilka tysięcy złotych, to w poniższym rankingu możesz też znaleźć idealny sprzęt dla siebie. Nie przedłużajmy więc…

Zaczynamy!

Motorola Moto G06 Power – bardzo dobry, choć bardzo tani smartfon

Bardzo tanie smartfony (kosztujące mniej niż 500 złotych) rzadko bywają dobre i przeważnie rozczarowują, nawet jeśli podchodzi się do tematu rozsądnie i nie ma się wygórowanych wymagań. Jest zaledwie kilka pozytywnych wyjątków od tej reguły. Należy do nich Motorola Moto G06 Power.

Pomimo niskiej ceny działa przyzwoicie. Jest tak za sprawą procesora MediaTek Helio G81 sparowanego z 4 GB RAM oraz niemal całkowicie czystego systemu Android 15. W podstawowych zastosowaniach sprawdza się bez zarzutu, a do tego ma jeszcze dwa niezłe aparaty: 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Motorola Moto G06 Power (źródło: Motorola)

Front wypełnia spory, bo 6,88-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Filmy ogląda się na nim doskonale, a i do nauki jest bardziej niż w porządku.

Do niezaprzeczalnych atutów tego smartfona należy również akumulator o pojemności 7000 mAh. Dzięki niemu Moto G06 Power jest w stanie spokojnie wytrzymać trzy dni między jednym ładowaniem a kolejnym. I tylko szkoda, że uzupełnianie energii nie jest nieco szybsze (maksymalna moc wynosi 18 W), a konstrukcja – bardziej odporna (cechuje się klasą szczelności IP64).

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G06 Power:

wyświetlacz: 6,88 cala, LCD, 1640×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 64 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, USB-C, microSD, mini jack,

akumulator / ładowanie: 7000 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP64,

wymiary i waga: 171,4×77,5×8,82 mm, ~220 g,

Samsung Galaxy A16 – najlepszy smartfon do 500 złotych

Za mniej niż pół tysiaka można także dorwać smartfon Samsung Galaxy A16 i jest on w moim odczuciu najbardziej opłacalnym modelem mieszczącym się w tej kategorii cenowej. Przede wszystkim oferuje naprawdę niezłą wydajność, dzięki procesorowi MediaTek Helio G99, któremu towarzystwa dotrzymują 4 GB RAM.

Po stronie największych zalet tego smartfona należy zapisać wyświetlacz AMOLED, oferujący żywe kolory i wysoki kontrast. W dodatku cechuje go rozdzielczość Full HD+, a przekątna 6,7 cala sprawia, że jest to zdecydowanie bardziej poręczny sprzęt (w porównaniu do wyżej opisanej Motki). Szczególnie że ma też niespełna 8 mm grubości i waży około 200 g.

Samsung Galaxy A16 (fot. Samsung)

Na uwagę zasługuje również obecność aż trzech aparatów z tyłu – system tworzą: główny sensor 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 5 Mpix oraz moduł 2 Mpix do makro. Smartfon może się więc dobrze sprawdzić w rękach amatora fotografii.

Akumulator o pojemności 5000 mAh robi już mniejsze wrażenie, ale za to docenić wypada obietnicę aż 6 dużych aktualizacji Androida – mówimy zatem o sprzęcie na lata.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A16:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 14 (+ aktualizacje),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164,4×77,9×7,9 mm, ~200 g,

Doogee Fire 3 Ultra – wytrzymały smartfon z małym ekranem

Tak właściwie Doogee Fire 3 Ultra nie jest wcale jakimś wybitnym smartfonem. Zdecydowałem się jednak na to, by umieścić go w tym rankingu, i zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszym jest mały ekran – coś, od czego najpopularniejsi producenci całkowicie się już odwrócili, a co dla dzieci i w ogóle posiadaczy mniejszych rąk może być dużym atutem. Konkretnie przekątna to 5,5 cala.

Drugim powodem jest wzmocniona konstrukcja, dzięki której smartfon ten jest w stanie wytrzymać niejeden upadek czy też kąpiel – zarówno w wodzie, jak i piachu. Cechuje się szczelnością w klasach IP68 i IP69K, a do tego pomyślnie przeszedł testy militarne MIL-STD-810H.

Nie należy spodziewać się po tym modelu niezwykłej wydajności, ale ostatecznie procesor Unisoc T7200 w połączeniu z 6 GB RAM to duet, który nie dopuszcza do zamułki przy podstawowych zadaniach. Z bebechów warto jeszcze wymienić akumulator o pojemności 8350 mAh – w sam raz na 2-3 dni działania.

Na koniec wspomnę jeszcze o wyróżniku w postaci aparatu 20 Mpix Night Vision, pozwalającego na rejestrowanie ładnych zdjęć także po zmroku. Poza tym telefon dysponuje główną kamerką 16 Mpix oraz sensorem 8 Mpix do selfie.

Najważniejsze cechy smartfona Doogee Fire 3 Ultra:

wyświetlacz: 5,5 cala, LCD, 1440×720 pikseli, 60 Hz,

procesor: Unisoc T7200 (12 nm, do 1,6 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 16 Mpix + 20 Mpix (nocny) z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD, mini jack,

akumulator / ładowanie: 8350 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69K,

wymiary i waga: 162,5×77,4×17,8 mm, ~290 g,

Oppo A5 – zbalansowany i po prostu dobry smartfon do 700 złotych

Jeśli masz do wydania 700 złotych, to może być trudno o lepszy wybór niż Oppo A5. Pod tą króciutką nazwą kryje się całkiem niezły smartfon wyposażony w niezły procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 i 6 GB RAM – pakiet w zupełności wystarczający do płynnego działania w podstawowych aplikacjach, takich jak komunikatory, przeglądarka czy YouTube.

Z przodu znajduje się 6,67-calowy wyświetlacz HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów, dzięki czemu także w słoneczne dni da się z niego komfortowo korzystać. Jest tam też kamerka 8 Mpix, a z tyłu zainstalowano dwa aparaty: główny 50 Mpix i wspierający go sensor 2 Mpix.

Poza tym, że cechuje się niezłą specyfikacją, Oppo A5 to – w mojej opinii – jeden z najładniejszych smartfonów na tej półce cenowej. Jest też całkiem smukły (8 mm) i lekki (194 g). Przy tym może pochwalić się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP65.

Za przysłowiową wisienkę na torcie można zaś uznać akumulator o pojemności 6000 mAh, dzięki któremu u większości osób wystarczy ładowanie co drugi dzień. Samo uzupełnianie energii zaś jest szybkie, dzięki obsłudze ładowania z mocą 45 W.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo A5:

wyświetlacz: 6,67 cala, LCD, 1604×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm, do 2,1 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD, mini jack

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP65,

wymiary i waga: 165,7×76,2×8 mm, ~194 g,

TCL 60 SE Nxtpaper 5G – dobry telefon z przyjaznym wyświetlaczem

Wiele osób obawia się o negatywny wpływ ekranu smartfona na oczy – szczególnie młodszych użytkowników. I słusznie, bo wyświetlacze faktycznie mogą prowadzić do pogorszenia wzroku, a przy okazji jeszcze wzmagać zmęczenie i utrudniać odpoczynek (w szczególności sen). Tym bardziej na uwagę zasługuje TCL 60 SE Nxtpaper 5G.

Oczywiście, nie rozwiązuje on problemu w 100%. Zastosowano w nim jednak technologię wyświetlania, która jest zdecydowanie bardziej przyjazna naszym oczom. Ekran imituje papier, znacząco ogranicza odblaski i redukuje emisję światła niebieskiego. Wszystko to razem może robić olbrzymią różnicę. W razie czego można nawet aktywować tryb, w którym ekran jest czarno-biały.

TCL 60 SE Nxtpaper 5G (fot. TCL)

Przy tym wszystkim jest to też po prostu nieźle wyposażony telefon. Ma dobry procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM oraz akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Z tyłu ma dwa aparaty: główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 5 Mpix, z przodu zaś znajduje się kamerka o rozdzielczości 8 Mpix. Całość jest lekka, smukła i poręczna, a przy okazji też trudno zarzucić jej coś pod względem estetyki.

Najważniejsze cechy smartfona TCL 60 SE Nxtpaper 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, LCD, 1600×720 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD, mini jack

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 165,6×76,2×8,16 mm, ~190 g,

Motorola Moto G86 5G – niedrogi smartfon z dobrym aparatem

„To świetny sprzęt dla osób o przeciętnych wymaganiach. Idealny towarzysz na co dzień, zapewniający wystarczająco wysoką wydajność, robiący niezłe zdjęcia, oferujący przyzwoite brzmienie, wyposażony w bardzo dobry wyświetlacz i niesamowicie wygodny” – tak opisałem smartfon Motorola Moto G86 5G w recenzji zwieńczonej notą 8,7/10.

Krótko mówiąc: to kawał świetnego urządzenia w naprawdę atrakcyjnej cenie. Przód niemal w całości wypełnia 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o bardzo wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Miłośnicy selfie docenią też kamerkę 32 Mpix. Z tyłu zaś znalazły się dwa aparaty: główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix.

Motorola Moto G86 5G (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl) Motorola Moto G86 5G (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Motka działa bardzo płynnie, nie tylko w podstawowych zastosowaniach. Jest tak, bo ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 7300 połączony z 8 GB RAM. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5200 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 30 W, jak również na głośniki stereo.

Sama konstrukcja jest smukła (7,87 mm) i bardzo wygodna w codziennym użytkowania. Jest też solidna, o czym świadczą chociażby klasy pyło- i wodoszczelności: IP68 oraz IP69.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G86 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 161,2×74,7×7,87 mm, ~185 g,

Samsung Galaxy A26 5G – niepozorny, a świetny smartfon do 1000 złotych

Dla wielu osób 1000 złotych to taka magiczna bariera, której nie chcą przekraczać przy zakupie smartfona. Celując w sprzęt z tej właśnie kategorii cenowej, opisana wyżej Motorola będzie jednym z najlepszych wyborów, ale warto też wziąć pod uwagę model Samsung Galaxy A26 5G.

Sucha specyfikacja tego smartfona może nie robić większego wrażenia, ale realnie może sprawdzić się wyśmienicie. Autorski procesor Exynos 1380 w połączeniu z 6 GB RAM stanowi gwarancję płynnego działania, a akumulator o pojemności 5000 mAh jest po prostu OK.

Samsung Galaxy A26 5G (fot. Samsung)

Z tylu producent zainstalował trzy aparaty: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 2 Mpix do makro. Do tego Samsung dorzuca jeszcze pakiet funkcji AI, wśród których znajdują się też takie, które pozwalają wyciągnąć jeszcze więcej z wykonanych fotografii.

Niepodważalną zaletą jest również 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Możesz się po nim spodziewać świetnej jakości prawie na pewno się nie zawiedziesz.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A26 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, Super AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Samsung Exynos 1380 (5 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP67,

wymiary i waga: 164×77,5×7,7 mm, ~200 g,

Nubia Neo 3 GT 5G – gamingowy smartfon za nieduże pieniądze

Zestawienie wieńczy Nubia Neo 3 GT 5G. Nietuzinkowy wygląd przyciąga wzrok i jest pierwszym elementem, który jasno wskazuje na to, że mamy do czynienia ze smartfonem kierowanym do miłośników elektronicznej rozrywki.

Jak na gamingowy sprzęt przystało, mamy tu też przyzwoity (choć pod dużym obciążeniem może rozczarować) procesor Unisoc T9100, mamy aż 12 GB RAM i mamy akumulator, który pomimo przeciętnej pojemności (5000 mAh) potrafi zapewnić całkiem długi czas pracy. Na uwagę zasługuje też szybkie ładowanie z mocą 80 W.

„Jako telefon gamingowy Nubia Neo 3 GT to sprzęt zasługujący na 8+/10” – napisał Bartek w recenzji tego modelu. Zwrócił też jednak uwagę na to, że osoby, które nie grają, lepiej zrobią decydując się na inny model, ponieważ w innych zastosowaniach nie robi tak dobrego wrażenia jak w grach.

Specyfikację uzupełniają: 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz dwa aparaty: 50 Mpix z tyłu i 16 Mpix z przodu.

Najważniejsze cechy smartfona Nubia Neo 3 GT 5G:

wyświetlacz: 6,8 cala, AMOLED, 2392×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Unisoc T9100 (6 nm, do 2,7 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP54,

wymiary i waga: 166×76,1×8,5 mm, ~208 g,

I to by było na tyle. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości do rozwiania – sekcja komentarzy (jak zawsze) pozostaje do Twojej dyspozycji!