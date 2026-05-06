mObywatel pobił kolejny rekord dzięki tej funkcji

Nowowprowadzona funkcja rządowej aplikacji sprawiła, że mObywatel pobił kolejny rekord. Dzięki niej wielu Polaków ochroniło się przed wyłudzeniem.

Aplikacja mObywatel z kolejnym rekordem – tyle razy skorzystano z tej darmowej usługi

W walce z wyłudzeniami lub w razie utraty dokumentu najważniejsza jest ekspresowa reakcja jego właściciela. Pomocne w takich sytuacjach jest zastrzeżenie dokumentu i dodanie go do bazy Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Jeszcze do niedawna z możliwości zastrzeżenia można było skorzystać osobiście w bankach, co mogło jednak wiązać się z opłatą.

Na szczęście w lutym 2026 roku sytuacja się zmieniła, a w aplikacji mObywatel zadebiutowała funkcja Zastrzeż Dokument. Warto od razu podkreślić, że zastrzeżenie jest całkowicie bezpłatne. Dodatkowo, jeśli dokument zostanie odnaleziony, zastrzeżenie można łatwo wycofać za pomocą aplikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało najnowsze dane dotyczące opcji Zastrzeż Dokument w mObywatelu. Od momentu wdrożenia za pomocą tej usługi zastrzeżono 112,5 tysiąca dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Co ciekawe, tak sporą liczbę dokumentów można uznać za rekord, gdyż dotychczas Związek Banków Polskich nie odnotował tak wysokiego wzrostu zastrzeżeń dokumentów od 2016 roku.

Baza Dokumenty Zastrzeżone jest dostępna nie tylko dla zrzeszonych banków. Z systemu mogą korzystać również inne instytucje i firmy, w tym operatorzy sieci komórkowych. Dzięki temu osoba trzecia, która przejmie dokument, nie będzie mogła się nim posłużyć nie tylko do zaciągnięcia kredytu, ale też m.in. do zawarcia umów.

Aby zastrzec dokument należy otworzyć aplikację mObywatel i zalogować się. Następnie konieczne jest przejście do sekcji Usługi (znajdziesz ją w menu na dole ekranu) i wybranie opcji Zastrzeż dokument i wybrać rodzaj dokumentu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Dalsze kroki wyświetlane są w aplikacji.

Zastrzeż PESEL w mObywatelu

Przypomnę, że mObywatel nie tylko umożliwia zastrzeżenie konkretnych dokumentów, gdy zostaną skradzione lub zagubione. Wśród funkcji rządowej aplikacji można znaleźć również opcję Zastrzeż PESEL, która ogranicza ryzyko wyłudzenia kredytu, zaciągnięcia pożyczki, wypłaty większej kwoty pieniędzy z bankomatu lub dopełnienia wybranych formalności u notariusza.

Warto pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL jest bardzo proste (podobnie jak jego odblokowanie, gdy zajdzie taka potrzeba). Z opcji skorzystasz podobnie jak z zastrzegania dokumentu. Po otwarciu aplikacji i zalogowaniu się, wystarczy otworzyć sekcję Usługi i wybrać opcję Zastrzeż PESEL. Odstrzec można dokładnie w tym samym miejscu – wystarczy wtedy wyłącznie przesunąć suwak.

Wspomnę, że – zgodnie z danymi z czerwca 2025 roku – na zastrzeżenie numeru PESEL zdecydowało się już 6,5 miliona Polaków.