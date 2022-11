Teraz zapłacisz więcej za „darmowe” 1200 GB od T-Mobile

Operatorzy już od kilku miesięcy mają promocje, dzięki którym można „za darmo” dostać nawet 1500 GB internetu. Poprzednia edycja promocji T-Mobile zakończyła się w ubiegłym tygodniu, ale sieć dalej ją kontynuuje, tylko że na nieco mniej atrakcyjnych warunkach.

1200 GB „za darmo” w T-Mobile w wyższej cenie

Internet „za darmo” tak naprawdę za darmo jest jedynie pozornie, bo T-Mobile nie da Wam bonusowych GB tylko dlatego, że jesteście/będziecie jego klientami. Aby skorzystać z promocji, musicie korzystać z pakietów bez limitu, na dodatek tych, które wskazuje T-Mobile.

I to właśnie jest coś, co się teraz zmieniło. Wcześniej, aby dostać 1200 GB ekstra na rok, trzeba było wykupić pakiet „Bez limitu L” za 30 złotych, „Bez limitu L+” ” za 35 złotych, „Bez limitu L+ UA” za 35 złotych lub „Bez limitu XL” za 39 złotych (we wszystkich przypadkach z taryfą GO!). Teraz, żeby skorzystać z promocji, należy korzystać z pakietu „Bez limitu L+”, „Bez limitu L+ UA” lub „Bez limitu XL”. Jak widać, na liście nie ma już taryfy „Bez limitu L”.

Zmiany oczywiście dotyczą tylko klientów, którzy skorzystają z promocji od 20 listopada 2022 roku, tzn. od tego dnia do niej przystąpią. Najnowsza edycja oferty promocyjnej Rok internetu za darmo obowiązuje do 31 stycznia 2023 roku. Można ją aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. Warunkiem otrzymywania 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy jest korzystanie z pakietu cyklicznego. Bonusowe GB będą ważne przez 12 miesięcy od aktywacji pierwszej setki GB.

Warunki oferty promocyjnej „Rok internetu za darmo” dla użytkowników T-Mobile na kartę (PDF)

7 Ocena

Oferta T-Mobile na kartę

Operator w ofercie na kartę ma w sumie siedem pakietów. Najtańszy za 20 złotych zapewnia rok ważności konta i tyle (aktywacja kodem *508*1#), nic więcej. Kolejne mają już coraz bogatszą zawartość:

Bez limitu S za 20 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 1 GB internetu – aktywacja *500*1*3#,

Bez limitu M za 25 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 10 GB internetu – aktywacja *500*1*2#,

Bez limitu L za 30 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB internetu + usługa Supernet Video DVD – aktywacja *500*1*1#,

Bez limitu L+ za 35 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20 GB internetu + usługa Supernet Video DVD – aktywacja 500*1*5#,

Bez limitu L+ UA za 35 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB internetu + usługa Supernet Video DVD + Viber, Messenger, WhatsApp bez limitu + 1000 minut połączeń do sieci Vodafone w Ukrainie – aktywacja *500*1*4#,

Bez limitu XL za 39 złotych – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 20 GB internetu (z dostępem do technologii 5G) + usługa Supernet Video HD – aktywacja *500*1*0#.

Ponadto po każdym doładowaniu T-Mobile daje w prezencie dodatkowy pakiet internetu – od 2 GB do 100 GB, ważny przez od 5 do 100 dni.