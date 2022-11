Rusza Black Week na Allegro! Wśród świetnych promocji – Xbox Series S i FIFA 23!

Akcja partnerska

Choć polski festiwal promocji w listopadzie różni się od swojego historycznego odpowiednika ze Stanów Zjednoczonych, nie oznacza, że jest on gorszy. Udowadnia to Allegro Black Week, który startuje już dziś. Jeśli jeszcze nie wiecie, z czym się „je” ta promocja – koniecznie czytajcie dalej. Przejrzałem bowiem dla Was najciekawsze oferty, w ramach których możecie sporo zaoszczędzić.

Black Week na Allegro? A co to?

W porównaniu z Black Friday, zamiast skupiać się na jednym dniu i wywierać presję czasu na klientach w przeglądaniu ogromu promocji, Allegro i jego Black Week to aż osiem dni (od 21 do 28 listopada) promocji i tysiące produktów objętych obniżką. W festiwalu biorą udział takie kategorie, jak interesująca nas najbardziej elektronika, ale także dom i ogród, zdrowie i uroda czy książki. Podczas tych kilku dni niewykluczone, że traficie na poszukiwany przez was produkt nawet do 60% tańszy od oficjalnej ceny.

Zgodnie z ideą festiwalu, w wydarzeniu może wziąć udział każdy posiadacz konta na Allegro. Warto jednak przy okazji korzystać z aplikacji mobilnej serwisu – tam natraficie bowiem na wyjątkowe okazje lub podwójne monety, którymi obniżycie koszt swoich następnych zakupów.

A jeżeli martwicie się, że sugerowana podstawowa cena zostały sztucznie napompowane przed festiwalem, Allegro informuje, że zgodnie z dyrektywą Omnibus, przekreślone kwoty obok wszystkich produktów objętych promocją dotyczą najniższej ceny, za jaką był oferowany dany przedmiot w ciągu ostatnich trzydziestu dni.

Źródło: Allegro

Czym Allegro kusi pierwszego dnia promocji Black Week?

Allegro podzieliło się z nami listą promocji, na które będziecie mogli zapolować w ciągu pierwszych kilkunastu godzin trwania Black Week. Oczywiście my skupiamy się na tych technologicznych, spośród których wybrałem cztery – moim zdaniem – warte uwagi najbardziej. Są skrajnie różne – tym lepiej!

Zacznijmy od najtańszej oferty, która jednak – jestem przekonany – zwróci Waszą uwagę. Posiadacze konsoli PlayStation 4 mogą dziś kupić najnowszą (i ostatnią) odsłonę piłkarskiej serii autorstwa Electronic Arts – FIFA 23. Pudełkowa wersja gry z językiem polskim kosztuje dziś zaledwie 149 złotych. To fajna, interaktywna alternatywa dla trwających właśnie Mistrzostw Świata w Katarze. Chcecie zmienić wynik rozegranego w realu meczu Reprezentacji Polski? Teraz możecie to zrobić :D

Źródło: EA

A co, jeżeli nie należycie jeszcze do grona konsolowych graczy, a szukacie taniego sposobu na dołączenie do tej grupy? Allegro ma dla was rozwiązanie, a jest nim konsola Xbox Series S – przeceniona za 1399 złotych na 1149 złotych. Za zaoszczędzone pieniądze możecie kupić kod na jeden ze znanych exclusive’ów Microsoftu lub skusić się na kilka miesięcy usługi Xbox Game Pass. Obie opcje zdecydowanie warte rozważenia.

A może zauważyliście ostatnio, że najwyższy czas wymienić swój wysłużony smartfon? Jeżeli nie przeszkadza wam premiera w 2020 roku, iPhone 12 w wariancie z 128 GB miejsca na dane może być wasz za 520 złotych mniej od sugerowanej kwoty, czyli za 3499 złotych. To wciąż bardzo fajny sprzęt, który jeszcze długo posłuży – zwłaszcza, że działa pod kontrolą najnowszej wersji oprogramowania Apple, iOS 16.

Największym rabatem pierwszego dnia Allegro Black Week może pochwalić się telewizor Samsunga. Model QE65Q70BA w technologii QLED o przekątnej ekranu 65”, rozdzielczością 4K, HDR 10+, Dolby Digital Plus oraz Smart TV, bazującym na systemie Tizen, może być Wasz za 3699 złotych. Oznacza to, że promocja na ten telewizor wynosi równe 1000 złotych. Nieźle!

Źródło: Samsung

Pamiętajcie, że jeśli posiadacie pakiet Allegro Smart, możecie skorzystać z darmowej dostawy do automatów paczkowych, punktów odbioru, a nawet otrzymać paczkę kurierem. Użytkownicy, który nie mieli okazji wykupić subskrypcji, mogą skorzystać z bezpłatnego Smart na Start, czyli 5 darmowych dostaw w ciągu trzech miesięcy.

Dodatkowo, posiadacze Allegro Smart mogą skorzystać z limitowanych Smart Okazji. Cena? Zaledwie 10,99 złotych lub 59,90 złotych, jeżeli zdecydujecie się zapłacić z góry za cały rok.

Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak uda Wam się upolować jakąś ciekawą promocję!

Materiał powstał przy współpracy z Allegro