Ten tablet Huawei ma być jak biuro, które można zabrać ze sobą wszędzie

Marka Huawei nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny tablet. Tym razem nie jest to urządzenie przeznaczone dla „zwyczajnych” konsumentów, ale rozwiązanie dla biznesu. Mowa o modelu MatePad C7. Co zaoferuje swoim użytkownikom i czy jest w stanie spełnić rolę mobilnego biura?

Huawei dla biznesu

W kwietniu tego roku chińska marka zaanonsowała w Polsce gamę urządzeń przeznaczonych dla ludzi biznesu. Laptopy, monitory i tablety znajdujące się w tej serii mają cechować się najwyższym poziomem zabezpieczeń, wydajnością oraz wytrzymałością. W ramach rozwiązań dla biznesu w naszym kraju dostępne są laptopy z serii MateBook B, monitory Display B oraz tablet Huawei MatePad C5e. Przypomnijmy, co oferuje on swoim użytkownikom.

Urządzenie zostało wyposażone w 10,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD, ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A, 4 GB RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. MatePad C5e oferuje również 5 Mpix aparat główny i 2 Mpix przednią kamerę. Pojemność akumulatora wynosi 5100 mAh. Trzeba przyznać, że jego specyfikacja nie jest zachwycająca. Nowy Huawei MatePad C7 zaoferuje jednak lepsze podzespoły.

MatePad C7 (źródło: Huawei)

Huawei MatePad C7 – specyfikacja

Tablet ma wymiary 165,3×253,8×7,25 mm i waży 486 gramów. Został wyposażony w 10,95-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2,5K (2560×1600 pikseli), proporcjach 16:10, częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, zagęszczeniu pikseli 275 ppi i gamie kolorów DCI-P3. Wyświetlacz uzyskał certyfikat TÜV Rheinland dotyczący niskiego poziomu emitowanego światła niebieskiego.

Motorem napędowym MatePad C7 jest Qualcomm Snapdragon 865 – to ośmiordzeniowa jednostka, która rozpędzi się do maksymalnie 2,84 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Adreno 650. Chipset jest w tym modelu wspierany przez 6 GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a tę ostatnią pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

MatePad C7 (źródło: Huawei)

Producent wyposażył urządzenie również w 13 Mpix aparat główny z autofocusem i przysłoną f/1.8. Maksymalna rozdzielczość zdjęć wykonanych za jego pomocą wynosi 4160×3120 pikseli. Z kolei aparat na przodzie to 8 Mpix jednostka ze stałą ostrością oraz przysłoną na poziomie f/2.0. Akumulator zastosowany w tablecie ma pojemność 7250 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 10 V/2,25 A.

Huawei MatePad C7 jako mobilne biuro?

Z uwagi na fakt, że to urządzenie przeznaczone dla klientów biznesowych, to warto postawić sobie pytanie, czy jest w stanie spełnić rolę mobilnego biura. Odpowiedź nie jest oczywiście jednoznaczna, bo każdy z użytkowników ma inne wymagania dotyczące tabletu.

MatePad C7 jest jednak kompatybilny z klawiaturą Smart Magnetic Keyboard oraz rysikiem M-Pencil, a to daje mu wiele dodatkowych możliwości. Urządzenie jest również wyposażone w funkcje umożliwiające łatwe przesyłanie plików pomiędzy telefonem a tabletem. Jeśli użytkownik posiada też laptop marki Huawei, tablet może służyć mu jako dodatkowy ekran. MatePad C7 działa w oparciu o system HarmonyOS 2.0, więc zaoferuje m.in. funkcje związane z wielozadaniowością, które w tabletach Huawei sprawdzają się naprawdę dobrze.

MatePad C7 (źródło: Huawei)

Warto dodać, że urządzenie zostało wyposażone w możliwość odblokowywania za pomocą skanu twarzy, cztery głośniki oraz obsługę dźwięku Histen 7.0. Huawei MatePad C7 ma niedługo trafić do sprzedaży w Japonii. Obecnie nie jest znana jego cena. Dziś nie wiemy też, czy pojawi się on również na innych rynkach.