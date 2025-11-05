Realme UI 7.0 oficjalnie. Widać inspirację iOS 26 (i nie tylko)

Realme UI 7.0 jest kolejną nakładką na system Android, której interfejs jest wyraźnie inspirowany iOS 26. Co jednak oferuje najnowsza wersja Realme UI, oprócz kalki Liquid Glass?

Oto Realme UI 7.0. Przypomina iOS 26 (i nie tylko)

Z jakiegoś powodu chińscy producenci stwierdzili, że Liquid Glass jest super, mimo że wielu użytkownikom nie podoba się iOS 26. Widać jednak inspirację nim w ColorOS 16, OxygenOS 16, OriginOS 6, HyperOS 3, MagicOS 10 czy HarmonyOS 6. Teraz do tej listy można dopisać również Realme UI 7.0.

Najnowsza wersja nakładki tego producenta zawiera Light Glass Design, który zapewnia interfejsowi wielowarstwową przejrzystość, głębię i płynność, inspirowaną teksturami szkła. W przypadku ikon wykorzystano styl Ice Cube Icons z „kryształowymi symbolami”. Z kolei sekcja z szybkimi ustawieniami cechuje się matowym, półprzezroczystym tłem.

W Realme UI 7.0 zaimplementowano również nowe rozwiązania, bazujące na sztucznej inteligencji, w tym AI Notify Brief, AI Framing Master i AI Gaming Coach. Pierwsze z nich przypomina Now Brief w Samsungach, ponieważ podsumowuje powiadomienia rano i wieczorem, uwzględniając wydarzenia zapisane w kalendarzu i rzeczy do zrobienia.

Realme UI 7.0 (źródło: Realme via FoneArena)

AI Framing Master przypomina z kolei Camera Coach w Pixelach, gdyż zapewnia wskazówki podczas robienia zdjęć. AI Gaming Coach zaś analizuje wzorce użytkowania w celu optymalizacji rozgrywki, a ponadto dostarcza spersonalizowane informacje.

Realme UI 7.0 ma również pozytywnie wpłynąć na działanie urządzeń, ponieważ – jak deklaruje producent – Flux Engine zwiększa responsywność o 15%, wydajność w ciągu dnia o 22% i płynność przewijania aplikacji o 29%. Oprogramowanie zapewnia też wsparcie dla połączenia z iPhonem i Apple Watchem, umożliwiając wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości oraz synchronizację danych zdrowotnych pomiędzy urządzeniami.

Ponadto Realme UI 7.0 zagwarantuje użytkownikom różne funkcje personalizacji – na przykład Flux Theme 2.0 oferuje motywy z dużym tekstem, panoramiczny Always On Display oraz obsługę ruchomych zdjęć i tapet wideo z dynamiczną głębią ostrości, opartą na sztucznej inteligencji. Są też nowe animacje czytnika linii papilarnych i interaktywne ikony desktopowe, których rozmiar i kolor można zmienić. Pojawiły się także nowe widżety i nowe style ekranu blokady.

Realme UI 7.0 – harmonogram i lista urządzeń

Smartfony Realme GT 8 i GT 8 Pro jako pierwsze umożliwią korzystanie z nakładki Realme UI 7.0. Jeszcze w tym roku ruszą beta testy dla pierwszej części modeli:

źródło: Realme via FoneArena

W pierwszym kwartale 2026 roku natomiast zaczną się beta testy Realme UI 7.0 dla kolejnych dziewięciu modeli: