Nowy Realme to dowód na to, że tanie też może być ładne

Nie wiem, kiedy się to wydarzyło, ale pamiętam, że po budżetowych smartfonach widać było, że nie kosztują zbyt wiele. Tymczasem Realme Narzo 70 Pro 5G w specyfikacji i na grafikach prezentuje się na droższego, niż jest w rzeczywistości.

Realme Narzo 70 Pro 5G – specyfikacja

Sercem nowego modelu w rodzinie Narzo jest wykonany w litografii 6 nm układ mobilny MediaTek Dimensity 7050. Aby całość pod obciążeniem pracowała bez zarzutu, do chłodzenia zastosowano komorę parową. Producent przewidział dla tego urządzenia dwie wersje: obie łączy 8 GB RAM z opcją wirtualnego rozszerzenia o kolejne 8 GB, natomiast do wyboru jest 128 lub 256 GB miejsca na dane. Zaplecze komunikacyjne smartfona oferuje dostęp do 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz GPS. Do pełni szczęścia zabrakło natomiast modułu NFC.

Realme Narzo 70 Pro 5G (Źródło: producent)

Przód urządzenia wypełnia w 92,65% wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cali. Oferuje on rozdzielczość Full HD+ (2400×1080 pikseli), maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz, punktową maksymalną jasność rzędu 2000 nitów oraz próbkowanie dotyku do 2200 Hz. Jedną z ciekawych funkcji w Realme Narzo 70 Pro jest możliwość obsługi urządzenia gestami wykonywanymi nad ekranem. Warto również wspomnieć o dwóch głośnikach z certyfikatem Hi-Res Audio i gnieździe słuchawkowym 3,5 mm.

Duże zaskoczenie czeka natomiast w sekcji aparatów. Główny obiektyw smartfona oparto bowiem na matrycy Sony IMX890, wykonującej zdjęcia w rozdzielczości do 50 Mpix, którą mogliśmy spotkać w 2023 roku w smartfonach za 2500-3000 złotych, m.in. OnePlus Nord 3 5G czy Nothing Phone (2). Towarzyszy jej wykorzystanie ogniskowej o długości 24 mm, przysłona f/1.88 i wsparcie OIS. Pozostałe dwa obiektywy to ultraszeroki kąt z matrycą 8 Mpix i makro 2 Mpix. Do robienia selfie służy natomiast przednia kamerka 16 Mpix.

Realme Narzo 70 Pro 5G korzysta z nakładki realme UI 5.0 bazującej na Androidzie 14. Akumulator o pojemności 5000 mAh można ładować z maksymalną mocą 67 W (od 1 do 50% w 20 minut). Urządzenie mierzy 162,95×75,45×7,97 mm i waży około 195 gramów.

Uroda w parze z niską ceną

Jak już zdążyliście zauważyć na załączonych w niniejszym artykule grafikach, smartfon dostępny jest w dwóch kolorach, zielony i złotym. Producent w przypadku plecków zastosował szkło z połyskującą górą oraz matowym dołem i odciął obie tafle łukowatą linią pod wyspą z aparatami. Konstrukcja otrzymała również certyfikat wodoodporności na poziomie IP54.

Realme Narzo 70 Pro 5G zadebiutował póki co w Indiach, gdzie kosztuje 19999 rupii (równowartość ~960 złotych) za wariant 8 GB/128 GB i 21999 rupii (~1060 złotych) za opcję 8 GB/256 GB. Nawet, jeżeli smartfon zadebiutowałby w Polsce z ceną wyższą o kilkaset złotych, i tak robiłby dobre pierwsze wrażenie.

Jedyną wadą urządzenia widoczną od razu jest brak NFC – z pewnością jednak znajdą się takie osoby, którym do szczęścia nie są potrzebne płatności zbliżeniowe.