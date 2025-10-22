Oto HarmonyOS 6. Działa szybciej niż Windows

Huawei oficjalnie zaprezentował HarmonyOS 6. Najnowsza wersja oprogramowania przynosi szereg nowych funkcji oraz usprawnień, które użytkownicy powinni odczuć podczas korzystania.

HarmonyOS 6 jest szybszy i wygodny w użytkowaniu

Producent deklaruje, że HarmonyOS 6 zapewnia o 15% płynniejsze działanie oraz dłuższy czas pracy – od 35 do nawet 51 minut. Urządzenia z tym oprogramowaniem mają uruchamiać aplikacje o 11% szybciej, otwierać strony o 21% szybciej i ładować zawartość o 30% szybciej. Przykładowo „bardzo duży plik PDF” otworzy i załaduje się w zaledwie 0,6 sekundy, podczas gdy na komputerze z systemem Windows 11 ma to trwać aż 55 sekund.

HarmonyOS 6 umożliwia też bardzo łatwe przesyłania plików – wystarczy na przykład wybrać funkcję udostępniania i przeciągnąć zdjęcie w górę wyświetlacza, aby przekazać je innej osobie lub przenieść na tablet. Można też zaznaczyć kilka fotografii na smartfonie i dotknąć ekranu tabletu – po chwili znajdą się one na dysku tabletu.

Szybkiemu udostępnianiu plików służy również inna funkcja. Użytkownik może zacząć przeciągać plik na urządzeniu źródłowym i spojrzeć na inny sprzęt, na który chce go przenieść – rozpozna on intencję, którą trzeba potwierdzić klawiszem ctrl (na koniec należy jeszcze przerwać ręczne przeciąganie).

Inną funkcją, która ma usprawnić korzystanie ze smartfona, jest też możliwość skanowania kodów QR z bardzo dużej odległości – na przykład na potykaczu na ulicy, gdy użytkownik znajduje się na piętrze oddalonego budynku.

Sztuczna inteligencja w HarmonyOS 6 nie jest bez sensu

Generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie analizować cechy czcionek i łączyć tekst z elementami wizualnymi oraz dostosować głębię, układ i kolor na podstawie zdjęć użytkownika, aby stworzyć spersonalizowany, unikalny ekran blokady.

HarmonyOS 6 (źródło: Huawei)

HarmonyOS 6 oferuje również funkcję analizy sceny na zdjęciu portretowym, aby automatycznie dostosować światło, cienie, rozmycie i głębię ostrości. Użytkownik może też wybrać „ekskluzywną, spersonalizowaną kartę koloru”, żeby dostosować kolory na fotografiach. Dostępna jest również funkcja przekształcenia statycznego zdjęcia w film.

Sztuczna inteligencja w HarmonyOS 6 jest także w stanie identyfikować i filtrować pliki według nazw, źródeł, dat lub na podstawie innych kryteriów, ustawionych przez użytkownika. Można też szybko zapisywać linki internetowe do notatek oraz generować ich podsumowania.

HarmonyOS 6 zadba o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników

W najnowszym wydaniu HarmonyOS Huawei zaimplementował kilka funkcji, które mają ochronić użytkowników przed oszustami i wścibskimi. Za pierwsze odpowiada funkcja rozpoznawania oszukańczych połączeń głosowych – sztuczna inteligencja wykrywa najpopularniejsze schematy oszustw, także podczas połączeń wideo z użyciem technologii deepfake.

Możliwe jest też zdalne zakończenie połączenia w sytuacji, gdy oszust zadzwoni do kogoś bliskiego – wtedy użytkownik otrzyma powiadomienie i będzie mógł zdalnie rozłączyć oszusta.

Z kolei o prywatność zadba funkcja wykrywania sytuacji, gdy ktoś postronny zerka na ekran smartfona. W takiej sytuacji ukryte zostaną „wrażliwe informacje” w aplikacji. Użytkownicy mają też dostawać „przypomnienia w czasie rzeczywistym”. Ma to chronić przed podglądaniem.

HarmonyOS 6 oferuje również funkcję „szyfrowanego udostępniania”, która ogranicza dostęp do określonej zawartości. Osoba, która odbierze plik, nie może zrobić zrzutu ekranu ani włączyć funkcji nagrywania ekranu. Można też ustawić, aby odbiorca mógł wyświetlić odebrany plik tylko jeden raz.

Kiedy ruszy aktualizacja do HarmonyOS 6?

Publiczne beta testy HarmonyOS 6 w Chinach rozpoczęły się dziś, tj. 22 października 2025 roku. Producent nie opublikował jeszcze harmonogramu udostępniania nowego oprogramowania dla swoich urządzeń.