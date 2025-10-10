Firma Vivo zaprezentowała dziś najnowszą wersję swojego interfejsu. OriginOS 6 przypomina iOS 26, ale oferuje funkcje, niedostępne na smartfonach Apple.

OriginOS 6 to nie tylko nowy wygląd, ale też mnóstwo usprawnień

OriginOS 6 zapewnia m.in. efekt stopniowego rozmycia elementów interfejsu i funkcję łączenia powiadomień na ekranie blokady. Ponadto, gdy użytkownik przechyli w prawo lub lewo zablokowany smartfon z podświetlonym ekranem, tapeta (zdjęcie lub grafika) na nim również się poruszy. Dodano też większe możliwości personalizacji ekranu blokady – można m.in. zwiększyć i zmniejszyć rozmiar zegara.

OriginOS 6 (źródło: Vivo)

Oprócz nowości wizualnych, OriginOS 6 przynosi bardzo dużo zmian typowo technicznych, nie zawsze widocznych gołym okiem przez użytkownika. Producent zapewnia między innymi, że najnowsza wersja oprogramowania zwiększa stabilność klatek na sekundę i prędkość uruchamiania aplikacji o 11% (w każdym przypadku) i poprawia wydajność renderowania o 35%.

OriginOS 6 (źródło: Vivo)

Vivo chwali się certyfikatami China Telecommunication Technology Laboratory i SGS, które mają potwierdzać, że OriginOS 6 będzie działać płynnie i jak w pierwszym dniu nawet po 5 latach. Ponadto najnowsza wersja oprogramowania zmniejsza zapotrzebowanie na energię z akumulatora – wydłuża czas rozmów wideo o 7%, oglądania krótkich wideo o 18%, grania o 14% i czuwania o nawet 7%.

OriginOS 6 (źródło: Vivo)

OriginOS 6 oferuje też ciekawą funkcję, która ułatwi łączenie smartfonów Vivo – wystarczy równocześnie nimi potrząsnąć, aby utworzyć grupę i dzięki temu przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami. Na tym jednak nie koniec, ponieważ producent deklaruje również płynną współpracę z iPadem – można wyświetlać ekran telefonu Vivo na iPadzie oraz kopiować zdjęcia, wideo i pliki audio.

OriginOS 6 (źródło: Vivo)

Przydatne może być też to, że gdy użytkownik ma uruchomioną aplikację w pływającym oknie i uruchomi na przykład grę, która od razu włącza się w trybie poziomym, aplikacja nie zamknie się, tylko dostosuje automatycznie do nowej sytuacji na urządzeniu.

OriginOS zastąpi FuntouchOS na smartfonach Vivo na całym świecie

Do tej pory OriginOS miały wyłącznie smartfony Vivo w Chinach, podczas gdy urządzenia, sprzedawane poza Chinami, Funtouch OS. Producent postanowił jednak wdrożyć OriginOS na całym świecie. Globalna premiera OriginOS 6 została zaplanowana na 15 października 2025 roku.

Wówczas dowiemy się, które modele otrzymają to oprogramowanie. W Chinach m.in. Vivo X200 Pro i Vivo X90 Pro (to modele, które są lub były sprzedawane w Polsce).