Ten smartfon pozamiata na rynku. Lista jego zalet jest długa

Najnowszy smartfon Realme 15X 5G ma długą listę zalet, która w połączeniu z przystępną ceną sprawi, że zdecydowanie będzie cieszył się on dużą popularnością wśród klientów.

Smartfon Realme 15X 5G został wyposażony w akumulator o pojemności 7000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na dwa dni bardzo intensywnego użytkowania. Obsługuje on ładowanie przewodowe z mocą 60 W, dzięki czemu użytkownik naładuje go do 50% w czasie, gdy będzie brał prysznic.

W razie potrzeby można również skorzystać z funkcji ładowania zwrotnego do podładowania innych urządzeń – na przykład dobrych i tanich słuchawek bezprzewodowych. Maksymalna moc, z jaką da się ładować przewodowo inne sprzęty, sięga 6,5 W.

W kontekście akumulatora producent pokusił się też o deklarację, że po 1600 cyklach będzie on „jak nowy” dzięki funkcji ładowania bajpasowego (obejściowego).

Realme 15X 5G (źródło: Realme)

Wysoką wytrzymałością cechuje się nie tylko akumulator, ale cała obudowa urządzenia, ponieważ spełnia kryteria klasy odporności „IP69 Pro”. Smartfon Realme 15X 5G użytkownik może z powodzeniem obsługiwać również wtedy, gdy ma mokre dłonie. Ponadto producent zastosował funkcję usuwania wody z głośnika z wykorzystaniem wibracji.

Smartfon Realme 15X 5G oferuje również dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – jeden na przodzie i jeden na tyle oraz wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, który osiąga jasność do 1200 nitów. Ekran cechuje się też przekątną 6,8 cala i rozdzielczością HD+ 1570×720, która jest jedną ze słabszych stron tego modelu.

Realme 15X 5G (źródło: Realme)

Wśród tych ostatnich można wymienić również pojedynczy głośnik (choć z funkcją zwiększenia głośności do 400%) i dedykowany budżetowym urządzeniom procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz (6 nm). Ponadto smartfon Realme 15X 5G oferuje do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej, slot na kartę microSD, dual SIM, czytnik linii papilarnych i diodę powiadomień w formie pierścienia na panelu tylnym (z możliwością personalizacji – 9 kolorów i 5 trybów).

Całość ma wymiary 166,07×77,93×8,28 mm, waży 212 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Cena Realme 15X 5G jest przystępna

Smartfon Realme 15X 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie jest sprzedawany w dwóch wersjach:

6/128 GB za 16999 rupii (równowartość około 695 złotych),

8/128 GB za 17999 rupii (~735 złotych).

Nie ulega wątpliwości, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W Polsce – jako smartfon do 1000 złotych – również może odnieść sukces, aczkolwiek jego dostępność w kraju nad Wisłą nie została potwierdzona.