Ten smartfon pozamiata na rynku. Lista jego zalet jest długa

Najnowszy smartfon Realme 15X 5G ma długą listę zalet, która w połączeniu z przystępną ceną sprawi, że zdecydowanie będzie cieszył się on dużą popularnością wśród klientów.
Smartfon Realme 15X 5G został wyposażony w akumulator o pojemności 7000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na dwa dni bardzo intensywnego użytkowania. Obsługuje on ładowanie przewodowe z mocą 60 W, dzięki czemu użytkownik naładuje go do 50% w czasie, gdy będzie brał prysznic.
W razie potrzeby można również skorzystać z funkcji ładowania zwrotnego do podładowania innych urządzeń – na przykład dobrych i tanich słuchawek bezprzewodowych. Maksymalna moc, z jaką da się ładować przewodowo inne sprzęty, sięga 6,5 W.
W kontekście akumulatora producent pokusił się też o deklarację, że po 1600 cyklach będzie on „jak nowy” dzięki funkcji ładowania bajpasowego (obejściowego).
Wysoką wytrzymałością cechuje się nie tylko akumulator, ale cała obudowa urządzenia, ponieważ spełnia kryteria klasy odporności „IP69 Pro”. Smartfon Realme 15X 5G użytkownik może z powodzeniem obsługiwać również wtedy, gdy ma mokre dłonie. Ponadto producent zastosował funkcję usuwania wody z głośnika z wykorzystaniem wibracji.
Smartfon Realme 15X 5G oferuje również dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – jeden na przodzie i jeden na tyle oraz wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, który osiąga jasność do 1200 nitów. Ekran cechuje się też przekątną 6,8 cala i rozdzielczością HD+ 1570×720, która jest jedną ze słabszych stron tego modelu.
Wśród tych ostatnich można wymienić również pojedynczy głośnik (choć z funkcją zwiększenia głośności do 400%) i dedykowany budżetowym urządzeniom procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz (6 nm). Ponadto smartfon Realme 15X 5G oferuje do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej, slot na kartę microSD, dual SIM, czytnik linii papilarnych i diodę powiadomień w formie pierścienia na panelu tylnym (z możliwością personalizacji – 9 kolorów i 5 trybów).
Całość ma wymiary 166,07×77,93×8,28 mm, waży 212 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.
Cena Realme 15X 5G jest przystępna
Smartfon Realme 15X 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie jest sprzedawany w dwóch wersjach:
- 6/128 GB za 16999 rupii (równowartość około 695 złotych),
- 8/128 GB za 17999 rupii (~735 złotych).
Nie ulega wątpliwości, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W Polsce – jako smartfon do 1000 złotych – również może odnieść sukces, aczkolwiek jego dostępność w kraju nad Wisłą nie została potwierdzona.