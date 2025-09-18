Na widok iOS 26 ludziom robi się niedobrze

Właściciele iPhone’ów, którzy zaktualizowali system do iOS 26, mają wiele powodów do narzekania. Niektórym kręci się w głowie i mają mdłości, gdy tylko spojrzą na ekran swojego smartfona. I to serio nie jest żart.

Nowa wersja iOS 26 powoduje zawroty głowy i mdłości

Apple udostępniło 15 września 2025 roku aktualizację do iOS 26, która przynosi nowy język projektowania o nazwie Liquid Glass. Wielu użytkowników Reddita zgłasza jednak, że ich urządzenia doprowadzają ich do zawrotów głowy i mdłości. Za powód takiego samopoczucia podają nową formę podświetlenia ramki oraz ikon aplikacji na ekranie głównym podczas korzystania z trybu ciemnego. Ta forma podświetlenia stosowana jest, aby nadać ikonom i innym elementom na ekranie efekt trójwymiarowy.

Mimo to użytkownicy wspominają, że ta nowa forma podświetlenia sprawia, iż ikony wyglądają, jakby były pochylone. Serwis Apple Insider to sprawdził i udowodnił, że ikony są ułożone całkowicie prosto. To po prostu złudzenie optyczne, a niektórzy nazywają to zjawisko nawet „koszmarem optycznym” lub twierdzą, iż „ta aktualizacja sprawia, że czuję się pijany”.

Warto wspomnieć, iż efekt przekrzywienia widoczny jest na wszystkich ikonach aplikacji na screenach z Reddita, jednak na sprawdzanych przez źródło iPhone’ach efekt nie jest aż tak widoczny. Prawdopodobnie niektóre style, tapety czy tła powodują uwydatnienie tego zjawiska optycznego. Ponadto efekt jest mniej zauważalny, gdy użytkownik wybierze domyślne ikony aplikacji.

Liquid Glass w iOS 26 zawiódł użytkowników

Apple Insider stworzył nawet ikonę swojego serwisu za pomocą Icon Composer. Celem tego testu było sprawdzenie efektu „płynnego szkła” (ang. Liquid Glass), w tym zastosowanie cieni i świateł nadających poszczególnym „warstwom szkła” efekt trójwymiarowości.

Zazwyczaj światło skierowane jest z lewego górnego rogu wyświetlacza i rozprzestrzenia się po wszystkich bokach wyświetlonych ikon oraz widżetów umieszczonych na ekranie. Apple poszło jednak o krok dalej i wprowadziło też efekt kinetyczny.

Jeśli więc użytkownik przechyli smartfon, zmieni się również kąt padania światła. Oznacza to, że podświetlenie i cień nie pozostają w jednym miejscu. Zresztą zobaczcie nagranie poniżej i przyznajcie sami – zjawisko to zdecydowanie może wywołać zawroty głowy, a u niektórych nawet prowadzić do mdłości.

Choć wielu użytkowników skarży się, a niektórzy twierdzą wręcz, że „Apple ostatnio totalnie oszalało”, Apple Insider zauważa, iż nikt publicznie nie zgłosił takich problemów podczas testów wersji beta. Wspomnę, iż wielu użytkowników iOS 26 irytuje też wyświetlanie się niektórych folderów w jasnych barwach, choć w ustawieniach wybrano tryb ciemny.