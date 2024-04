Nowe smartfony Realme. Ładne i tanie

Choć w przypadku każdego urządzenia elektronicznego najważniejsza jest specyfikacja i oprogramowanie, to duża część klientów (większość?) najpierw patrzy na wygląd i cenę. Jedno i drugie jest atrakcyjne w nowych smartfonach marki Realme.

Co oferują nowe smartfony Realme Narzo 70 5G i Narzo 70X 5G?

Pomimo podobieństwa w nazwie i wyglądzie, oba modele mocno różnią się w wielu aspektach. Narzo 70 5G wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, szczytowej jasności 2000 nitów i współczynniku kontrastu 5000000:1. Ponadto ekran obsługuje 106% NTSC, odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowanie dotyku z częstotliwością 240 Hz.

źródło: producent

Sercem Narzo 70 5G jest SoC MediaTek Dimensity 7050 (6 nm). Obok niego znajduje się do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Na zewnątrz widnieją natomiast trzy aparaty – 16 Mpix (f/2.45) na przodzie i dwa na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Wszystkie podzespoły zasilać ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Ponadto Narzo 70 5G oferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, głośniki stereo, dwa mikrofony, ekranowy czytnik linii papilarnych i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Całe urządzenie (z certyfikatem IP54) ma VC Cooling System o powierzchni 4356mm² i wymiary 162,95×75,45×7,97 mm oraz waży 188 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Realme UI 5.0.

Drugi z modeli, Realme Narzo 70X 5G, to niżej pozycjonowany sprzęt. Jego wyposażono bowiem w procesor MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm), do 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (producent nie podaje już jej typu) oraz 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie. Zestaw aparatów na tyle, jak również pojemność akumulatora i obsługiwana moc ładowania jest taka sama, czyli 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) i 5000 Mpix (45 W).

źródło: producent

Narzo 70X 5G ma też 6,72-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, jasności do 950 nitów (HBM) i współczynniku kontrastu 1500:1, który odświeża obraz dynamicznie z częstotliwością do 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 240 Hz. Ponadto oferuje jeszcze głośniki stereo, hybrydowy dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Wymiary tego modelu to 165,6×76,1×7,69 mm, a waga – 188 gramów.

Ten także ma certyfikat IP54 i VC Cooling System (ale o mniejszej powierzchni), a do tego Dynamic Button zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych na bocznej krawędzi, którym można uruchamiać wybraną funkcję, na przykład latarkę, tryb samolotowy lub nocny czy aparat.

Ceny, dostępność

Oba modele zadebiutowały w Indiach. Za Narzo 70 5G w tym kraju trzeba zapłacić od 14999 do 15999 rupii (równowartość około 730 i 780 złotych) odpowiednio za konfigurację 6/128 GB i 8/128 GB. Model Narzo 70X 5G kosztuje z kolei od 11999 do 13499 rupii (około 585 i 655 złotych) za wariant 4/128 GB i 6/128 GB.

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności obu smartfonów w innych krajach, ale w przeszłości do Polski trafiło kilka modeli z serii Narzo.