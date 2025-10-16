honor magicos 10 logo
MagicOS 10 (źródło: Honor)
Oprogramowanie

Nowy MagicOS 10 to kolejna kalka iOS 26

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Oprogramowanie
Nowy MagicOS 10 to kolejna kalka iOS 26

Liquid Design, zastosowany w iOS 26, nie przypadł do gustu wielu właścicielom iPhone’ów (niektórym osobom na widok iOS 26 robi się nawet niedobrze). Honor jest kolejnym producentem smartfonów z Androidem, który mocno „zainspirował się” designem najnowszego iOS-a.

MagicOS 10 wygląda jak iOS 26 i zapewnia integrację ze sprzętem Apple

MagicOS 10 mocno przypomina iOS 26, ponieważ dużo w nim przezroczystości i efektu szkła. Na tym jednak nie koniec, gdyż pozawala przesyłać zdjęcia, filmy, pliki, kontakty i wydarzenia zapisane w kalendarzu na urządzenia Apple w bardzo prosty sposób – przykładowo wystarczy zbliżyć do siebie górne krawędzie smartfonów Honora i firmy z Cupertino albo telefon chińskiej marki do krawędzi MacBooka w okolicach touchpada.

Ponadto po połączeniu iPhone’a i smartfona Chińczyków przychodzące kody weryfikacyjne są automatycznie uzupełniane na obu telefonach, a wiadomości synchronizowane. MagicOS 10 zapewnia również integrację z Apple Watchem i wyświetlanie zawartości telefonu na komputerze Mac, umożliwiając m.in. szybkie przenoszenie plików (np. zdjęć z telefonu).

W MagicOS 10 jest też mnóstwo funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy będą one dostępne poza Chinami, gdzie na razie zaanonsowano nową wersję nakładki. Z ciekawszych można wymienić jednak na przykład:

  • skierowanie smartfona na kopkę owoców, aby dowiedzieć się, który z nich może być najsłodszy,
  • umieszczenie w polu widzenia aparatu zawartości lodówki, żeby otrzymać propozycje przepisów do wykonania z tego, co jest do dyspozycji,
  • pokazanie ubrania, by poznać zalecany sposób pielęgnacji i temperaturę prania
  • oraz wykrywanie oszustw telefonicznych w trakcie rozmowy.
honor magicos 10
MagicOS 10 (źródło: Honor)

Które smartfony Honor otrzymają aktualizację do MagicOS 10?

Jeszcze w październiku 2025 roku MagicOS 10 zostanie udostępniony modelom:

W listopadzie 2025 roku MagicOS 10 trafi natomiast do właścicieli:

W grudniu 2025 roku rozpocznie się zaś udostępnianie MagicOS 10 dla:

  • Honor Magic V2 RSR | Porsche Design,
  • Honor Magic V2 Ultimate Edition,
  • Honor Magic V2,
  • Honor Pad GT Pro,
  • Honor Pad GT,
  • Honor Pad V9,
  • Honor MagicPad 2.

Z kolei w pierwszym kwartale 2026 roku aktualizacja do MagicOS 10 planowana jest dla:

  • Honor Magic V Flip 2,
  • Honor Magic V Flip,
  • Honor 100 Pro,
  • Honor 100,
  • Honor 90 GT,
  • Honor Magic Vs 2,
  • Honor Magic Vs Ultimate Edition,
  • Honor X70,
  • Honor X70i,
  • Honor 300 Ultra,
  • Honor 300 Pro,
  • Honor 300,
  • Honor X60 GT,
  • Honor Pad 10,
  • Honor GT,
  • Honor Pad X9 Pro,
  • Honor Pad X9,
  • Honor 200 Pro,
  • Honor 200.

Podany powyżej harmonogram dotyczy jednak Chin. Globalnie nakładka MagicOS 10 nie została jeszcze zaanonsowana.

Zobacz również

Obserwuj nas