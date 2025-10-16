Nowy MagicOS 10 to kolejna kalka iOS 26

Liquid Design, zastosowany w iOS 26, nie przypadł do gustu wielu właścicielom iPhone’ów (niektórym osobom na widok iOS 26 robi się nawet niedobrze). Honor jest kolejnym producentem smartfonów z Androidem, który mocno „zainspirował się” designem najnowszego iOS-a.
MagicOS 10 wygląda jak iOS 26 i zapewnia integrację ze sprzętem Apple
MagicOS 10 mocno przypomina iOS 26, ponieważ dużo w nim przezroczystości i efektu szkła. Na tym jednak nie koniec, gdyż pozawala przesyłać zdjęcia, filmy, pliki, kontakty i wydarzenia zapisane w kalendarzu na urządzenia Apple w bardzo prosty sposób – przykładowo wystarczy zbliżyć do siebie górne krawędzie smartfonów Honora i firmy z Cupertino albo telefon chińskiej marki do krawędzi MacBooka w okolicach touchpada.
Ponadto po połączeniu iPhone’a i smartfona Chińczyków przychodzące kody weryfikacyjne są automatycznie uzupełniane na obu telefonach, a wiadomości synchronizowane. MagicOS 10 zapewnia również integrację z Apple Watchem i wyświetlanie zawartości telefonu na komputerze Mac, umożliwiając m.in. szybkie przenoszenie plików (np. zdjęć z telefonu).
W MagicOS 10 jest też mnóstwo funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy będą one dostępne poza Chinami, gdzie na razie zaanonsowano nową wersję nakładki. Z ciekawszych można wymienić jednak na przykład:
- skierowanie smartfona na kopkę owoców, aby dowiedzieć się, który z nich może być najsłodszy,
- umieszczenie w polu widzenia aparatu zawartości lodówki, żeby otrzymać propozycje przepisów do wykonania z tego, co jest do dyspozycji,
- pokazanie ubrania, by poznać zalecany sposób pielęgnacji i temperaturę prania
- oraz wykrywanie oszustw telefonicznych w trakcie rozmowy.
Które smartfony Honor otrzymają aktualizację do MagicOS 10?
Jeszcze w październiku 2025 roku MagicOS 10 zostanie udostępniony modelom:
- Honor Magic V5,
- Honor Magic 7 RSR | Porsche Design,
- Honor Magic 7 Pro,
- Honor Magic 7,
- Honor Magic 6 RSR | Porsche Design,
- Honor Magic 6 Ultimate Edition,
- Honor Magic 6 Pro,
- Honor Magic 6,
- Honor 400 Pro,
- Honor 400,
- Honor GT Pro,
- Honor MagicPad 3.
W listopadzie 2025 roku MagicOS 10 trafi natomiast do właścicieli:
- Honor Magic V3,
- Honor Magic Vs 3,
- Honor Magic 5 Ultimate Edition,
- Honor Magic 5 Pro,
- Honor Magic 5,
- Honor Pad GT2 Pro.
W grudniu 2025 roku rozpocznie się zaś udostępnianie MagicOS 10 dla:
- Honor Magic V2 RSR | Porsche Design,
- Honor Magic V2 Ultimate Edition,
- Honor Magic V2,
- Honor Pad GT Pro,
- Honor Pad GT,
- Honor Pad V9,
- Honor MagicPad 2.
Z kolei w pierwszym kwartale 2026 roku aktualizacja do MagicOS 10 planowana jest dla:
- Honor Magic V Flip 2,
- Honor Magic V Flip,
- Honor 100 Pro,
- Honor 100,
- Honor 90 GT,
- Honor Magic Vs 2,
- Honor Magic Vs Ultimate Edition,
- Honor X70,
- Honor X70i,
- Honor 300 Ultra,
- Honor 300 Pro,
- Honor 300,
- Honor X60 GT,
- Honor Pad 10,
- Honor GT,
- Honor Pad X9 Pro,
- Honor Pad X9,
- Honor 200 Pro,
- Honor 200.
Podany powyżej harmonogram dotyczy jednak Chin. Globalnie nakładka MagicOS 10 nie została jeszcze zaanonsowana.