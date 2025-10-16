Nowy MagicOS 10 to kolejna kalka iOS 26

Liquid Design, zastosowany w iOS 26, nie przypadł do gustu wielu właścicielom iPhone’ów (niektórym osobom na widok iOS 26 robi się nawet niedobrze). Honor jest kolejnym producentem smartfonów z Androidem, który mocno „zainspirował się” designem najnowszego iOS-a.

MagicOS 10 wygląda jak iOS 26 i zapewnia integrację ze sprzętem Apple

MagicOS 10 mocno przypomina iOS 26, ponieważ dużo w nim przezroczystości i efektu szkła. Na tym jednak nie koniec, gdyż pozawala przesyłać zdjęcia, filmy, pliki, kontakty i wydarzenia zapisane w kalendarzu na urządzenia Apple w bardzo prosty sposób – przykładowo wystarczy zbliżyć do siebie górne krawędzie smartfonów Honora i firmy z Cupertino albo telefon chińskiej marki do krawędzi MacBooka w okolicach touchpada.

Ponadto po połączeniu iPhone’a i smartfona Chińczyków przychodzące kody weryfikacyjne są automatycznie uzupełniane na obu telefonach, a wiadomości synchronizowane. MagicOS 10 zapewnia również integrację z Apple Watchem i wyświetlanie zawartości telefonu na komputerze Mac, umożliwiając m.in. szybkie przenoszenie plików (np. zdjęć z telefonu).

W MagicOS 10 jest też mnóstwo funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy będą one dostępne poza Chinami, gdzie na razie zaanonsowano nową wersję nakładki. Z ciekawszych można wymienić jednak na przykład:

skierowanie smartfona na kopkę owoców, aby dowiedzieć się, który z nich może być najsłodszy,

umieszczenie w polu widzenia aparatu zawartości lodówki, żeby otrzymać propozycje przepisów do wykonania z tego, co jest do dyspozycji,

pokazanie ubrania, by poznać zalecany sposób pielęgnacji i temperaturę prania

oraz wykrywanie oszustw telefonicznych w trakcie rozmowy.

MagicOS 10 (źródło: Honor)

Które smartfony Honor otrzymają aktualizację do MagicOS 10?

Jeszcze w październiku 2025 roku MagicOS 10 zostanie udostępniony modelom:

W listopadzie 2025 roku MagicOS 10 trafi natomiast do właścicieli:

Honor Magic V3,

Honor Magic Vs 3,

Honor Magic 5 Ultimate Edition,

Honor Magic 5 Pro,

Honor Magic 5,

Honor Pad GT2 Pro.

W grudniu 2025 roku rozpocznie się zaś udostępnianie MagicOS 10 dla:

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design,

Honor Magic V2 Ultimate Edition,

Honor Magic V2,

Honor Pad GT Pro,

Honor Pad GT,

Honor Pad V9,

Honor MagicPad 2.

Z kolei w pierwszym kwartale 2026 roku aktualizacja do MagicOS 10 planowana jest dla:

Honor Magic V Flip 2,

Honor Magic V Flip,

Honor 100 Pro,

Honor 100,

Honor 90 GT,

Honor Magic Vs 2,

Honor Magic Vs Ultimate Edition,

Honor X70,

Honor X70i,

Honor 300 Ultra,

Honor 300 Pro,

Honor 300,

Honor X60 GT,

Honor Pad 10,

Honor GT,

Honor Pad X9 Pro,

Honor Pad X9,

Honor 200 Pro,

Honor 200.

Podany powyżej harmonogram dotyczy jednak Chin. Globalnie nakładka MagicOS 10 nie została jeszcze zaanonsowana.