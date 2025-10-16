OnePlus wrzuca wyższy bieg. Oto OxygenOS 16

Nakładka OxygenOS 16 doczekała się oficjalnej zapowiedzi. Najnowsza wersja rozwiązania, które firma OnePlus stosuje w swoich smartfonach i tabletach, może i nie przynosi zmian, które można by nazwać rewolucyjnymi, ale miłośnicy sprzętu tej marki raczej nie znajdą powodów do narzekań.

Co OnePlus proponuje w OxygenOS 16?

To obowiązujący trend, więc pewnie dla nikogo nie będzie to zaskoczenie. Napiszę to jednak wprost: OxygenOS 16 niemal w całości kręci się wokół sztucznej inteligencji. A przynajmniej z AI powiązana jest zdecydowana większość nowości, jakie trafiają do nakładki wykorzystywanej na smartfonach i tabletach firmy OnePlus.

Nie jest to żadne zaskoczenie także dlatego, że zaledwie wczoraj oficjalnie zapowiedziana została nakładka ColorOS 16 firmy Oppo, a te dwie to siostrzane nakładki (jak i marki).

OxygenOS 16 (źródło: OnePlus)

Przejdźmy do konkretów. Bez wątpienia najważniejszą nowością w OxygenOS 16 jest (uruchamiane poprzez wciśnięcie przycisku Plus Key lub szybkie przesunięcie trzema palcami po ekranie) Plus Mind – spersonalizowane narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję nie tylko do podsumowywania treści, ale też ich organizowania. Samodzielnie potrafi porządkować wiedzę w różnej formie (tekst, obraz czy wideo), czyniąc ją bardziej przystępną na co dzień.

Poza tym poszczególne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję doczekały się usprawnień. W szczególności warto wspomnieć o tym, że

do Mind Space mogą teraz wchodzić także zrzuty ekranu,

AI Writer poprawia nie tylko literówki i gramatykę, ale też styl, a do tego może generować tabelki, wykresy i mapy myśli, jak również przygotowywać treść do publikacji w mediach społecznościowych,

a AI Scan radzi sobie z przetwarzaniem zdjęć wykonanych nawet pod niestandardowymi kątami, a także potrafi usuwać z obrazu cienie i poziome pasy wynikające z migotania ekranu.

Cały system zostanie także zintegrowany ze sztuczną inteligencją Google Gemini.

Zupełną nowością (tak jak w przypadku ColorOS 16) jest AI Portrait Glow – funkcja, która przy pomocy sztucznej inteligencji poprawia oświetlenie w zdjęciach portretowych, wydobywając naturalne barwy i odcienie skóry, a także zwiększając kontrast tychże fotografii.

AI Portrait Glow w ColorOS 16 (źródło: Oppo)

Ładniej, szybciej, dynamiczniej

OxygenOS 16 zaoferować ma także płynniejsze, bardziej dynamiczne i po prostu szybsze działanie interfejsu. Aplikacje na ekranie głównym będą uruchamiać się błyskawicznie i równie natychmiastowo będą się zamykać. Przyspieszeniu ulegnie również przełączanie się pomiędzy nimi.

Firma OnePlus wydaje się też dumna z faktu, że animacja otwierania okna będzie się rozpoczynać w miejscu kliknięcia – ot, rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie immersji. Co poza tym? Ano między innymi odświeżony design z częściowo przezroczystymi elementami, ikony i widżety ze swobodną regulacją rozmiaru, animowane dodatki na ekranie blokady, oraz szuflady aplikacji z sortowaniem według kategorii.

Dopełnieniem całości jest rozszerzona integracja smartfonów OnePlus z komputerami z systemami Windows i macOS, a także smartwatchami z rodziny Apple Watch.

Aktualizacja do OxygenOS 16. Które smartfony i tablety ją otrzymają?

Pierwszym smartfonem z OxygenOS 16 będzie OnePlus 15. Nieco później udostępniona zostanie aktualizacja, która początkowo trafi do poprzednich flagowych modeli: OnePlus 13, OnePlus 13R i OnePlus 13S.

Na aktualizację mogą również liczyć posiadacze takich urządzeń jak: