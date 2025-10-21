Takiego flagowca z Androidem jeszcze nie było. Komu to jednak potrzebne?

Firma Realme zaprezentowała dziś w Chinach dwa flagowe modele – Realme GT 8 i Realme GT 8 Pro. Są to świetnie wyposażone smartfony, jednak to nie specyfikacja techniczna jest elementem, na który klienci najpierw zwrócą uwagę. Niektórzy mogą zapytać: a komu to potrzebne?

Realme GT 8 Pro to flagowiec z krwi i kości z niekoniecznie potrzebnym „bajerem”

Dziś niełatwo wyróżnić swój smartfon na tle konkurencji, która również stara się wykazać kreatywnością. Realme zdecydowało się na coś, co będzie miało zarówno zwolenników, jak i przeciwników (albo „nieentuzjastów”). Model Realme GT 8 Pro oferuje bowiem możliwość zmiany otoczenia aparatów – wyspy – na inne (producent dodaje śrubokręt w zestawie). W Realme GT 8 bez dopisku „Pro” nie da się tego zrobić.

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Smartfony różnią się też nieco wyposażeniem, a największe są w sekcji aparatów. Urządzenia mają też inny procesor, a do tego Realme GT 8 Pro obsługuje ładowanie indukcyjne, ale nie ma za to funkcji pilota na podczerwień. Trzeba także odnotować, że są to pierwsze flagowce, które korzystają ze współpracy Realme z Ricoh.

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Specyfikacja Realme GT 8 vs Realme GT 8 Pro – porównanie

Realme GT 8 Realme GT 8 Pro Wyświetlacz AMOLED

6,79 cala

3136×1440 pikseli

odświeżanie do 144 Hz

próbkowanie dotyku do 3200 Hz

jasność do 7000 nitów

100% DCI-P3 i RGB AMOLED

6,79 cala

3136×1440 pikseli

odświeżanie do 144 Hz

próbkowanie dotyku do 3200 Hz

jasność do 7000 nitów

10-bit Czytnik linii papilarnych Ekranowy

ultradźwiękowy Ekranowy

ultradźwiękowy Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB

LPDDR5X 12/16 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB/1 TB

UFS 4.0 256/512 GB/1 TB

UFS 4.0 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 100 W 7000 mAh

ładowanie do 120 W

ładowanie indukcyjne do 50 W Aparat na przodzie 16 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS i ogniskową 24 mm

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS, ogniskową 80 mm i 3,5x zoomem optycznym

– nagrywanie wideo 8K w 30 klatkach na sekundę – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS i ogniskową 22 mm

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)

– teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) z OIS, ogniskową 65 mm i 3x zoomem optycznym

– nagrywanie wideo 8K w 30 klatkach na sekundę Łączność Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM, USB-C Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 161,8×76,87×8,2-8,3 mm (w zależności od wersji) 161,8×76,87×8,2-8,3 mm (w zależności od wersji) Waga 209-214 gramów (w zależności od wersji) 214-218 gramów (w zależności od wersji) Odporność IP69 IP69 System operacyjny Android 16

Realme UI 7.0 Android 16

Realme UI 7.0

Cena Realme GT 8 i Realme GT 8 Pro (w Chinach)

Realme GT 8

12/256 GB – 2899 juanów (równowartość około 1480 złotych),

12/512 GB – 3399 juanów (~1740 złotych),

16/256 GB – 3199 juanów (~1640 złotych),

16/512 GB – 3599 juanów (~1840 złotych),

16 GB/1 TB – 4099 juanów (~2100 złotych).

Realme GT 8 (źródło: Realme)

Realme GT 8 Pro

12/256 GB – 3999 juanów (~2045 złotych),

12/512 GB – 4499 juanów (~2300 złotych),

16/256 GB – 4299 juanów (~2200 złotych),

16/512 GB – 4699 juanów (~2400 złotych),

16 GB/1 TB – 5199 juanów (~2660 złotych).

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Można spodziewać się, że smartfony zadebiutują w niedalekiej przyszłości również w Polsce, aczkolwiek na pewno w nie tak niskich cenach.