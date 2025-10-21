Takiego flagowca z Androidem jeszcze nie było. Komu to jednak potrzebne?

Firma Realme zaprezentowała dziś w Chinach dwa flagowe modele – Realme GT 8 i Realme GT 8 Pro. Są to świetnie wyposażone smartfony, jednak to nie specyfikacja techniczna jest elementem, na który klienci najpierw zwrócą uwagę. Niektórzy mogą zapytać: a komu to potrzebne?
Realme GT 8 Pro to flagowiec z krwi i kości z niekoniecznie potrzebnym „bajerem”
Dziś niełatwo wyróżnić swój smartfon na tle konkurencji, która również stara się wykazać kreatywnością. Realme zdecydowało się na coś, co będzie miało zarówno zwolenników, jak i przeciwników (albo „nieentuzjastów”). Model Realme GT 8 Pro oferuje bowiem możliwość zmiany otoczenia aparatów – wyspy – na inne (producent dodaje śrubokręt w zestawie). W Realme GT 8 bez dopisku „Pro” nie da się tego zrobić.
Smartfony różnią się też nieco wyposażeniem, a największe są w sekcji aparatów. Urządzenia mają też inny procesor, a do tego Realme GT 8 Pro obsługuje ładowanie indukcyjne, ale nie ma za to funkcji pilota na podczerwień. Trzeba także odnotować, że są to pierwsze flagowce, które korzystają ze współpracy Realme z Ricoh.
Specyfikacja Realme GT 8 vs Realme GT 8 Pro – porównanie
|Realme GT 8
|Realme GT 8 Pro
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,79 cala
3136×1440 pikseli
odświeżanie do 144 Hz
próbkowanie dotyku do 3200 Hz
jasność do 7000 nitów
100% DCI-P3 i RGB
|AMOLED
6,79 cala
3136×1440 pikseli
odświeżanie do 144 Hz
próbkowanie dotyku do 3200 Hz
jasność do 7000 nitów
10-bit
|Czytnik linii papilarnych
|Ekranowy
ultradźwiękowy
|Ekranowy
ultradźwiękowy
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16 GB
LPDDR5X
|12/16 GB
LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB/1 TB
UFS 4.0
|256/512 GB/1 TB
UFS 4.0
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|Akumulator
|7000 mAh
ładowanie do 100 W
|7000 mAh
ładowanie do 120 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
|Aparat na przodzie
|16 Mpix (f/2.4)
|32 Mpix (f/2.4)
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS i ogniskową 24 mm
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS, ogniskową 80 mm i 3,5x zoomem optycznym
– nagrywanie wideo 8K w 30 klatkach na sekundę
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS i ogniskową 22 mm
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0)
– teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6) z OIS, ogniskową 65 mm i 3x zoomem optycznym
– nagrywanie wideo 8K w 30 klatkach na sekundę
|Łączność
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Wymiary
|161,8×76,87×8,2-8,3 mm (w zależności od wersji)
|161,8×76,87×8,2-8,3 mm (w zależności od wersji)
|Waga
|209-214 gramów (w zależności od wersji)
|214-218 gramów (w zależności od wersji)
|Odporność
|IP69
|IP69
|System operacyjny
|Android 16
Realme UI 7.0
|Android 16
Realme UI 7.0
Cena Realme GT 8 i Realme GT 8 Pro (w Chinach)
- 12/256 GB – 2899 juanów (równowartość około 1480 złotych),
- 12/512 GB – 3399 juanów (~1740 złotych),
- 16/256 GB – 3199 juanów (~1640 złotych),
- 16/512 GB – 3599 juanów (~1840 złotych),
- 16 GB/1 TB – 4099 juanów (~2100 złotych).
- 12/256 GB – 3999 juanów (~2045 złotych),
- 12/512 GB – 4499 juanów (~2300 złotych),
- 16/256 GB – 4299 juanów (~2200 złotych),
- 16/512 GB – 4699 juanów (~2400 złotych),
- 16 GB/1 TB – 5199 juanów (~2660 złotych).
Można spodziewać się, że smartfony zadebiutują w niedalekiej przyszłości również w Polsce, aczkolwiek na pewno w nie tak niskich cenach.