Realme P1 Speed 5G to smartfon dla graczy, choć nie wygląda

Smartfony dla graczy najczęściej cechują się charakterystycznym dla gamingowych urządzeń designem. Realme P1 Speed 5G jest wyjątkiem od tej reguły, bo wcale nie wygląda na maszynkę do grania.

Realme P1 Speed 5G – specyfikacja jest gamingowa

Model ten może nie jest najwydajniejszym smartfonem dla graczy, lecz z pewnością spełni oczekiwania niejednego gamera, ponieważ wyposażono go w wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm), który w AnTuTu osiąga 750 tysięcy punktów, a także zapewnia obsługę Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6. Do tego pamięć operacyjna typu LPDDR4X ma pojemność nawet 12 GB i dodatkowo można ją zwiększyć o aż 14 GB kosztem pamięci wbudowanej. A tej jest od 128 do 256 GB, w zależności od wersji. Producent zastosował tutaj szybkie kości UFS 3.1.

Realme P1 Speed 5G (źródło: Realme)

Wydajne podzespoły mogą generować dużo ciepła, dlatego Chińczycy umieścili wewnątrz urządzenia również komorę parową ze stali nierdzewnej o powierzchni 6050 mm2. Ponadto smartfon Realme P1 Speed 5G oferuje tryb GT, który pozwala m.in. dostosować wydajność CPU i GPU czy zablokować wybrane funkcje telefonu (na przykład połączenia przychodzące, powiadomienia, gesty nawigacyjne i alarmy), aby użytkownik mógł skupić się na rozgrywce.

Żeby była ona 100% przyjemnością, potrzebny jest też ekran o dobrych parametrach i smartfon Realme P1 Speed 5G również taki zapewnia. Oferuje bowiem 6,67-calowy panel o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który może odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i próbkować dotyk z prędkością 180 Hz (natychmiastowa reakcja sięga nawet 1200 Hz). Ponadto wyświetlacz osiąga jasność do 2000 nitów i ma współczynnik kontrastu 6000000:1.

Realme P1 Speed 5G (źródło: Realme)

Naturalnie podczas grania pobierane jest sporo prądu z akumulatora, dlatego producent zdecydował się na pojemność 5000 mAh, a do tego zapewnił również wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy 45 W, która pozwoli uzupełnić energię do 50% w 30 minut (poprzez port USB-C).

Ponadto smartfon Realme P1 Speed 5G oddaje do dyspozycji 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle (wraz z 2 Mpix sensorem do pomiaru głębi) i 13 Mpix (f/2.4) na przodzie, ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, slot na kartę microSD, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz funkcję darmowych połączeń głosowych z wykorzystaniem Bluetooth (oczywiście ma ona ograniczony zasięg).

Urządzenie fabrycznie ma wgrany system Android 14 z nakładką Realme UI 5.0. Jego wymiary to zaś 161,7×74,7×7,6 mm, a waga – 185 gramów. Konstrukcja jest odporna na pył i wodę zgodnie z klasą IP65.

Smartfon Realme P1 Speed 5G – cena

Realme P1 Speed 5G będzie sprzedawany w Indiach w dwóch wersjach: 8/128 GB za 17999 rupii (równowartość około 845 złotych) i 12/256 GB za 20999 rupii (~990 złotych).

Realme wprowadziło też na rynek słuchawki Realme Techlife Studio H1

Wraz z Realme P1 Speed 5G do oferty producenta dołączyły słuchawki nauszne z funkcją hybrydowej redukcji hałasów do 43 dB oraz certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless, a także wsparciem dla kodeka LDAC i efektu dźwięku przestrzennego 360°. Można z nich korzystać również przy użyciu przewodu, a deklarowany czas pracy sięga nawet 70 godzin.

Słuchawki Realme Techlife Studio H1 będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: czerwonej, białej i czarnej. Ich cenę w Indiach ustalono na 4999 rupii (~235 złotych).