Dobrze, że ten smartfon zadebiutował tak szybko. Jest dużo lepszy niż poprzednik

Od premiery Realme 14T minęły niewiele ponad cztery miesiące, a już teraz na rynku debiutuje jego następca. W jednym z krajów rozpoczęła się przedsprzedaż smartfona Realme 15T 5G. I – co ciekawe – pomimo tak niewielkiego odstępu czasowego różnice są wyraźne.
Smartfon Realme 15T debiutuje na rynku. Choć poprzednik jeszcze nie ostygł
Po pierwsze: Realme 15T ma nieco mocniejszy procesor – MediaTek Dimensity 6400 Max zastąpił chipset poprzedniej generacji, Dimensity 6300, który napędzał Realme 14T. Niezmiennie współpracuje z nim 8 lub 12 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci masowej. Kolejny progres widać w akumulatorze: jego pojemność wzrosła z 6000 mAh do 7000 mAh, a moc ładowania – z 45 W do 60 W.
Zestaw aparatów z tyłu nie zaliczył postępu (to wciąż główny sensor 50 Mpix bez OIS i wspierający go czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix), ale za to aparat z przodu ma już nie 16 Mpix, lecz 50 Mpix. Stanowi to obietnicę nieco lepiej prezentujących się selfie. Pozostając przy froncie urządzenia, warto też zwrócić uwagę na zwiększenie maksymalnej jasności – z 2100 do 4000 nitów.
Podsumujmy i porównajmy specyfikację nowego modelu z poprzednikiem. Przy okazji do tabelki dołączam też kluczowe parametry wcześniej wprowadzonych do sprzedaży modeli Realme 15 5G oraz Realme 15 Pro 5G.
Specyfikacja Realme 15T vs Realme 14T – porównanie
|Realme 14T 5G
|Realme 15T 5G
|Realme 15 5G
|Realme 15 Pro 5G
|Wyświetlacz
|6,67 cala,
OLED,
120 Hz,
2400×1080 pikseli,
do 2100 nitów
|6,57 cala,
OLED,
120 Hz,
2372×1080 pikseli,
do 4000 nitów
|6,8 cala,
OLED,
144 Hz,
2800×1280 pikseli,
do 6500 nitów
|6,8 cala,
OLED,
144 Hz,
2800×1280 pikseli,
do 6500 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6300
(6 nm; 2,4 GHz)
|MediaTek Dimensity 6400 Max
(6 nm; 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 7300+
(4 nm; 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
(4 nm; 2,8 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki
|8/12 GB RAM LPDDR4X;
128-512 GB na pliki
|Akumulator
|6000 mAh,
ładowanie do 45 W
|7000 mAh,
ładowanie do 60 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Aparaty
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;
przód: 16 Mpix (f/2.5)
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.2) – czujnik głębi;
przód: 50 Mpix (f/2.4)
|50 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix (f/2.4)
|50 Mpix (f/1.8) z OIS,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix (f/2.4)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.3
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.3
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4
|Wymiary
|163,1×75,6×7,97 mm
|158,36×75,19×7,79-7,89 mm
|162,27×76,16×7,66-7,96 mm
|162,27×76,15×7,66-7,84 mm
|Waga
|196 gramów
|181-183 gramy
|187-189 gramów
|187 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Ile kosztuje smartfon Realme 15T 5G?
Aktualnie trwa przedsprzedaż tego urządzenia w Indiach. Ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:
- 8/128 GB – 20999 rupii (równowartość około 875 złotych),
- 8/256 GB – 22999 rupii (~955 złotych),
- 12/256 GB – 24999 rupii (~1040 złotych).
Na razie nie wiadomo nic na temat globalnej dostępności. Można się jednak spodziewać, że w którymś momencie smartfon Realme 15T 5G trafi też do polskich sklepów.