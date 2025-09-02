Dobrze, że ten smartfon zadebiutował tak szybko. Jest dużo lepszy niż poprzednik

Od premiery Realme 14T minęły niewiele ponad cztery miesiące, a już teraz na rynku debiutuje jego następca. W jednym z krajów rozpoczęła się przedsprzedaż smartfona Realme 15T 5G. I – co ciekawe – pomimo tak niewielkiego odstępu czasowego różnice są wyraźne.

Smartfon Realme 15T debiutuje na rynku. Choć poprzednik jeszcze nie ostygł

Po pierwsze: Realme 15T ma nieco mocniejszy procesor – MediaTek Dimensity 6400 Max zastąpił chipset poprzedniej generacji, Dimensity 6300, który napędzał Realme 14T. Niezmiennie współpracuje z nim 8 lub 12 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci masowej. Kolejny progres widać w akumulatorze: jego pojemność wzrosła z 6000 mAh do 7000 mAh, a moc ładowania – z 45 W do 60 W.

Zestaw aparatów z tyłu nie zaliczył postępu (to wciąż główny sensor 50 Mpix bez OIS i wspierający go czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix), ale za to aparat z przodu ma już nie 16 Mpix, lecz 50 Mpix. Stanowi to obietnicę nieco lepiej prezentujących się selfie. Pozostając przy froncie urządzenia, warto też zwrócić uwagę na zwiększenie maksymalnej jasności – z 2100 do 4000 nitów.

Realme 15T (fot. Realme)

Podsumujmy i porównajmy specyfikację nowego modelu z poprzednikiem. Przy okazji do tabelki dołączam też kluczowe parametry wcześniej wprowadzonych do sprzedaży modeli Realme 15 5G oraz Realme 15 Pro 5G.

Specyfikacja Realme 15T vs Realme 14T – porównanie

Realme 14T 5G Realme 15T 5G Realme 15 5G Realme 15 Pro 5G Wyświetlacz 6,67 cala,

OLED,

120 Hz,

2400×1080 pikseli,

do 2100 nitów 6,57 cala,

OLED,

120 Hz,

2372×1080 pikseli,

do 4000 nitów 6,8 cala,

OLED,

144 Hz,

2800×1280 pikseli,

do 6500 nitów 6,8 cala,

OLED,

144 Hz,

2800×1280 pikseli,

do 6500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 6300

(6 nm; 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 6400 Max

(6 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300+

(4 nm; 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; 2,8 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM LPDDR4X;

128-512 GB na pliki Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 45 W 7000 mAh,

ładowanie do 60 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W Aparaty 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;

przód: 16 Mpix (f/2.5) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.2) – czujnik głębi;

przód: 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4 Wymiary 163,1×75,6×7,97 mm 158,36×75,19×7,79-7,89 mm 162,27×76,16×7,66-7,96 mm 162,27×76,15×7,66-7,84 mm Waga 196 gramów 181-183 gramy 187-189 gramów 187 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztuje smartfon Realme 15T 5G?

Aktualnie trwa przedsprzedaż tego urządzenia w Indiach. Ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 20999 rupii (równowartość około 875 złotych),

8/256 GB – 22999 rupii (~955 złotych),

12/256 GB – 24999 rupii (~1040 złotych).

Na razie nie wiadomo nic na temat globalnej dostępności. Można się jednak spodziewać, że w którymś momencie smartfon Realme 15T 5G trafi też do polskich sklepów.