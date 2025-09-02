smartfon Realme 15T
Realme 15T (fot. Realme)
Smartfony

Dobrze, że ten smartfon zadebiutował tak szybko. Jest dużo lepszy niż poprzednik

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Dobrze, że ten smartfon zadebiutował tak szybko. Jest dużo lepszy niż poprzednik

Od premiery Realme 14T minęły niewiele ponad cztery miesiące, a już teraz na rynku debiutuje jego następca. W jednym z krajów rozpoczęła się przedsprzedaż smartfona Realme 15T 5G. I – co ciekawe – pomimo tak niewielkiego odstępu czasowego różnice są wyraźne.

Smartfon Realme 15T debiutuje na rynku. Choć poprzednik jeszcze nie ostygł

Po pierwsze: Realme 15T ma nieco mocniejszy procesor – MediaTek Dimensity 6400 Max zastąpił chipset poprzedniej generacji, Dimensity 6300, który napędzał Realme 14T. Niezmiennie współpracuje z nim 8 lub 12 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci masowej. Kolejny progres widać w akumulatorze: jego pojemność wzrosła z 6000 mAh do 7000 mAh, a moc ładowania – z 45 W do 60 W.

Zestaw aparatów z tyłu nie zaliczył postępu (to wciąż główny sensor 50 Mpix bez OIS i wspierający go czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix), ale za to aparat z przodu ma już nie 16 Mpix, lecz 50 Mpix. Stanowi to obietnicę nieco lepiej prezentujących się selfie. Pozostając przy froncie urządzenia, warto też zwrócić uwagę na zwiększenie maksymalnej jasności – z 2100 do 4000 nitów.

smartfon Realme 15T
Realme 15T (fot. Realme)

Podsumujmy i porównajmy specyfikację nowego modelu z poprzednikiem. Przy okazji do tabelki dołączam też kluczowe parametry wcześniej wprowadzonych do sprzedaży modeli Realme 15 5G oraz Realme 15 Pro 5G.

smartfon Realme 15T
Realme 15T (fot. Realme)

Specyfikacja Realme 15T vs Realme 14T – porównanie

Realme 14T 5GRealme 15T 5GRealme 15 5GRealme 15 Pro 5G
Wyświetlacz6,67 cala,
OLED,
120 Hz,
2400×1080 pikseli,
do 2100 nitów		6,57 cala,
OLED,
120 Hz,
2372×1080 pikseli,
do 4000 nitów		6,8 cala,
OLED,
144 Hz,
2800×1280 pikseli,
do 6500 nitów		6,8 cala,
OLED,
144 Hz,
2800×1280 pikseli,
do 6500 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 6300
(6 nm; 2,4 GHz)		MediaTek Dimensity 6400 Max
(6 nm; 2,5 GHz)		MediaTek Dimensity 7300+
(4 nm; 2,5 GHz)		Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
(4 nm; 2,8 GHz)
Pamięć8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki		8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki		8/12 GB RAM LPDDR4X;
128/256 GB na pliki		8/12 GB RAM LPDDR4X;
128-512 GB na pliki
Akumulator6000 mAh,
ładowanie do 45 W		7000 mAh,
ładowanie do 60 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Aparaty50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi;
przód: 16 Mpix (f/2.5)		50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.2) – czujnik głębi;
przód: 50 Mpix (f/2.4)		50 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix (f/2.4)		50 Mpix (f/1.8) z OIS,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix (f/2.4)
Łączność5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.3		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.3		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4
Wymiary163,1×75,6×7,97 mm158,36×75,19×7,79-7,89 mm162,27×76,16×7,66-7,96 mm162,27×76,15×7,66-7,84 mm
Waga196 gramów181-183 gramy187-189 gramów187 gramów
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69

Ile kosztuje smartfon Realme 15T 5G?

Aktualnie trwa przedsprzedaż tego urządzenia w Indiach. Ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:

  • 8/128 GB – 20999 rupii (równowartość około 875 złotych),
  • 8/256 GB – 22999 rupii (~955 złotych),
  • 12/256 GB – 24999 rupii (~1040 złotych).

Na razie nie wiadomo nic na temat globalnej dostępności. Można się jednak spodziewać, że w którymś momencie smartfon Realme 15T 5G trafi też do polskich sklepów.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas