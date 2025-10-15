Smartfony Oppo zyskają wiele. Zapowiedziano ColorOS 16

Firma Oppo zapowiedziała ColorOS 16 – najnowszą wersję swojej nakładki na Androida. Wraz z nią zadebiutuje kilka nowych funkcji, ale kluczowa zmiana dotyczy zwiększenia płynności – zarówno działania, jak i animacji.
Oppo zapowiada ColorOS 16. Co nowego?
Najważniejszą spośród nowości w ColorOS 16 jest Seamless Animation. To rozwiązanie, które przyspiesza reakcję na dotyk, umożliwiając błyskawiczne otwieranie i zamykanie aplikacji na ekranie głównym, jak również sprawniejsze przełączanie się pomiędzy nimi. Ciekawostką jest też animacja rozpoczynająca się w miejscu dotknięcia – ma to pozytywnie wpływać na immersję podczas codziennego korzystania z telefonu.
U podstaw tego rozwiązania znajdują się technologie Luminous Rendering Engine i Trinity Engine. Zapewniają one równoległe renderowanie wszystkich komponentów wizualnych oraz wysoką wydajność podczas wielozadaniowości.
W kontekście designu warto również zwrócić uwagę na bardziej przejrzysty interfejs i szersze możliwości personalizacji. Te ostanie objawiają się między innymi w swobodnej edycji rozmiaru poszczególnych ikon i widżetów oraz zaawansowanych opcjach dostosowywania wyglądu i działania zawsze włączonego ekranu blokady (AoD).
Co jeszcze przyniesie ColorOS 16?
Jeśli chodzi o faktyczne nowe funkcje, to – bez zaskoczenia – są one powiązane przede wszystkim ze sztuczną inteligencją. Firma Oppo wydaje się szczególnie dumna z AI Portrait Glow, czyli rozwiązania, które poprawia kontrast i oświetlenie w zdjęciach portretowych, przywracając im naturalne barwy.
AI Portrait Glow dołącza do fotograficznych funkcji AI, takich jak AI Eraser (do usuwania niechcianych obiektów), AI Unblur (do zwiększania ostrości) czy AI Reflection Remover (do redukcji świetlnych odbić).
Producent zapowiada również głębszą integrację ze sztuczną inteligencją Google Gemini oraz lepsze działanie przestrzeni Mind Space. Aplikacja O+ Connect pozwoli zaś na zarządzanie telefonem Oppo z poziomu komputera z systemem Windows lub macOS.
Kiedy aktualizacja do ColorOS 16 na smartfonach i tabletach Oppo?
System ColorOS 16 zadebiutuje wraz ze smartfonami z serii Oppo Find X9, której premiera w Chinach już jutro (terminu globalnej wciąż nie podano). Producent na oficjalnej stronie potwierdził, że w październiku 2025 roku aktualizacja dotrze też na kilka innych modeli:
- Oppo Find N5,
- Oppo Find X8 Ultra,
- Oppo Find X8s+,
- Oppo Find X8s,
- Oppo Find X8 Pro,
- Oppo Find X8.
Następnie – w listopadzie 2025 roku – aktualizację otrzymają:
- Oppo Find N3,
- Oppo Find N3 Flip,
- Oppo Find X7 Ultra,
- Oppo Find X7,
- Oppo Reno 14 Pro,
- Oppo Reno 14,
- Oppo Reno 13 Pro,
- Oppo Reno 13,
- Oppo Pad 4 Pro,
- Oppo Pad 3 Pro.
W grudniu 2025 roku do grona urządzeń z ColorOS 16 dołączą:
- Oppo Find N2,
- Oppo Find N2 Flip,
- Oppo Find X6 Pro,
- Oppo Find X6,
- Oppo K13 Turbo Pro,
- Oppo K13 Turbo.
A w pierwszym kwartale 2026 roku aktualizacja zostanie udostępniona posiadaczom starszych i tańszych urządzeń, a mianowicie:
- Oppo Find X5 Pro,
- Oppo Reno 12 Pro,
- Oppo Reno 12,
- Oppo Reno 11 Pro,
- Oppo Reno 11,
- Oppo Reno 10 Pro+,
- Oppo Reno 9 Pro+,
- Oppo K13s,
- Oppo K13x,
- Oppo K12x,
- Oppo K12s,
- Oppo K12 Plus,
- Oppo K12,
- Oppo Pad 3,
- Oppo Pad 2,
- Oppo Pad SE.
Szczegóły na temat aktualizacyjnego rozkładu jazdy w naszej części świata pozostają, póki co, nieznane.