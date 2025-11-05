smarfon Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 (fot. Motorola)
Smartfony

Motorola Edge 70 w Polsce. Cena to nieporozumienie

Wojciech Kulik·
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj na rynku debiutuje Motorola Edge 70. Smartfon od razu trafia też do sprzedaży w Polsce. Jego cenę trudno jednak nazwać atrakcyjną, nawet pomimo tego, że samo urządzenie prezentuje się świetnie.

Premiera smarfona Motorola Edge 70 – supersmukły średniak w za wysokiej cenie

Motorola Edge 70 dołącza do grona najsmuklejszych smartfonów na rynku, a więc do takich modeli, jak iPhone Air, Nubia Air czy Samsung Galaxy S25 Edge (niedawno porównany przez Kasię z Galaxy S25 Ultra). Ma zaledwie 5,99 mm grubości, a waży niespełna 160 gramów. Pod względem specyfikacji zaś mamy tu do czynienia ze średniakiem (z ambicjami).

Motorola Edge 70 (fot. Motorola)

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Powinien zapewnić niezłą wydajność w codziennych zastosowaniach, choć trzeba mieć świadomość, że nie jest to najwyższa klasa chipsetów w ofercie amerykańskiego producenta. Towarzyszy mu 12 GB pamięci operacyjnej.

W środku znalazło się też miejsce na krzemowo-węglowy akumulator o (niezbyt imponującej) pojemności 4800 mAh. Według producenta wystarczy na 50 godzin normalnego użytkowania lub 29 godzin odtwarzania wideo. Niezaprzeczalnym atutem jest zaś obsługa szybkiego ładowania z mocą 68 W. Energię uzupełniać można także bezprzewodowo – z mocą 15 W.

Motorola Edge 70 (fot. Motorola)

Do wyświetlania obrazu służy 6,67-calowy panel pOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów. Z przodu zainstalowany został również aparat 50 Mpix. Kolejne dwa sensory o takiej rozdzielczości znajdują się z tyłu: główny z OIS i certyfikacją Pantone Validated oraz ultraszerokokątny. Towarzystwa dotrzymują im czujnik światła i lampa błyskowa.

Smartfon ma na pokładzie system Android 16 z lekką nakładką Hello UI. Motorola obiecuje w dodatku cztery duże aktualizacje systemu, a także sześcioletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa (do lipca 2031 roku).

Na koniec dodam, że producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: grafitową (Gadget Grey), miętową (Lily Pad) i zieloną (Bronze Green). Warto wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP69 oraz pomyślnym przejściu testów MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70 (fot. Motorola)

Ile kosztuje Motorola Edge 70? Cena jest przesadzona, a promocja na start nie ratuje sytuacji

Jednak trudno się tym wszystkim zachwycić, gdy dojdzie się do informacji, że smartfon Motorola Edge 70 jest naprawdę drogi. Jego premierowa cena w Polsce wynosi 3499 złotych. Sporo jak za takie bebechy i konfigurację 12/512 GB.

Gdzie kupić?

Motorola Edge 70

ok. 3499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 5 listopada 2025)
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
Wprawdzie przygotowana została promocja na start, ale nie polega ona na obniżeniu ceny. Zamiast tego nabywcy otrzymują po prostu zestaw akcesoriów o łącznej wartości 1100 złotych. Składają się na niego: szybka ładowarka o mocy 68 W, słuchawki Moto Buds Loop, zegarek Moto Watch Fit oraz lokalizator Moto Tag. Oferta obowiązuje do końca roku, a więc do 31 grudnia 2025.

Motorola Edge 70 vs iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Ultra – porównanie ultrasmukłych smartfonów

Poniżej możesz zobaczyć zestawienie specyfikacji ultrasmukłych smartfonów, a jeszcze niżej – zdjęcia, na których Kasia porównuje te trzy modele ze sobą.

Motorola Edge 70Samsung Galaxy S25 EdgeApple iPhone Air
Wyświetlacz6,67 cala,
pOLED,
2712×1220 pikseli,
120 Hz		6,7 cala,
AMOLED,
3120×1440 pikseli,
120 Hz		6,5 cala,
OLED,
2736×1260 pikseli,
120 Hz
ProcesorSnapdragon 7 Gen 4
(4 nm; 2,8 GHz)		Snapdragon 8 Elite
(3 nm; 4,47 GHz)		Apple A19 Pro
(3 nm; 4,26 GHz)
Pamięć12 GB RAM,
512 GB na pliki		12 GB RAM,
256-512 GB na pliki		8 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
Akumulator4800 mAh,
ładowanie do 68 W
(bezprzewodowo: 15 W)		3900 mAh,
ładowanie do 25 W		3149 mAh,
ładowanie do 20 W
(bezprzewodowo: 20 W)
Aparaty z tyłu50 Mpix (f/1.8),
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.7),
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		48 Mpix (f/1.6)
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.0)12 Mpix (f/2.2)18 Mpix (f/1.9)
Wymiary160×75×5,99 mm158,2×75,6×5,8 mm156,2×74,7×5,64 mm
Waga159 gramów162 gramy165 gramów
OdpornośćIP69IP68IP68
Aktualna cenaOd 3499 złotychOd 3499 złotychOd 5299 złotych

A to wspomniane zdjęcia:

Zielona Motorola Edge 70 o grubości 5,99 mm, niebieski Samsung Galaxy S25 Edge o grubości 5,8 mm i biały iPhone Air o grubości 5,6 mm (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Motorola pokazała też inne nowości – nadciągają smartfony Moto G57 i Moto G57 Power

Wraz z premierą modelu Edge 70 na polskim rynku zapowiedziane zostały smartfony Motorola Moto G57 oraz Moto G57 Power. W przypadku obu urządzeń mamy do czynienia z procesorem Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, maksymalnie 12 GB RAM oraz wyświetlaczem LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1050 nitów.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny sensor Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 8 Mpix oraz 8 Mpix aparat do selfie. Całość uzupełniają zaś głośniki z Dolby Atmos oraz system Android 16 z nakładką Hello UI. Różnica pomiędzy tymi dwoma modelami leży w akumulatorze – Moto G57 ma litowo-jonowe ogniwo o pojemności 5200 mAh, a Moto G57 Power – krzemowo-węglowe o pojemności 7000 mAh. Oba smartfony obsługują ładowanie z mocą 30 W.

smartfony Motorola Moto G57
smartfony Motorola Moto G57 Power
Motorola Moto G57 i Moto G57 Power (fot. Motorola)

Nie znamy jak na razie ich cen ani szczegółów na temat dostępności. Podobnie jak w przypadku ostatniego już zaanonsowanego dziś w Polsce urządzenia – słuchawek Motorola Moto Buds Bass, które miały swoją premierę w sierpniu 2025 roku.

Zostały one wyposażone w dynamiczne przetworniki o rozmiarze 12,4 mm, system ANC o skuteczności sięgającej 50 dB, trzy mikrofony z redukcją szumów oraz akumulatory pozwalające na słuchanie muzyki przez 9 godzin solo lub 43 godziny z etui ładującym.

Zobacz również
