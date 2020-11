W Play też już są święta! Na klientów czeka wór prezentów

Kolejny dzień i kolejny operator przedstawia swoją ofertę na święta Bożego Narodzenia. Tym razem robi to Play, który dla klientów przygotował z tej okazji masę różnych prezentów, zarówno z kategorii usług, jak i sprzętu.

Każdy kolejny dzień przybliża nas do świąt Bożego Narodzenia, choć wciąż pozostaje do nich grubo ponad miesiąc. Nie powstrzymuje to jednak operatorów przed anonsowaniem swoich świątecznych promocji. Jako pierwszy zrobił to Plus (wraz z Cyfrowym Polsatem), a następnie Orange. Dziś do tego grona dołącza Play, a my czekamy jeszcze na ruch T-Mobile, bo Fioletowy wysoko zawiesił poprzeczkę.

Play – oferta na Boże Narodzenie 2020

Operator deklaruje, że w tym roku w świątecznej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Czy tak rzeczywiście będzie – ocenicie sami, ale faktem jest, że przygotowano wiele różnych propozycji, więc jest z czego wybierać.

Klienci, którzy zdecydują się na ofertę S lub M i smartfon Samsung Galaxy A20s, w prezencie otrzymają opaskę sportową Samsung Galaxy Fit 2. Z kolei osoby, wybierające ofertę L lub HOMEBOX oraz smartfon Oppo Reno 4 Lite, dostaną aż dwa prezenty: bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco W11 i bezprzewodowy głośnik Oppo Bluetooth Speaker.

Play przygotował też specjalną propozycję dla młodszych użytkowników – w świątecznym zestawie Junior Box w ofercie MIX znajdą oni również, oprócz smartfona, bezprzewodowe słuchawki „Miś” lub opaskę Xiaomi Mi Band 4. Ponadto operator informuje, że od teraz Junior Box jest dostępny także w abonamencie, a przy zakupie drugiej i każdej kolejnej karty SIM w ofercie DUET lub RODZINA wraz ze smartfonem Motorola Moto E7 Plus klient otrzyma w prezencie Xiaomi Mi Band 4.

A to jeszcze nie koniec prezentów – klienci, którzy wybiorą ofertę Junior Box, dostaną w prezencie dostęp do aplikacji Bezpieczna Rodzina Premium na nawet trzy miesiące za darmo.

To nie koniec promocji Play na Boże Narodzenie 2020

Jest też prezent dla obecnych klientów – podobnie, jak nowi, otrzymają oni od Play półroczny dostęp do platformy Amazon Prime Video za 0 złotych.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Kolejną propozycją operatora, przygotowaną specjalnie na Boże Narodzenie 2020, jest oferta połączenia usług internetu (stacjonarnego, bezprzewodowego z routerem lub NET BOX) i PLAY NOW TV – dzięki stworzeniu takiego zestawu, klient nie zapłaci za nie ani złotówki przez pierwsze trzy miesiące. Najtańszy jest dostępny już od 45 złotych miesięcznie.

źródło: Play

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: