Play ogłosił przejęcie Virgin Mobile 22 kwietnia 2020 roku, a 16 czerwca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził na to zgodę. Cała operacja została oficjalnie sfinalizowana w sierpniu i od tamtego czasu klientami Virgin Mobile zajmuje się Play. Okazuje się, że operator mocno odczuł obecność nowej marki w swoich szeregach.

Play odczuł przejęcie klientów Virgin Mobile

Play opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku. Wśród wielu ważnych informacji znalazła się również taka, że głównie dzięki przejęciu Virgin Mobile Poland baza aktywnych klientów wzrosła do 12,9 mln, czyli o 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Jest jednak również druga strona tego medalu. Okazuje się bowiem, że po przejęciu klientów Virgin Mobile udział klientów kontraktowych spadł na koniec września do 66,3% (na skutek przejęcia głównie bazy klientów usług przedpłaconych Virgin Mobile). Mimo to, udało się poprawić średni przychód na użytkownika (ARPU) w trzecim kwartale 2020 roku do 34,3 zł.

Play nie ma też powodów do narzekań w innych kwestiach

Na koniec września 2020 roku operator miał 15,4 mln raportowanych klientów, z czego 12,9 mln aktywnych, co jest wzrostem rok do roku o – odpowiednio – 1,9% i 2,9%. Udało się też poprawić wskaźnik rezygnacji w trzecim kwartale 2020 roku – do 0,73%.

Operator miał też 83 tysiące klientów usługi PLAY NOW BOX TV i chwali się, że w przypadku niej odnotowano ponad czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dobrze radzi sobie również usługa szerokopasmowego internetu stacjonarnego – od momentu wprowadzenia jej na rynek, tj. od końca marca, udało się ją sprzedać 2,5 tys. klientów.

Stan sieci Play na koniec trzeciego kwartału 2020 roku

Operator podaje, że na koniec września 2020 roku działało 8448 stacji bazowych (wzrost o 7,4% rok do roku), a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku uruchomiono 580 nowych nadajników (w samym Q3 2020 natomiast 223). Udało się też zwiększyć zasięg 4G LTE do 99,2% populacji kraju. Z kolei 5G Legacy jest dostępne w 58 miastach obejmujących 13,2% populacji.

W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód, jesteśmy nadal gotowi na aukcję częstotliwości 5G w paśmie C oraz kontynuujemy prace nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie zarządzać naszą pasywną infrastrukturą. – Jean Marc Harion, Prezes P4

