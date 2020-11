W Plusie już są święta – dostęp do 5G w każdym abonamencie i 2x więcej internetu

Chociaż do świąt Bożego Narodzenia pozostaje jeszcze kilka tygodni, to Plus już startuje ze świąteczną promocją. W jej ramach klienci otrzymają dostęp do sieci 5G w każdym abonamencie oraz 2x więcej internetu w taryfach internetowych.

Cyfrowy Polsat już przedstawił swoją ofertę telewizyjną na święta Bożego Narodzenia 2020, więc teraz przyszedł czas na Plusa. Klienci mogą dostać w prezencie m.in. dwa razy więcej internetu w wybranych abonamentach.

Oferta sieci Plus na święta Bożego Narodzenia 2020 – 5G dla każdego abonenta

Klienci, którzy do początku stycznia 2021 roku wybiorą dowolny abonament w sieci Plus, otrzymają dostęp do sieci 5G bez opłat przez cały okres trwania umowy. Dzięki temu nawet osoby opłacające najtańszy abonament (za 30 złotych miesięcznie) będą mogły doświadczyć zalet technologii 5G. Oczywiście należy posiadać urządzenie obsługujące 5G.

Do tego, specjalnie na święta Bożego Narodzenia, operator przygotował abonament z pakietem 24 GB internetu i usługą TIDAL taniej o 20 złotych przez 12 miesięcy. Przez pierwszy rok klient będzie płacił za niego 50 złotych miesięcznie, natomiast przez kolejny 70 złotych co miesiąc.

Operator przypomina również, że w abonamentach od 50 złotych miesięcznie w górę klient może w dowolnym momencie dobrać kolejne karty nawet za 50% ceny.

Oferta sieci Plus na święta Bożego Narodzenia 2020 – 2x więcej internetu

Operator przygotował również coś dla klientów, którzy do początku stycznia 2021 roku zdecydują się na zakup abonamentu internetowego. Otrzymają oni w prezencie 2x więcej gigabajtów do wykorzystania oraz dostęp do sieci 5G.

Należy tu jednak doprecyzować, że podwojonego pakietu internetowego nie dostaną klienci, którzy wybiorą najtańszy abonament, za 30 złotych miesięcznie z 30 GB internetu. Oni jednak również otrzymają dostęp do technologii 5G.

Dzięki świątecznej promocji, użytkownicy internetu w sieci Plus dostaną do wykorzystania nawet 200 GB miesięcznie przez cały okres umowy.

źródło: Polkomtel

Do tego nowi użytkownicy oferty Plus Internet otrzymają w prezencie jeden miesiąc gratis, natomiast zmieniający dostawcę internetu nie będą musieli płacić abonamentu przez pierwsze trzy miesiące.

