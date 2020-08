Internet stacjonarny z Play bez umowy terminowej już za 35 zł/mies.

Od kilku miesięcy operator sieci komórkowej Play ma w swojej ofercie także internet stacjonarny, który dostarczany jest na łączach Vectry. Sieć wprowadziła właśnie nowy, tani abonament bez terminu umowy.

Tania oferta internetu stacjonarnego od Play

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się po Play takiego ruchu. Dotychczasowe ceny za internet stacjonarny od tego operatora nie należały do najbardziej ekonomicznych finansowo – chyba że dla tych, którzy mieli już jakiś abonament w Play. Co prawda od czasu do czasu pojawiała się jakaś promocja, ale wizja związywania się z operatorem umową terminową nie zachęcała zbytnio do zakupu oferty.

Teraz sporo się zmieniło. Play ogłosiło, że każdy nowy klient (niezależnie od tego, czy ma już jakiś numer u Fioletowych, czy nie) może skorzystać z internetu domowego już od 35 zł miesięcznie, bez konieczności podpisywania długotrwałych umów.

Łącze charakteryzuje się się zróżnicowaną prędkością, w zależności od opcji:

do 150 Mb/s za 35 zł/mies.

do 300 Mb/s za 45 zł/mies.

do 500 Mb/s za 55 zł/mies.

Za aktywację zapłacimy 50 zł.

Do usługi można doliczyć router (którego koszt instalacji to 50 zł) oraz nieobligatoryjne opcje dodatkowe, na przykład PLAY NOW TV za 10 zł miesięcznie. Oprócz tego, przy wersji z internetem 600 Mb/s klienci dostaną możliwość oglądania HBO GO przez sześć miesięcy za darmo.

Nowa opcja Play wydaje się być znakomita dla tych, którzy nie lubią wiązać się umowami na dwa lata, a nie chcą z tego tytuł płacić wyższego abonamentu za internet.