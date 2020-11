Sezon przedświąteczny uznajemy za otwarty – oto specjalna promocja Cyfrowego Polsatu na Boże Narodzenie 2020

No to możemy powiedzieć, że sezon przedświąteczny został już zainaugurowany. Cyfrowy Polsat poinformował bowiem o starcie najnowszej promocji, stworzonej dla klientów właśnie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Święta, święta, święta…

W niektórych sklepach już od dłuższego czasu dostępne są akcesoria na święta Bożego Narodzenia, lecz po Wszystkich Świętych machina marketingowa ruszy pełną parą. Możemy się spodziewać, że wkrótce duża część firm przedstawi swoje świąteczne oferty, a jedną z pierwszych, która zdecydowała się na ten krok, jest Cyfrowy Polsat.

Jesień i zima to pory roku, w trakcie których szczególnie chętnie zostajemy w domu, bo pogoda raczej rzadziej niż częściej zachęca do wyściubienia nosa poza cieplutkie i suche cztery ściany. Duża część osób większość tego czasu zapewne spędzi przed telewizorem, więc Cyfrowy Polsat przygotował specjalną ofertę, aby było to jeszcze przyjemniejsze i dostarczało więcej emocji.

Cyfrowy Polsat – specjalna oferta na święta Bożego Narodzenia 2020

Klienci, którzy zdecydują się na pakiet M lub L, otrzymają w prezencie pełną ofertę kanałów przez 3 miesiące bez opłat, w tym również te premium, m.in. HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Standardowo w ww. pakietach dostępnych jest – odpowiednio – 72/78 i 124/135 kanałów (telewizja satelitarna/telewizja kablowa IPTV).

Pakiet M kosztuje 30 złotych, a L – 60 złotych. Do tego klienci mogą dokupić nawet dziewięć pakietów dodatkowych (na czas określony lub nieokreślony), od 10 złotych za miesiąc.

Z kolei klienci, którzy wybiorą pakiet S za 20 złotych miesięcznie, otrzymają w prezencie od operatora dostęp do pełnej oferty za darmo przez jeden miesiąc. Standardowo pakiet S obejmuje 50 kanałów telewizji satelitarnej i 56 kanałów w przypadku telewizji kablowej IPTV.

Świąteczna oferta telewizji satelitarnej i kablowej IPTV (źródło: Cyfrowy Polsat)

Świąteczną promocją objęto również pakiety z kanałami premium, m.in. HBO (+ HBO GO) i Eleven Sports. Klienci, którzy zdecydują się na tę propozycję, będą mogli korzystać z pełnej oferty za darmo przez 3 miesiące. Do tej pory był to jeden miesiąc lub dwa.

Świąteczna oferta z kanałami premium (źródło: Cyfrowy Polsat)

Wisienką na torcie świątecznych promocji w Cyfrowym Polsacie jest dodatkowy rabat w programie smartDOM. Klienci, którzy korzystają z oferty telewizji satelitarnej lub kablowej i nie posiadają jeszcze numeru komórkowego na abonament, dostaną nawet 50% rabatu na niego, jeśli zdecydują się dokupić lub przenieść swój obecny numer do sieci Plus. Dzięki temu za 25 złotych miesięcznie dostaną nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 12 GB internetu lub 50 złotych z większą paczką internetu (72 GB).