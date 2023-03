Promocja: najnowszy smartfon OPPO taniej nawet o 300 złotych. Opłaca się

OPPO Reno 8T 4G zadebiutował w Polsce 1 lutego 2023 roku i jest najnowszym nieskładanym smartfonem tej marki w kraju nad Wisłą (blisko miesiąc później do sprzedaży trafił też składany OPPO Find N2 Flip, którego do jutra możecie kupić o 500 złotych taniej). I również relatywnie przystępnym cenowo, a teraz jest dostępny w jeszcze niższej – nawet o 300 złotych – cenie.

Promocja na smartfon OPPO Reno 8T

T-Mobile przygotowało promocję na dwa modele z oferty OPPO – Reno 8T 4G i Reno 6 5G 128 GB. Ten pierwszy kupicie za 1399 złotych, natomiast drugi za 1899 złotych. W pierwszym przypadku jest to najniższa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji – inni autoryzowani dystrybutorzy sprzedają go za 1699 złotych (samo T-Mobile informuje zaś o obniżce w wysokości 200 złotych). W drugim natomiast teoretycznie oznacza to obniżkę o 400 złotych, ale w renomowanych sklepach z elektroniką kupicie go za 1599 złotych (m.in. w RTV Euro AGD), więc możecie przejść obojętnie akurat obok tej oferty T-Mobile.

Co ważne: oba smartfony w obniżonych cenach dostępne są zarówno wraz z abonamentem, jak i bez umowy na raty 0%. W przypadku OPPO Reno 8T 4G na 24 raty możecie wybrać wysokość raty – do wyboru jest 45 złotych, 50 złotych i 55 złotych. Naturalnie im niższa rata miesięczna, tym wyższa opłata początkowa – będzie ona wynosić odpowiednio 319 złotych, 199 złotych i 79 złotych. W każdym przypadku finalnie wyjdzie tyle samo, czyli 1399 złotych.

Promocja na OPPO Reno 8T 4G i OPPO Reno 6 5G 128 GB obowiązuje do 27 marca 2023 roku. Który wybrać? Decyzję powinno pomóc Wam podjąć nasze porównanie parametrów:

OPPO Reno 8T 4G OPPO Reno 6 5G 128 GB Ekran 6,43 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi) 90 Hz z Corning Gorilla Glass 5 6,4 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli (410 ppi) 90 Hz Procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz MediaTek Dimensity 900 2,4 GHz Modem 5G Nie Tak RAM 8 GB LPDDR4X 2133 MHz 8 GB LPDDR4X 2133 MHz Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 128 GB Slot na microSD Tak Nie Aparat na tyle 100 Mpix (f/1.7) + 2 Mpix (f/3.3) z mikroobiektywem + 2 Mpix (f/2.4) do głębi 64 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do makro Aparat na przodzie 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Czytnik linii papilarnych Tak, pod ekranem Tak, pod ekranem NFC Tak Tak Złącze słuchawkowe 3,5 mm Tak Nie Głośniki stereo Tak Nie Dual SIM Tak Tak Akumulator 5000 mAh (ładowanie 33 W przez USB-C) 4300 mAh (ładowanie 65 W przez USB-C) Wymiary 160,8×73,84×7,8 mm 156,8×72,1×7,59 mm Waga 180-183 gramy (w zależności od wersji) 182 gramy System operacyjny Android 13 z ColorOS 13 Android 13 z ColorOS 13 Cena od 1399 złotych od 1599 złotych

Jest też promocja na Samsungi z serii Galaxy S23

Nieco wcześniej, bo 21 stycznia 2023 roku, zakończy się natomiast specjalna oferta na Samsunga Galaxy S23 8/256 GB – w jej ramach, jeżeli dobierzecie do niego abonament z taryfą M Nielimitowana lub L Nielimitowana, T-Mobile zapłaci za Was dwie pierwsze raty. W tym przypadku również możecie dostosować ich wysokość – od 140 do 200 złotych. Im wyższą ratę wybierzecie, tym więcej zaoszczędzicie, nawet 400 złotych.

Podobną promocją objęte są również Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB i Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB, jednak w ich przypadku możecie zyskać „tylko” jedną ratę gratis, jeśli wybierzecie abonament z ofertą M Nielimitowana i L Nielimitowana. Tutaj także możecie dostosować wysokość raty do swoich możliwości i też zakres zaczyna się od 140 złotych, a kończy na 200 złotych. Od Was zatem zależy, ile zaoszczędzicie.