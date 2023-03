Dziś kupisz składany smartfon OPPO taniej aż o 500 złotych

OPPO Find N2 Flip zadebiutował w Polsce 21 lutego 2023 roku i do 12 marca 2023 roku dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej. Dziś będziecie mogli go kupić aż o pół tysiąca złotych taniej w dość nietypowy sposób. Jaki? Sprawdźcie szczegóły tej specjalnej akcji.

Smartfon OPPO Find N2 Flip taniej o 500 złotych w Orange

OPPO Find N2 Flip nie jest najtańszym składanym smartfonem w Polsce, bo najtańszego Samsunga Galaxy Z Flip 4 kupicie o 800 złotych taniej. Konfiguracja z taką samą ilością pamięci wewnętrznej, tj. 256 GB, jest zaś sprzedawana w oficjalnej polskiej dystrybucji za 4499 złotych – i za tyle też kupicie składka OPPO. W jaki sposób?

Złota wersja kolorystyczna OPPO Find N2 Flip (niestety) nie jest dostępna w Polsce (źródło: OPPO)

Orange poinformowało, że dziś, tj. 7 marca 2023 roku, o godzinie 19:30 rozpocznie kolejną edycję sprzedaży na żywo – dzisiejszy odcinek będzie poświęcony smartfonowi OPPO Find N2 Flip. W jego trakcie m.in. poznacie historię jego powstawania (opisaliśmy ją też w artykule na Tabletowo.pl) oraz będziecie mogli dostać rabat na ten model.

Jak zostało wspomniane – w wysokości aż pół tysiąca złotych, który obniży cenę do 4499 złotych, ponieważ regularna cena tego modelu w sklepie Orange wynosi 4999 złotych. Szczegóły zostaną podane podczas transmisji, ale już teraz ujawniono, że kod rabatowy otrzymacie po wysłaniu hasła na podany numer telefonu. Transmisję obejrzycie tutaj. Przypominamy: początek już o godzinie 19:30!

Aktualizacja: hasło o treści OPPO trzeba wysłać na numer 80111 z numeru w sieci Orange. Oferta obowiązuje do 10 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać tylko klienci indywidualni.

Dlaczego warto zainteresować się smartfonem OPPO Find N2 Flip?

Jak zostało zasygnalizowane, największym konkurentem dla tego modelu jest obecnie Samsung Galaxy Z Flip 4. Smartfon OPPO Find N2 Flip nokautuje go jednak mniej widocznym zgięciem na wewnętrznym ekranie oraz znacznie większym wyświetlaczem zewnętrznym. Z drugiej strony nie oferuje optycznej stabilizacji obrazu w aparacie głównym i nie obsługuje ładowania indukcyjnego, ale za to ma akumulator o znacznie większej pojemności (4300 mAh vs 3700 mAh), który można ładować przewodowo z większą mocą (44 W vs 25 W).

We wstępie została też wspomniana oferta premierowa, która obowiązuje do 12 marca 2023 roku. W jej ramach otrzymacie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Enco X2 oraz Pakiet Usług Premium, w skład którego wchodzi: