Kłamca nie będzie miał szans z takim smartfonem Xiaomi

Nie ma co ukrywać, że od czasu do czasu każdy z nas, ładnie mówiąc, rozmija się z prawdziwą wersją wydarzeń. Często uchodzi nam to na sucho, jednak Xiaomi opracowało technologię, z którą kłamcy nie będą mieć szans. Jak chiński producent planuje zmieścić wykrywacz kłamstw w swoim smartfonie?

Xiaomi opracowało bat na kłamców

Wraz z wynalezieniem wariografu kłamcy nie mogli już czuć się do końca bezpiecznie. Zasadniczo działa on na zasadzie pomiaru fizjologicznych reakcji organizmu, takich jak tętno, ciśnienie krwi, potliwość dłoni czy oddech, podczas przeprowadzania wywiadu lub przesłuchania. Chociaż wariograf był popularny w niektórych krajach jako narzędzie sądowe, jego dokładność była często kwestionowana, a niektórzy eksperci uważają, że może on generować fałszywie pozytywne lub negatywne wyniki. Najnowocześniejsze konstrukcje, oprócz pomiaru reakcji organizmu, analizują również ruch gałek ocznych i źrenic poddanego testowi człowieka.

Wygląda na to, że taka zaawansowana technologia służąca do wykrywania kłamstw może niedługo trafić do urządzeń Xiaomi. Jak donosi portal ITHome, chiński producent złożył patent, z którego opisu wynika, że jest to mobilny wykrywacz kłamstw, który może zmieścić się w smartfonie.

Jak to działa?

W opisie opatentowanej przez Xiaomi technologii można przeczytać, że do jej działania niezbędny jest teleobiektyw z obrotową kamerą, która będzie używana do rejestrowania twarzy i śledzenia ruchu źrenic podczas procesu wykrywania kłamstw. To znaczy, że mobilny wariograf Xiaomi nie będzie bazował choćby na poziomie tętna czy ciśnienia krwi, ale jedynie na obserwacji i analizowaniu gałek ocznych oraz źrenic osoby testowanej pod kątem kłamstwa.

Cały proces ma zaczynać się od automatycznego dostosowywania kąta fotografowania teleobiektywu w taki sposób, by utrzymać stałą ostrość na twarzy badanej osoby. Kamera będzie rejestrować jej twarz i śledzić ruch jej źrenic.

Patent Xiaomi dotyczący wykrywania kłamstw (źródło: ITHome)

Następnie urządzenie przeanalizuje zebrane dane i określi, czy osoba spełnia warunki wskazujące na to, że przedstawiona przez nią informacja to kłamstwo. Patent opisuje, w jaki sposób urządzenie można zintegrować z „terminalem mobilnym”, czyli na przykład smartfonem i włączyć prostą i skuteczną funkcję wykrywania kłamstw.

Czas pokaże, czy Xiaomi zdecyduje się wykorzystać opracowaną przez siebie technologię w urządzeniu, które trafi do sprzedaży.